Евро-2012: центр Киева "оккупировали" полицейские Италии и Англии

В день последнего четвертьфинала Евро-2012 между сборными Италии и Англии в киевской фан-зоне собрались представители обеих стран.

Среди них были замечены как итальянские карабинеры, так и английские полицейские в неподражаемых шлемах, которых на родине называют "bobby" (British police officer).

Для их развлечения была предложена разнообразная программа развлечений - от традиционного пива до мастер-класса по приготовлению украинского борща, от альтернативных рок-групп до выступления барабанщиц и Президентского оркестра.

фото: УНИАН