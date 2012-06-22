Немецкий каток «раскатал» Грецию, словно сыр фета

В состоявшемся в Польше на стадионе «Гданьск» втором четвертьфинале Евро-2012 – в котором играли сборные Германии и Греции, арбитр матча словенец Дамир Скомина зафиксировал окончательный счет 4:2 в пользу немцев.

Теперь немцы дожидаются победителя четвертьфинал Англия - Италия.

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Напомним, счет на 39-й минуте открыл Филип Лам. Он распечатал Сифакиса прекрасным ударом из-за пределов штрафной, вовремя поддержав атаку. Переложил мяч под правую и приложился от всей души.

На 55 минуте гол отквитал грек Геогис Самарас. Немцы все-таки попались на контратаке, при этом ведя в счете. Увлекся Филип Лам атакой и оставил фланг свободному Салпингидису. Тот умчался от героя первого тайма и прострелил на Самараса - великан едва ли не впервые за матч выиграл позицию у Боатенга и сравнял счет.

На 60-й минуте вновь вывел свою команду вперед Хедира. Блестящим ударом в касание он влепил мяч под перекладину греческих ворот после навеса Боатенга. При это немцы в ходе атаки немцы сделали порядка 20 пасов.

На 68-й минуте Мирослав Клозе головой забил гол. Немцы заработали угловой в районе углового флажка, который удачно завершил Миро.

Героем 74-й минуты стал немец Марко Ройс, который в ходе атаки принял отбитый вратарем греков мяч и с лету пробил метров с 18-ти.

На 88-й минуте арбитр матча Дамир Скомина зафиксировал руку Боатенга в штрафной немцев. Минутой позже грек Салпингидис реализовал пенальти и отквитал мяч – 4:2.

Кроме того, напомним, на 4-минуте немец Шюррле забил гол из положения «вне игры». Хедира бил из-за штрафной, полузащитник оказался первым на добивании, но арбитр матча - Дамир Скомина зафиксировал офсайд.

У немцев было 71% владения мячом, у греков, соответственно, 29%.

Немцы нанесли 24 ударов, греки – 9.

В створ ворот 14 ударов, греки – 5.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Германия

1 Нойер (В), 5 Хуммельс, 14 Бадштубер, 16 Лам (К), 20 Боатенг, 6 Хедира, 7 Швайнштайгер, 8 Эзил, 9 Шюррле (13 Мюллер), 21 Ройс (19 Гетце), 11 Клозе (23 Гомес).

Греция

13 Сифакис (В), 2 Маниатис, 3 Цавеллас (16 Фотакис), 5 К. Пападопулос, 15 Торосидис, 19 Папастатопулос, 6 Макос (9 Либеропулос), 18 Нинис (17 Гекас), 21 Кацуранис (К), 7 Самарас, 14 Салпингидис.

Ранее «Главред» сообщал, что харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

фото, видео: uefa.com, youtube.com, uefa.com

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