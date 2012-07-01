Киев "захватили" фанаты сборной Испании

Тысячи испанских болельщиков и фанатов из других стран, готовых поддержать «Красную Фурию» в финале Евро-2012, «оккупировали» центр Киева.

Также по городу рассеяны тысячи итальянцев, поляков, россиян, хорватов, немцев, однако прежде всего бросаются в глаза именно испанцы, передает «Украина-2012».

Киевляне могут наткнуться на фанатов «Фурии» везде: в метро, супермаркетах, у стадиона, возле Лавры, по всему центру города.

Возле НСК «Олимпийский» группа испанских болельщиков с утра восторженно фотографировались с легендарным 63-летним Маноло-барабанщиком: испанцем с барабаном, разрисованным в виде баскской шляпы, известен на весь мир своей преданностью национальной сборной.

За его плечами – восемь чемпионатов мира и уже седьмой чемпионат Европы.

Киевская битва: все о финале Евро-2012

У себя в Валенсии Мануэль Касерес Артесеро, которого уже более 40 лет все знают как Маноло, является владельцем небольшого бара, который напоминает футбольный храм: множество атрибутики и фотографий с мест боевой славы.



В Киеве ценители Маноло также застали его в баре, где десятки фанатов пытались сфотографироваться на память с легендарным барабанщиком.

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Однако больше всего испанцев в фан-зоне на Крещатике. На мотив русской «Калинки-малинки» они поют «Оле, Испанья!», часто слышны другие футбольные кричалки, группы фанатов распевают гимн страны, готовясь к вечернему финалу.

Напомним, прогнозировался приезд на матч 11 тысяч испанских болельщиков, однако создается впечатление, что их в три-четыре раза больше. Не исключено, что они увеличиваются за счет киевлян и других фанатов, которые поддерживают команду ее красно-желтыми футболками и флагами и другими атрибутами.

В день финала Евро-2012 киевская фан-зона и метро будут работать до утра

Итальянские фанаты также забавляются вовсю. Киевляне с радостью фотографируются с группой итальянцев из Милана, которые улеглись прямо на асфальт и выкрикивают «Форца, Италия! (Вперед, Италия)!». К ним присоединяются группы поляков, немцев, хорватов.

В целом, атмосфера праздника – прощальная. Гости фан-зоны делают тысячи фотографий, чтобы запомнить атмосферу, насладиться последним днем Евро-2012.

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По прогнозам организаторов фан-зоны, на просмотр финального матча турнира здесь соберется более 100 тысяч фанатов. Уже с обеда фан-зона заполнена болельщиками и праздничными эмоциями.

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фото: ukraine2012.gov.ua

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