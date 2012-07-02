Триумф Испании: фото и видеообзор финала Евро-2012

В финале Евро-2012 триумф сборной Испании увенчался традиционной церемонией награждения победителей и грандиозным фейерверком в честь участников и гостей чемпионата.

Главный матч Евро-2012 собрал более 63 тысяч болельщиков на НСК "Олимпийский" и более 100 тысяч - в официальной фан-зоне на Крещатике.

Также игру посетили Президент Украины Виктор Янукович, Польши - Бронислав Коморовский, Беларуси - Александр Лукашенко, Армении - Серж Саргсян и Таджикистана - Эмомали Рахмон, присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров.

Кроме того, финал посетили главы ФИФА и УЕФА - Йозеф Блаттер и Мишель Платини, а также множесто других VIP-гостей.

{1-}

{2-}

{3-}

{4-}

{5-}

{6-}

{7-}

{8-}

{9-}

{10-}

{11-}

{12-}

{13-}

{14-}

{15-}

{16-}

фото, видео: УНИАН , Украина-2012, youtube.com, yandex.ua

Новости по теме:

Евро-2012 завершен: триумф Испании и фейерверк

Испания выиграла Евро-2012

Киев "захватили" фанаты сборной Испании

Пранделли: после травм игроков у Италии не осталось шансов

«Золотую бутсу» на Евро-2012 получил Торрес

Касильяс: Испания задала высокую планку

Буффон: на поле не было борьбы

Дель Боске: в финале Евро Испания хотела забить хотя бы гол