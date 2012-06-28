Сценарист Надежда Кошман: не было более кассового кино, чем советское

На сайте «Главред» состоялся чат с лауреатом І премии в номинации «Киносценарии» Международного литературного конкурса «Коронация слова», сценаристом Надеждой Кошман. Общаясь с читателями, она рассказала о востребованности работы киносценариста в Украине, проблемах документалистики, надуманности языковых споров в нашей стране, о телевидении как инструменте навязывания неверных стереотипов, а также о том, диктует ли Министерство культуры свои условия, когда поддерживает съемки той или иной картины.

Представляем стенограмму чата с Надеждой Кошман.

kina: Панi Надіє, як вам вдалося заручитися підтримкою Міністерства культури під час зйомок документального кіно?

Надежда Кошман: Это не мне удалось, а студии «Кинематографист» и продюсеру Светлане Степаненко.

kina: Чи диктує Мінкульт якісь свої умови, якщо підтримує зйомку тієї чи іншої картини? Наскільки суттєво він вплинув на ваші первинні ідеї?

Надежда Кошман: Нет, Минкульт ничего не диктовал в обеих моих картинах.

Зусь: Здравствуйте, Надежда. Из вашего творчества видел только фильм «Светлячки». Добрый фильм. За это и спасибо. Хотя явно не назовешь его фильмом для всех. Но это короткометражка. Формат по определению куда более авторский, нежели кассовый. Но не кажется ли вам, что в Украине просто уже и не принято снимать кассовое кино?

Конечно, у нас так мало снимается – особых выводов не сделаешь, но, тем не менее, не слишком ли украинский кинематограф стал заточен на фестивальные варианты, несколько отодвигая на второй план среднестатистического зрителя?

И еще вопрос. Кино, как и футбол, дорогая игрушка. Известны ли вам богатые украинцы, готовые поиграть в такую игрушку, или пока их увлекает только футбол?

Надежда Кошман: Украинское кино не заточено ни на фестивальные варианты, ни на среднестатистического зрителя. Потому что фестивальное кино – это кино высокого класса, требующее больших затрат времени и денег. А кино для среднестатистического зрителя – это телесериалы. Поэтому эта ниша занята.

Такое понятие как «кассовое кино» – это калька с голливудского кинопроизводства. Нельзя сказать, что украинцы никогда не снимали кассового кино. Любой фильм киностудии Довженко, снятый до 1992 года, прошел по экранам страны, которой уже нет, а ничего не было более кассового, чем советское кино – 200 миллионов зрителей. Какая страна могла таким похвастаться? К сожалению, западный подход к славянскому кинематографу неприменим, как невозможно шить из кристаллического нейлона украинские вышиванки. Надо искать свое кино, своего зрителя. А зритель у нас в стране есть, но его немного. Зритель будет все равно, ведь надоедает смотреть про чужих дядей – хочется и на своих посмотреть.



Нет, мне такие богатые украинцы неизвестны. Потому что кино это вопрос мировоззрения. А мировоззрение быстро не вырабатывается. Можно быстро забить гол, получить результат и кубок в руки. Но быстро выдать новые смыслы, философское направление, обдумать все, осознать, перевести мысли и идеи в сюжеты, в зрительный ряд – это не так быстро. Но зато более долговечно.

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Зусь: Где-то увидел информацию, что сценарий, с которым вы победили в последней «Коронации слова», был написан в 2006 году. А почему раньше его на конкурс не посылали? Или посылали?

Надежда Кошман: Нет, раньше не посылала на конкурс. Я его дописывала.

diana126: Надежда, а что побудило вас поучаствовать в «Коронации слова»? Насколько важно для вас было финансовое вознаграждение?

Надежда Кошман: В «Коронации слова» меня побудила участвовать возможность получить читателя. Все-таки жюри очень авторитетное и профессиональное, чтобы такому человеку дать в руки сценарий, нужно долго искать его. А в конкурсе они прочтут – они же в жюри. Ведь творчество требует отклика…

Финансовое вознаграждение важно, я же люблю конфеты.

diana126: Есть ли что-то в конкурсе, возможно, в его правилах, что вы бы хотели изменить?

Надежда Кошман: Нет, ничего бы не хотела менять. Все там честно и правильно.

diana126: Насколько востребована работа сценариста в нашей стране? Вы работаете исключительно по специальности или еще чем-то занимаетесь?

Надежда Кошман: Я сейчас занимаюсь тем, что пишу, то есть работаю по специальности. Не знаю, насколько востребована работа сценариста. Продюсеры часто жалуются, что нет сценаристов и хороших сценариев, но гонятся они за быстрой окупаемостью или каннскими ветвями или берлинскими медведями. А хорошие сценаристы требуют времени, которого им продюсеры не дают, потому что гонятся за быстрыми результатами.

diana126: Вы пишете исключительно сценарии? Не пробовали писать романы или рассказы, к примеру?

Надежда Кошман: Сценарии я пишу, потому что я режиссер и хотела бы снимать фильмы. Я не писатель, а вынужденный сценарист.

diana126: Кто является вашим любимым современным украинским писателем, любимым российским и любимым зарубежным писателем? Какой из жанров художественной литературы вам больше всего нравится и почему? Спасибо за ответы.

Надежда Кошман: С современной украинской литературой я плохо знакома. Но один из любимых украинских писатель – Григор Тютюнник. Из российских – Чехов и Достоевский. Из зарубежных – Честертон, Сэлинджер.

Я люблю рассказы: короткая и четкая форма.

columbina: Надіє, доброго дня! Розкажіть трошки про свій досвід роботи на ТБ... В яких проектах і в якості кого ви були задіяні? Які залишилися враження від роботи на ТБ?

Надежда Кошман: По образованию я телережиссер. Телевидение я люблю, как шанс разговаривать сразу с большим количеством людей. Но работа на телеканалах, к сожалению, в последние десять лет показывает, что этот шанс утрачен. Потому что телевидение превратилось в инструмент навязывания неправильных стереотипов и социального поведения людей. Это касается и образования, и нравственности, и власти. Поэтому я не нахожу сегодня такого телеканала, на котором мне хотелось бы работать. Уже год я там не работаю, потому что я не разделяю те ценности, которые исповедуют редакционные политики каналов в Киеве.

???: Ви прагнете слави та визнання?

Надежда Кошман: Нет. Об этом хорошо говорить человеку, у которого она есть. А я считаю, что мне этой славы хватает в связи с регалиями, которые у меня уже есть. Моя маленькая слава лежит у меня в кармане.

Оленка: Надіє, якби вам замовили написати сценарій та почати працювати над фільмом про когось із наших політиків, наприклад, про нинішнього президента, чи погодилися б ви? Чому? А за дуже хороший гонорар? Про кого б із відомих сучасних політичних діячів ви б хотіли зняти документальне кіно?

Надежда Кошман: О президенте я уже снимала. Правда, еще когда он был премьер-министром. Это был фильм о Кабинете министров. Лично Виктора Федоровича я не снимала, но в кадр он попадал. Сам аппарат Кабмина был интересен, как один из кирпичей, на котором держится строй в нашей стране. Эта структура оказалась очень интересной, очень рационально и правильно построенной.

Нет, о политиках я бы не снимала, потому что о политике ничего не знаю. Да и любой человек меня интересует как человек, а не как политик.

Оленка: Чи існує, на ваш погляд, в Україні документалістика як така? В чому найбільші проблеми українського документального кіно?

Надежда Кошман: Документалистика в Украине существует. Я в этом уверена. Но, к сожалению, как любое хорошее серьезное кино, она существует как некий закрытый клуб, потому что ее негде показывать. Фильмы снимают, но показывать их негде.

Оленка: Ваш фільм «Рай» – про що він?

Надежда Кошман: Фильм про бабушку Полину Райко. Женщина в 70 лет начала рисовать и расписала весь свой дом внутри картинами рая, как она его представляет. Это фильм о том, что человек, попадая в тяжелые жизненные обстоятельства, выходит из них своим путем. А эта бабушка, похоронив всех своих родных, включая своих детей, не запила, не заплакала, а взлетела в рай, который она себе нарисовала. Эта бабушка – опыт переживания трудностей в жизни.

Нік: Якою мовою ви пишете – російською чи українською? Що думаєте з приводу мовних суперечок в наші країні?

Надежда Кошман: Пишу и по-русски, и по-украински. С удовольствием писала бы на каком-нибудь еще языке, если бы его знала.

«Суперечок», на мой взгляд, нет. Они надуманные. Неплохо читаю и понимаю церковно-славянский язык. А поскольку все славянские языки из этого языка вышли, любой из этих языков – родной.

Нік: Наскільки вдається під час зйомки документального фільму дотримуватися прописаного сценарію? Адже інколи, працюючи «в полі», додаються нові моменти, трапляється несподіваний розвиток подій, коли незаплановані і не закріплені в сценарії відзняті кадри гріх не використати? Чи ви завжди йдете чітко за сценарним планом, знімаючи документальний фільм?

Надежда Кошман: Сценарий, конечно, должен быть. Это примета профессионального подхода к съемкам фильма. Но, как сказал учитель документалистики Флаэрти, «в документальном кино должен быть слегка намеченный сюжет». Документальное кино – это документ жизни, ну, а жизнь непредвиденная. А любая непредвиденность – это шанс и сюрприз для режиссера.

Нет, не всегда иду четко по сценарию. Как правило, жизнь гораздо интереснее и богаче, чем выдумка любого сценариста. Нужно уметь видеть эти сюрпризы, примерять к сюжету, потому что это может дать новое дыхание фильму как таковому.

Нік: Де в нашій країні можна навчитися створювати якісні документальні фільми?

Надежда Кошман: Везде. Есть масса проблем, о которых можно говорить в документальном кино. У каждого есть телефон, на который можно снимать. Есть множество разной литературы. Есть Институт Карпенко-Карого, отделение документального кино.

счёт: Быть сценаристом в Украине прибыльно, выгодно?

Надежда Кошман: Сценаристом быть, наверное, прибыльно и выгодно. Раз есть такое количество сериалов, значит, их кто-то делает. А если делают, значит, это выгодно, иначе этим бы никто не занимался.

Dafny: Звідки Ви берете сюжети для сценаріїв? Життя підказує чи вигадуєте? Що Вас надихає?

Надежда Кошман: Я не выдумываю ничего, все подсказывает жизнь. Потому что писать можно только о том, о чем ты знаешь. Качественно писать. Даже фантасты, когда пишут про полеты в дальние галактики, используют выдумку, как бекграунд для истории. А действуют в истории всегда люди, и отношения всегда остаются человеческими – болезненными, радостными, счастливыми. Кино волнует зрителя тогда, когда они могут про него сказать: «Прямо как в жизни».

Вдохновляет все. Я люблю все, что есть в жизни.

Краткая справка о гостье «Главреда». Надежда Кошман родилась в Киеве 7 октября 1967 года. Закончила Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, мастерскую профессора В. Кисина. Специальность – режиссер телевидения. Работала в театре и на телевидении. Снимает фильмы по собственным сценариям.

2004 год – сценарий короткометражного фильма «Светлячки» (ІІІ премия Международного литературного конкурса «Коронация слова»).

2005-2006 годы – «Светлячки», короткометражный художественный фильм (производство студии «Кинематографист» по заказу Министерства культуры и туризма Украины): Международный кинофорум «Золотой витязь», Россия – Серебряный витязь за дебют и фестиваль «Остров Крым» – приз «Возрождение».

2007 год – документальный фильм «Рай» (производство студии «Кинематографист» по заказу Министерства культуры и туризма Украины): Международный кинофорум «Золотой витязь», Россия – Серебряный витязь за документальный фильм и диплом фестиваля «Эс Эм», Армения.

2006 год – сценарии полнометражных художественных фильмов «ЛП», «Пилот и артистка», «Джульетты».

2012 год – сценарий «Джульетты» получил І премию в номинации «Киносценарии» Международного литературного конкурса «Коронация слова».