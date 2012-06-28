Сенсация на Евро-2012: Италия выбила главного фаворита

Национальный стадион в Варшаве, которому перед матчем Евро-2012 между Германией и Италией было присвоено имя легенды польского футбола Казимежа Гурски, феерично попрощался с чемпионатом.

28 июля вторым финалистом Евро-2012 стала Италия: команда Чезаре Пранделли не оставила никаких шансов сборной Германии и уверенно вышла в финал, где 1 июля ей предстоит встретиться с Испанией.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Напомним, перед матчем фаворитом поединка считались немцы. Букмекеры называли Германию наиболее вероятным претендентом на титул, и напоминали о тяжелейшем матче Англия-Италия, который продолжался 120 минут. Вопреки прогнозам футбольных экспертов, трех дней на отдых итальянцам хватило, чтобы разорвать оборону немцев.

При этом подопечные Лева после беспроблемного поединка с Грецией отдыхали на два дня больше.

Отметим, что в победу Италии поверили два украинских прогнозиста - хряк Фунтик и хорек Фред, которые в один "голос" пророчили выход в финал "скуадры адзурры".

Германия - Италия 1-2

Команды играли в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг (Мюллер,71), Хедира, Швайнштайгер, Езил, Кроос, Подольски (Ройс, 46), Гомес (Клозе, 46)

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо (Мотта, 64), Пирло, Балотелли (Ди Натале, 70), Кассано (Диаманти, 58)

Тренер: Чезаре Пранделли

Предупреждения: Хуммельс - Балотелли, Мотта, Де Росси, Бонуччи

Голы: Эзил, 90+2 - Балотелли, 20,36

Первую заявку на выход в финал итальянцы сделали на 20-й минуте, когда Марио Балотелли вколотил мяч в ворота Мануэля Нойера: Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.

Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.

Дубль Балотелли оформил на 36-й минуте: диагональная передача Монтоливо от центральной линии застала врасплох оборону сборной Германии, которая застряла на чужой половине поля после углового.Балотелли спокойно принял мяч, продвинулся в штрафную и, не дожидаясь, пока его настигнет Лам, нанес пушечный удар в ближнюю «девятку».

Один мяч Германия отквитала «благодаря» арбитру – Стефан Ланнуа назначил пенальти за игру рукой Федерико Бальцаретти. Вратарь итальянцев угадал направление удара, однако удар Езила был настолько силен, что Буффон не смог его достать.

Первым финалистом 27 июня стала Испания: "Красная Фурия" в серии пенальти одолела сборную Португалии.

Итак, 1 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве сборные Испании и Италии определят победителя Евро-2012.

фото, видео: uefa.com, zczuba.pl, youtube.com

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