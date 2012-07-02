Евро-2012: самые яркие кадры чемпионата

"Главред" предлагает своим читателям фото и видео, посвященные самым ярким и важным событиям прошедшего Евро-2012.
1 июля феерической победой сборной Испании над итальянцами в Киеве завершился футбольный чемпионат Евро-2012. На нем были сенсации, множество красивых моментов и забитых мячей. А сборная Украины, несмотря на то, что не вышла из группы, выступила достойно и одержала исторически первую победу в рамках европейских форумов - 2:1 над шведами.
"Главред" предлагает своим читателям фото и видеообзор самых важных и ярких моментов турнира.
Первый гол на Евро-2012 (Левандовски)
Украина - Швеция
Незасчитанный гол Украины в ворота Англии
Россия - Польша
Швеция- Англия
Испания - Франция
Англия - Италия
Португалия - Испания
Лучшие моменты финала и награждение чемпиона
Фернандо Торрес - обладатель "Золотой бутсы" Евро-2012
Андреас Иньеста - лидер сборной Испании и лучший футболист Евро-2012
Красивые моменты Евро-2012
Украинские фаны и закрытие Евро-2012
Фото, видео: УНИАН, wiadomosci.gazeta.pl, youtube.com