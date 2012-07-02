Триумф Испании: фото и видеообзор финала Евро-2012

После блестящей победы Испании в финале Евро-2012 состоялся грандиозный фейерверк-прощание с чемпионатом Европы. "Главред" предлагает самые яркие моменты главного матча чемпионата.
В финале Евро-2012 триумф сборной Испании увенчался традиционной церемонией награждения победителей и грандиозным фейерверком в честь участников и гостей чемпионата.
Главный матч Евро-2012 собрал более 63 тысяч болельщиков на НСК "Олимпийский" и более 100 тысяч - в официальной фан-зоне на Крещатике.
Также игру посетили Президент Украины Виктор Янукович, Польши - Бронислав Коморовский, Беларуси - Александр Лукашенко, Армении - Серж Саргсян и Таджикистана - Эмомали Рахмон, присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, премьер-министр Николай Азаров.
Кроме того, финал посетили главы ФИФА и УЕФА - Йозеф Блаттер и Мишель Платини, а также множесто других VIP-гостей.
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фото, видео: УНИАН , Украина-2012, youtube.com, yandex.ua
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