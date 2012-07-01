Как Италия готовилась к финалу Евро-2012: улыбки и серьезный Балотелли

Сборная Италии готовится к финалу Евро-2012 - команда Чезаре Пранделли провела тренировку на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Занятие проходило в замечательной атмосфере - итальянцы, в частности, их легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, улыбались. И только лидер команды Марио Балотелли, который пообещал забить испанцам четыре гола, был серьезен и сосредоточен.

В то же время в Интернете появились красивые ролики в поддержку "скуадры адзурры".

"Главред" предлагает читателям посмотреть, как футболисты готовились к финалу, а поклонники поддерживали их в Сети.

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фото, видео: УНИАН, youtube.com / Ксения Симонова