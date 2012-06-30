Вступна кампанія-2012: про що треба пам'ятати

Календар абітурієнта

Вступна кампанія стартує 2 липня. Вже у найближчий понеділок двері вузів відчиняться для абітурієнтів, які прагнуть отримати статус студента. Документи можна приносити до 31 липня включно.

Вступ до вузів, як і зазвичай, відбуватиметься згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів. Зокрема, абітурієнт має право подавати документи одразу до п’яти вузів та на три спеціальності у кожному з них. Для цього він повинен мати оригінали або копії заповненої заяви, сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, атестат, паспорт, медичну довідку (форма 086-о), шість кольорових фотографій розміром 3 на 4 сантиметри.

У Міністерстві освіти нагадують, що існує три складові, які визначатимуть, де може навчатися студент.

Перша – результати зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнт має принести сертифікат з підсумками складання трьох тестів з конкурсних предметів. До речі, у 2012-му, з дозволу міністерства і всупереч заявам незалежних експертів, вузи вповноважені приймати сертифікати з результатами ЗНО, що видавалися не лише у поточному році, а й у попередні – за 2008-2011 роки. Але у будь-якому випадку у сертифікаті з профільного предмету має бути не менше ніж 140 балів – цьогоріч міністерство несподівано підвищило цей прохідний бал, а з усіх інших – мінімум 124. Варто сказати, що й у вузів є право самостійно підвищувати прохідний бал. Ним скористалися Києво-Могилянська академія – нині на деякі спеціальності прохідний бал становить 150-180, а також Національний університет імені Тараса Шевченка – підняв планку до 170 – та КПІ, де є межа у 150 балів.

Є ще один нюанс (насправді – привід замислитися над питанням корупції). Геть не засмучуються у цьому році ті, хто має у сертифікатах менше, ніж 124 бали, за умов, якщо з профільного у них – понад 170. Принагідно варто зауважити, що з приходом міністра Табачника одним із аргументів «за» врахування шкільного атестату при вступі у вузи був якраз той, що учні почали вивчати у школі лише предмети, необхідні для вступу. Нині ж виходить, що майбутнім студентам узагалі вистачить лише одного предмета, найважливішого. А далі - допоможуть авторитетні люди?..

Ще більше можливостей домовитися у тих осіб, які закінчили середній навчальний заклад до введення тестування (у 2007 році і раніше) і взагалі мають право складати вступні іспити. «Термін подачі документів для них скорочено до 20 липня, аби з 20 по 31 липня вузи могли організувати для них вступні екзамени», – пояснює міністр освіти Дмитро Табачник.

Друга складова – шкільний атестат. Його середній бал перераховується за 200-бальною шкалою. Наприклад, якщо середній бал становить дев’ять, то у перерахунку це буде 171,5 бал. Виходить, за допомогою атестату можна дещо компенсувати втрати, яких зазнали на тестуванні.

Третя складова – навчання на підготовчих відділеннях вузів (можна отримати до 20 додаткових балів) та участь в олімпіадах Малої академії наук (за перше місце можна отримати 50 балів, за друге – 40 і за третє – 30).

Тут варто нагадати, звідки взялася ідея враховувати бали за успішне закінчення підготовчих курсів при вузі. І це зробив Табачник. «У 2010 році ми помітили, як різко впав попит на інженерні та наукові професії, – говорить він. – Незважаючи на критику, вирішили піти назустріч тим, хто планував обирати професії, пов’язані з інженерними та технічними спеціальностями. Тож якщо хлопці і дівчата прослухали не менше 150 годин на курсах, за рішенням вченої ради, отримають додаткові 2-20 балів. Підкреслюю, це стосується тільки інженерних і технічних спеціальностей». Щоправда, у міністерстві говорять, що технічні університети настільки зацікавлені у заповненні бюджетних місць майбутніми інженерами, технологами, хіміками та металургами, що практично усім слухачам підготовчих курсів виставляють від 18 до 20 балів.

Також у деяких вузах є творчі конкурси. Це для тих абітурієнтів, хто прагне бути артистом, режисером, журналістом тощо. Такі юнаки та дівчата повинні подати документи з 2 по 17 липня, і у наступні два тижні взяти участь у творчих конкурсах. Та навіть раніше. Для перших заявників іспити віршами та прозою розпочнуться з 10 липня, аби наприкінці місяця не виник ажіотаж, а між самими творчими конкурсами була перерва.

Результати вступної кампанії оголошуватимуться у три етапи. Перші рейтингові списки вступників мають бути відомі не пізніше 12 години 1 серпня. У них прізвища тих, кого керівництво вузу рекомендує до зарахування на бюджетну форму навчання. Другий етап – 5 серпня о 12.00. Тоді списки мають оновитися. З них щезнуть імена тих, хто у період з 1 по 4 серпня не подав оригінали документів до вузу. «У результаті їх місця займуть абітурієнти, які перебували нижче в списку», – пояснює Дмитро Табачник. 8 серпня о 12.00 всі вузи України мають втретє оприлюднити рейтингові списки. У них не відшукають себе ті, хто не приніс оригінали документів протягом 5, 6 і 7 серпня. Вже 11 серпня має відбутися зарахування першокурсників на бюджет. Ті ж, хто не потрапив у список бюджетників, можуть подати заяву на контрактну форму навчання. Список зарахованих контрактників оголошується 25 серпня.

Правила електронного вступу

Окреме питання нинішньої вступної кампанії – система «Електронний вступ». У минулому році саме вона викликала багато нарікань. Найрізкіші стосувалися технічних помилок. До того ж, до початку вступної кампанії лише 10% вузів виконали технічні вимоги, що дозволяли вносити дані про вступників в режимі on-line.

Цьогоріч систему ніби удосконалили. А тому і зробили користування нею обов’язковим для всіх вузів.

«До єдиної електронної державної базі з питань освіти має підключитися кожен вуз, незалежно від форми власності. Київ один з перших повністю виконав цю вимогу», – заявив Дмитро Табачник під час нещодавньої селекторної наради та закликав керівників вузів, які ще не підключилися до системи, зробити це протягом найближчих днів, інакше до цих закладів, а такі ще залишилися, наприклад, у Львівській та Херсонській областях, будуть застосовані суворі заходи – аж до анулювання набору.

«Я сьогодні вже попередив ректора Луцького державного технічного університету, що технічний університет, який не може підключитись до Єдиної електронної бази, якось дивно виглядає як вищий навчальний заклад», – зазначив Табачник.

Як пояснюють у Департаменті вищої освіти, спочатку людина має зареєструватися на відповідному сайті, аби отримати доступ до так званого електронного кабінету. Потім заповнити анкету на вступ, обрати вуз та спеціальність. Окрім того, вказати номер свого атестату та сертифікату. Після натиснути «надіслати». У вузу є доба, аби обробити документи та вирішити, допускати людину до конкурсу чи ні. Якщо ж минуло понад 48 годин, а статус «заява подана» не змінився на «допущений до конкурсу» або «потребує уточнення», то заява автоматично анулюється. Тобто її треба буде подавати наново.

У міністерстві переконані, що система «Електронний вступ» актуальна для осіб із сільської місцевості – бо не треба долати відстані у кількасот кілометрів, аби привезти документи у п’ять різних навчальних закладів. Інше питання – чи у всіх селах є якісний доступ до мережі Інтернет? Тому з’являється аргумент другий: скористатися електронною системою можна, щоб уникнути черг.

До того ж, не підходить система лише тим абітурієнтам, які мають доводити своє право на пільги та бонуси. Це вони повинні зробити у приймальній комісії особисто.

Замовлення держави

Кілька слів про держзамовлення. Питання навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державних потреб врегульоване урядовою постановою 17 травня 2012 року. «Цьогоріч держзамовлення найбільше за всі роки незалежності України», – хвалиться Дмитро Табачник.

«Так, обсяг прийому для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста становить майже 79 тисяч осіб, з них понад 68 тисяч – за денною формою навчання, – констатує міністр освіти. – За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – 127 тисяч 200 осіб, зокрема, на стаціонарі – майже 108 тисяч. Обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста становить 74 тисячі осіб і понад 57 тисяч з них на стаціонарі. На магістра держзамовлення розраховано на 44 тисячі 600 осіб». 37 тисяч зможуть опановувати науку на денній формі навчання.

Як виявляється, не вистачає країні програмістів. У порівняні з 2011 роком кількість бюджетних місць на бакалавраті для них збільшилися – з 10 тисяч 671 місця до 13 тисяч 280 місць. Тобто на 23,4%.

Загалом у 2012 році уряд суттєво збільшив держзамовлення (у порівнянні з 2011 роком) на такі напрями підготовки: електроніка (майже 34%), енергетика та енергетичне машинобудування (на 14,5%), радіотехніка, радіоелектронні апарати, зв’язок (майже на 25%), металургія та матеріалознавство (на 64%), машинобудування та металообробка (майже на 28%), хімічні технології та інженерія (на 46%), авіаційна та ракетно-космічна техніка (на 44%), транспорт і транспортна інфраструктура (на 32%).

Прогнозовано скоротилися місця на економічних та юридичних спеціальностях. У Міністерстві мотивують своє рішення тим, що ринок праці відповідними спеціалістами переповнений, а якісну освіту для правників та менеджерів можуть дати лише профільні вузи. Вони і отримали держзамовлення.

Щоправда, декому вдалося вплинути на Міністерство щодо кількості бюджетних місць для бакалаврської програми «економічна теорія» у Києво-Могилянській академії. У результаті Мінмолодьспорт погодилося збільшити їх кількість до рівня державного замовлення, передбаченого для Національного університету імені Тараса Шевченка.

А ось у питанні підготовки магістрів за спеціальністю «журналістика» державним коштом Могилянці знову не пощастило. Нагадаємо, у минулому році рішення Міністерства про ненадання держзамовлення журналістам-магістрам з’явилося вже тоді, коли закінчився прийом документів «на бюджет». Тоді університет почав самостійно шукати кошти на навчання тих, хто посідав до того безкоштовні місця у рейтингу. Цього року практика пошуків спонсорів для найбільш талановитої молоді продовжиться, бо у міністерстві пояснюють, що «кошти на підготовку магістрів за спеціальністю «Журналістика» у 2012 році не виділялися у зв’язку із відсутністю в університеті підготовки бакалаврів, які здобувають базову вищу освіту за цим напрямом».

Фото: times-ua.com