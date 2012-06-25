Англия-Италия: последний "обидчик" Украины вылетел с Евро-2012

Поединок Англия-Италия оказался наименее результативной игрой Евро-2012, но принес зрителям море адреналина.
Четвертьфинальный поединок «обидчиков Украины» на НСК «Олимпийский» в Киеве стал первым «сухим» матчем Евро-2012 - впервые на этом турнире.
Итальянцы, выбившие «сине-желтых» в четвертьфинале Чемпионата мира в Германии 2006 года, 24 июня оказались сильнее обидчиков нашей команды на Евро-2012 – сборной Англии, которая и вылетела из соревнований.
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Последний четвертьфинал начался в безоблачную погоду при температуре +24.
Англия - Италия 0:0 (2:4 в серии пенальти)
Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер (Уолкотт, 61), Джеррард, Паркер (Хендерсон, 94), Янг – Руни – Уэлбек (Кэрролл, 61)
Италия: Буффон – Абате (Маджо, 90+1), Бонуччи, Барцальи, Бальдзаретти – Де Росси (Ночерино, 80), Пирло, Маркизио, Монтоливо – Кассано (Дьяманти, 78), Балотелли
Предупреждения: Барцальи, Маджо
Отметим, что пенальти пробивались во "Владимирские ворота".
Первым к мячу подошел Балотелли - 0:1. Стивен Джеррард также не промахнулся - 1:1.
На грань вылета итальянцев поставил неточный удар Монтоливо, после которого забил Уэйн Руни - 2:1.
Следующий удар Андреа Пирло - 2:2. И промах Эшли Янга вернул надежду итальянцам - 2:2.
Ноччерино снова вывел Италию вперед 2:3, а вот "выстрел" Коула парировал Джанлуиджи Буффон.
И Диаманти оставалось только не промахнуться - 2:4.
Сборная Италии - в полуфинале, Англия отправляется домой.
28 июня Варшава примет матч Германия-Италия.
Вторую полуфинальную пару составили команды Португалии и Испании: 27 июня они сойдутся на "Донбасс-Арене".
Напомним, в четвертьфиналах Евро-2012 встречались:
21 июня - Чехия-Португалия - 0:1 - на 79-й минуте отличился Криштиан Роналду.
22 июня - Германия-Греция - 4:2 - пока что самый результативный поединок Евро-2012, забивали Лам (39), Хедира (61), Клозе (68), Ройс (74), — Самарас (55), Салпингидис (89).
23 июня - Испания-Франция - 2:0 - одного из "обидчиков" Украины дважды "наказал" Хаби Алонсо - на 19-й и 90-й минуте.
24 июня - Англия-Италия - 0:0, по пенальти - 4:2. Пока что единственный "сухой" матч чемпионата оставил за бортом второго победителя подопечных Блохина.
фото, видео: УНИАН, zczuba.pl, youtube.com