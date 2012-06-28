Чемпионы мира вырвали победу у команды Криштиану Роналду

В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена», закончился первый полуфинал Евро-2012 между сборными Португалии и Испании, и турецкий арбитр Джюнейт Чакыр зафиксировал счет 4:2 по пенальти в пользу чемпионов мира.

Голкипер испанцев Икер Касильяс отразил удар Жоау Моутинью, а Бруну Алвеш умудрился попасть не в девятку, а в перекладину.

Теперь сборная Испании должна дождаться результата матча между сборными Германии и Италии, который состояится в 28 июня Варшаве.

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Дополнительные два тайма прошли в постоянных атак обеих команд. Испанцам удалось активизировать игру

У Португалии было 44% владения мячом, у Испании, соответственно, 56.

Португальцы нанесли 10 ударов в сторону ворот соперника (в створ – 2) . Испанцы – 11 (5).

Арбитр матча показал 8 желтых карточек: 5 – португальцам; 4 – испанцам.

«Отличились»: Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра, Мигел Велозу – Серхио Рамос, Арбелоа, Бускетс, Хаби Алонсо.

Напомним, что форвард «европейских бразильцев» Роналду терзал оборону «Красной фурии».Он постоянно прорывался к воротам своего одноклубника по «Реалу» Касильяса, пробивал, но безуспешно. Так, на 17-й минуте Роналду пробивал штрафной, при этом зарядил прямо в стенку, состоявшую из двух человек.

На 24-й минуте он вновь пробивал, но не попал в створ ворот – мяч ушел на трибуны.

На 29-й минуте Иньеста опасно пробил по воротам португальцев, но мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.

А уже на 31-й минуте огрызнулась Португалия – Криштиану Роналду, который на Евро уже забил 3 гола, приложился к мячу и кожаный снаряд прошел в паре сантиметров от ворот Икера Касильяса.

На 40-й минуте Криштиану Роналду прорывался по центру поля, вынудив испанца Серхио Рамоса схлопотала «горчичник», встретив его корпус в корпус.

На 90 минуте Криштиану Роналду мог изменить счет, но зарядил левой ногой с 20 метров прямо над воротами Икера Касильяса.

В дополнительное время испанцы выровняли игру, и на 104-й минуте Иньеста с нескольких метров замыкал прострел слева, но в убойной ситуации голкипер португальцев Руй Патрисиу смог парировать.

На 111-й минуте опаснейшая атака испанцев завершилась пасом Пепе своему голкиперу и тот забрал мяч в руки, но арбитр решил фол за такое не давать

Составы команд:

Португалия

12 Руй Патрисиу (В), 2 Бруну Алвеш, 3 Пепе, 5 Фабиу Коэнтрау, 21 Жоау Перейра, 4 Мигел Велозу (6 Куштодиу), 8 Жоау Моутинью, 16 Раул Мейрелеш (18 Варела), 17 Нани, 7 Роналду (К), 9 Угу Алмейда (11 Нелсон Оливейра).

Испания

1 Касильяс (В) (К), 3 Пике, 15 Серхио Рамос, 17 Арбелоа, 18 Альба, 6 Иниеста, 8 Хави (7 Педро Родригес), 14 Хаби Алонсо, 16 Бускетс, 21 Сильва (22 Хесус Навас), 11 Негредо (10 Фабрегас).

Напомним, что букмекеры дали свои прогнозы на шансы сборной Португалии и Испании на выход в финал Евро-2012.

На выход в финал «Красной фурии» принимались ставки с коэффициентом в 1,4, на выход португальцев - 2.90.

Победа сборной Испании в основное время матча оценивается коэффициентом 1.88, ничья – 3,4, победа Португалии – 4,25.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

фото, видео: УНИАН, zczuba.pl , youtube.com

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