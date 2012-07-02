Евро-2012: самые яркие кадры чемпионата

1 июля феерической победой сборной Испании над итальянцами в Киеве завершился футбольный чемпионат Евро-2012. На нем были сенсации, множество красивых моментов и забитых мячей. А сборная Украины, несмотря на то, что не вышла из группы, выступила достойно и одержала исторически первую победу в рамках европейских форумов - 2:1 над шведами.

"Главред" предлагает своим читателям фото и видеообзор самых важных и ярких моментов турнира.

Первый гол на Евро-2012 (Левандовски)

Украина - Швеция

Незасчитанный гол Украины в ворота Англии

Россия - Польша

Швеция- Англия

Испания - Франция

Англия - Италия

Португалия - Испания

Лучшие моменты финала и награждение чемпиона

Фернандо Торрес - обладатель "Золотой бутсы" Евро-2012

Андреас Иньеста - лидер сборной Испании и лучший футболист Евро-2012

Красивые моменты Евро-2012

Украинские фаны и закрытие Евро-2012

Фото, видео: УНИАН, wiadomosci.gazeta.pl, youtube.com