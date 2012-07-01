Евро-2012 завершен: триумф Испании и фейерверк

Украина попрощалась с Евро-2012 зрелищным поединком сборных Испании и Италии. Впервые в истории турнира действующие чемпионы защитили свой титул - испанцы обыграли оппонентов со счетом 4:0.

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Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й и Хуана Маты - на 87-й минутах, подопечные Висенте дель Боске вновь стали сильнейшей командой Европы.

Отметим, что матч посетили Президент Украины Виктор Янукович, Польши - Бронислав Коморовский, Беларуси - Александр Лукашенко, Грузии - Михаил Саакашвили, Армении - Серж Саргсян и Таджикистана - Эмомали Рахмон.

Также за финалом наблюдали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров.

Кроме того, игрой наслаждались главы ФИФА - Йозеф Блаттер и УЕФА - Мишель Платини, а также множесто других VIP-гостей.

Напомним, в полуфинале испанцы одолели сборную Португалии в сери пенальти, а итальянцы сенсационно выбили главных фаворитов Евро - сборную Германии.

После завершения церемонии награждения в небе над Киевом гремели салюты - над НСК "Олимпийский" и фан-зоной на Крещатике.

Отметим, что перед началом финального матча очередной акцией отличилось движение FEMEN - активистки были задержаны у станции метро "Олимпийская". ФОТО С АКЦИИ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

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Решающие битвы Евро-2012: главные события плей-офф

Финалу Евро-2012 предшествовало много интереснейших матчей в сери плей-офф. Предлагаем читателям хронику главных событий четвертьфиналов и полуфиналов чемпионата.

28 июня в прощальном матче Евро-2012 для Польши сборная Италии разорвала оборону Германии и вышла в финал.

Главный фаворит турнира беспросветно уступил итальянцам уже в первом тайме. После дубля Марио Балотелли на 20-й и 36-й минутах непобедимый бундестим вылетел с турнира.

Единственный мяч Буффону "привез" Федерико Бальцаретти при помощи арбитра Стефана Ланнуа - первый сыграл рукой в собственной штрафной, а второй назначил за это пенальти, четко реализованный Месутом Езилом.

А 27 июня с Евро-2012 попрощался Донецк - на "Донбасс-Арене" в драматичном полуфинале Португалии и Испании основное и дополнительное время матча закончилось с нулями на табло.

В серии пенальти героем стал голкипер испанцев Икер Касильяс, который отразил удар Жоау Моутинью, а Бруну Алвеш умудрился попасть не в девятку, а в перекладину.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

Между тем, тренерский штаб сборной Украины, которая выбыла из борьбы в групповой стадии Евро-2012, 26 июня подвел итоги своего выступления на турнире. В частности, наставник команды Олег Блохин заявил, что сборная не выполнила своей задачи на турнире и обосновал это, среди прочего, большими кадровыми проблемами Украины.

Все о разборе игры сборной Украины читайте ЗДЕСЬ.

Интересны были и четвертьфиналы Евро-2012. Отметим, что нынешний турнир стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором первая нулевая ничья была зарегистрирована только в последнем четвертьфинале - матче Англия-Италия.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

Игра проходила в обоюдоострых атаках и закончилась драматичной серией пенальти: после промаха Монтоливо ответный реверанс итальянцам сделал Эшли Янг, а удар Коула парировал великолепный Джанлуиджи Буффон. Диаманти оставалось только не промахнуться - 2:4, и сборная Италии - в полуфинале, а британцы отправляются домой.

На Донбасс-Арене" в третьем четвертьфинале 23 июня фаворит турнира - сборная Испании - обыграла обидчика украинцев по группе - Францию.

В этом матче дубль оформил Хаби Алонсо, который на 19-й минуте вколотил красивый мяч ударом головой, а на 91-й минуте окончательно закрыл вопрос о победителе, расстреляв ворота французов с пенальти.

Вечером 22 июня второй четвертьфинал сыграла пара Германия - Греция, победителем которой стала немецкая сборная, "раскатавшая" греков, - 4:2.

Голы: Лам (39), Хедира (61), Клозе (68), Ройс (74), — Самарас (55), Салпингидис (89).

Первый звоночек у ворот эллинов прозвучал на 4-й минуте, когда Шюррле забил гол из положения «вне игры». Немцы продолжили методично разрывать оборону греков, когда первый гол в матче на 39-й минуте забил капитан Филипп Лам. Во второй тайме греки смогли отквитать мяч - на 55-й минуте отличился Георгас Самарас, на который немцы ответили еще тремя голами. Финальную точку поставил гол Салпингидиса, забитый после игры рукой в своей штрафной темнокожим немцем Боатенгом.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

Четвертьфиналы 21 июня открывались в Варшаве матчем Чехии и Португалии. Поединок закончился победой сборной Португалии 1:0. Решающий мяч на 79-й минуте забил Криштиану Роналду. Это был третий гол португальского форварда на чемпионате.

Подробнее о матче читайте ЗДЕСЬ

Фото: УНИАН, uefa.com, видео: youtube, yandex.ua

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