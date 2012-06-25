Англия-Италия: последний "обидчик" Украины вылетел с Евро-2012

Четвертьфинальный поединок «обидчиков Украины» на НСК «Олимпийский» в Киеве стал первым «сухим» матчем Евро-2012 - впервые на этом турнире.

Итальянцы, выбившие «сине-желтых» в четвертьфинале Чемпионата мира в Германии 2006 года, 24 июня оказались сильнее обидчиков нашей команды на Евро-2012 – сборной Англии, которая и вылетела из соревнований.

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Последний четвертьфинал начался в безоблачную погоду при температуре +24.

Англия - Италия 0:0 (2:4 в серии пенальти)



Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер (Уолкотт, 61), Джеррард, Паркер (Хендерсон, 94), Янг – Руни – Уэлбек (Кэрролл, 61)



Италия: Буффон – Абате (Маджо, 90+1), Бонуччи, Барцальи, Бальдзаретти – Де Росси (Ночерино, 80), Пирло, Маркизио, Монтоливо – Кассано (Дьяманти, 78), Балотелли



Предупреждения: Барцальи, Маджо

Отметим, что пенальти пробивались во "Владимирские ворота".

Первым к мячу подошел Балотелли - 0:1. Стивен Джеррард также не промахнулся - 1:1.

На грань вылета итальянцев поставил неточный удар Монтоливо, после которого забил Уэйн Руни - 2:1.

Следующий удар Андреа Пирло - 2:2. И промах Эшли Янга вернул надежду итальянцам - 2:2.

Ноччерино снова вывел Италию вперед 2:3, а вот "выстрел" Коула парировал Джанлуиджи Буффон.

И Диаманти оставалось только не промахнуться - 2:4.

Сборная Италии - в полуфинале, Англия отправляется домой.

28 июня Варшава примет матч Германия-Италия.

Вторую полуфинальную пару составили команды Португалии и Испании: 27 июня они сойдутся на "Донбасс-Арене".

Напомним, в четвертьфиналах Евро-2012 встречались:

21 июня - Чехия-Португалия - 0:1 - на 79-й минуте отличился Криштиан Роналду.

22 июня - Германия-Греция - 4:2 - пока что самый результативный поединок Евро-2012, забивали Лам (39), Хедира (61), Клозе (68), Ройс (74), — Самарас (55), Салпингидис (89).

23 июня - Испания-Франция - 2:0 - одного из "обидчиков" Украины дважды "наказал" Хаби Алонсо - на 19-й и 90-й минуте.

24 июня - Англия-Италия - 0:0, по пенальти - 4:2. Пока что единственный "сухой" матч чемпионата оставил за бортом второго победителя подопечных Блохина.