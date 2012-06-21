На Евро-2012 определился первый полуфиналист

На поле варшавского стадиона "Народовый" 21 июня определился первый полуфиналист Евро-2012.

Матч четвертьфинала Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии закончился победой португальской сборной 1:0.

Первый тайм поединка закончился "сухой ничьей" 0:0, а на 79-й минуте матча Криштиану Роналду забил первый мяч в четвертьфинале Евро-2012.

ЧЕХИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:1



Арбитр: Ховард Уэбб (Англия)



Гол: Роналду (79)

Чехия: Чех, Гебре Силасие, Кадлец, Сивок, Лимберски, Плашил, Пиларж, Хюбшман (Пекгарт, 86), Ирачек, Дарида (Резек, 61), Барош



Тренер: Михал Билек



Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра, Мигел Велозу, Жоау Моутинью, Раул Мейрелеш (Роланду, 88), Нани (Куштодиу, 84), Роналду, Элдер Поштига (Алмейда, 40)



Тренер: Паулу Бенту



Предупреждения: Нани (26), Велозу (27), Лимберски (90)На 79-й минуте матча Роналдо забил первый мяч в четвертьфинале Евро-2012.

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Теперь сборная Португалии 27 июня встретится в Донецке с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Францией.

фото, видео: uefa.com, sport.pl, zczuba.pl, youtube.com