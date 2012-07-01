Испания выиграла Евро-2012

В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии победителем турнира стали испанцы.

Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й минуте и Хуана Маты - на 87-й, чемпионы Европы защитили свой титул - 4:0.

Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.

Команды играли в таких составах:

Испания - Италия 4:0

Голы: Силва 14, Альба 41, Торрес 84, Мата 88



Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва (Педро, 59), Фабрегас (Торрес, 75), Иньеста (Мата, 86)



Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальдзаретти, 22) - Пирло, Маркизио, Де Росси - Монтоливо (Мотта, 57) - Кассано (Ди Натале, 46), Балотелли



Предупреждения: Пике - Барцальи

Отметим, что матч посетили Президент Украины Виктор Янукович, Польши - Бронислав Коморовский, Беларуси - Александр Лукашенко, Армении - Серж Саргсян и Таджикистана - Эмомали Рахмон.

Также на финальном матче присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров.

Кроме того, финал посетили главы ФИФА и УЕФА - Йозеф Блаттер и Мишель Платини, а также множесто других VIP-гостей.

{!6}

фото, видео:УНИАН , youtube.com

Новости по теме:

Сборная Испании выиграла Евро-2012

В финале Евро-2012 Испания громит Италию - 4:0

В финале Евро-2012 сборная Италии осталась в меньшинстве

Сборная Испании выиграла Евро-2012

Билеты на финал Евро-2012 продавались за 20 минут до его начала

В Киеве прошла церемония закрытия Евро-2012

Киевская битва: все о финале Евро-2012

Киев "захватили" фанаты сборной Испании

Как Италия готовилась к финалу Евро-2012: улыбки и серьезный Балотелли