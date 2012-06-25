Лучшие кадры четвертьфиналов Евро-2012

На Евро-2012 определились четыре лучшие сборные континента. Ими стали Португалия, Германия, Испания и Италия.

Первый полуфинал пройдет 27 июня - на "Донбасс-Арене" сойдутся команды Португалии и Испании, а 28 июня Варшава примет матч Германия-Италия.

Вашему вниманию: видео всех голов, забитых в четвертьфинале и лучшие фото стадии плей-офф.

Англия-Италия: серия пенальти и великолепный Буффон.

Дубль Хаби Алонсо в матче Испания-Франция.

Немецкая машина и неуступчивые эллины - Германия-Греция.

Красавец-гол Роналду в матче с чехами - Чехия-Португалия.

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фото, видео: uefa.com, sport.pl, zczuba.pl, youtube.com, УНИАН, yandex.ru