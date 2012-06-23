Испания выбила с Евро-2012 обидчика Украины

В третьем полуфинальном матче Евро-2012 действующие чемпионы мира и Европы подтвердили свой статус, не оставив никаких шансов сборной Франции.
Сборная Испании в Донецке, изящно обыграв Францию, вышла в полуфинал Евро-2012, где ее дожидается амбициозная команда Португалии.
Чемпионы мира и фавориты Евро-2012 открыли счет на 19-й минуте в результате красивой комбинации.
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Андрес Иньеста четким пасом бросил в прорыв по левому флангу Хорди Альбу, который сделал выверенную передачу в штрафную на Хаби Алонсо и тот, не оставив никаких шансов голкиперу, поразил ворота ударом головой – 1:0.
Второй мяч герой нынешнего поединка забил уже в добавленное арбитром время - за фол на Педро Родригесе в штрафной французов был назначен пенальти. Его Хаби Алонсо реализовал четко и уверенно, как по учебнику - 2:0.
Команды играли на "Донбасс-Арене" в таких составах:
Испания: Касильяс, Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста (Касорла, 84), Хави, Фабрегас (Торрес, 67), Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва (Педро Родригес, 65)
Тренер: Висенте дель Боске
Франция: Льорис, Дебюши (Менез, 64), Рами, Ревейер, Косцельны, Клиши, Кабай, Рибери, Малуда (Насри, 65), М'Вила (Жиру, 79), Бензема
Тренер: Лоран Блан
Голы: Хаби Алонсо (19, 90+1, с пенальти)
Предупреждения: Серхио Рамос (31), Кабай (42), Менез (76)
Напомним, команда Франции была соперником Украины по группе D.
Матч Франция-Украина также проходил на "Донбасс-Арене" и запомнился тем, что впервые в истории Чемпионатов Европы игра была прервана из-за сильного ливня, разразившегося над стадионом.
Поединок был возобновлен спустя час после его остановки, и французы уверенно победили украинцев - 2:0.
фото, видео: УНИАН, youtube.com, yandex.ru