Не тільки футбол: підсумки неофіційного Євро-2012

Коли у Києві усі готувалися до фіналу Євро-2012, за сімсот кілометрів від української столиці добігла кінця інша акція – культурна, спільна польсько-українська – «Європейський стадіон культури». Жешувський проект є логічним продовженням неофіційного відкриття Євро-2012 у Любліні наприкінці травня та вже традиційним, бо відбувається вдруге.

Тільки-но уявіть собі: у не дуже велике місто (у ньому 220 тисяч жителів, з яких шоста частина – студенти), яке живе своїм провінційним тихим спокійним життям, вривається стрімкий струмінь культурного повітря, намагається захопити усе на своєму шляху, аби потім розкидати у різні боки, розповсюдити, розмножити, роздати… Так було і у Люблині, так сталося і у Жешуві. Десятки акцій, сотні митців, тисячі глядачів. Про фестиваль на стадіонах говорили навіть ті, хто й протягом усього Євро-2012 залишався байдужим до футболу.

«Я рада, що у нашому місті відбувається стільки мистецьких подій, – каже городянка Агнешка. – І не просто мистецьких, а з натяком на футбольні змагання. А ми ж весь цей місяць були далекі від Євро. Відчували його лише на головній площі, де була облаштована невеличка фан-зона. Нині ж Євро завітало і у Жешув. Нехай і у дивному вигляді, не зовсім спортивному. Але це й добре, бо не усі поляки розуміються на футболі, а мову мистецтва, напевно, знають краще».

Організатори «Європейського стадіону культури» говорять, що на тлі спортивних змагань з’явилися ідея увиразнити імідж Польщі та України за допомогою культурних заходів. Продемонструвати інноваційність, винятковість та відкритість до співпраці. Саме таким побачив «Стадіон» міністр культури національної спадщини Республіки Польща Богдан Здроєвський. «Емоції, що супроводжують спортивні події, нагадують ті, що їх переживаємо, коли беремо участь у виняткових мистецьких подіях, – переконаний він. – Маючи на меті використати енергію та ейфорію, пов’язану з чемпіонатом, я вирішив організувати неповторний проект, який став би чудовою розминкою перед фінальними матчами», – каже він.

Ось так перед змаганнями розминалися на спортивному майданчику танцівники.

Проект польського театру танцю «Football@...» - мабуть, найфутбольніша подія культурної частини Євро-2012.

Ідея вистави виникла у хореографа та режисери Еви Виціховської від захоплення грою мільйонів та атмосферою на стадіоні. Вона переконана, спортсмени на полі, як і актори, виконують певну партію, грають на публіку та полюбляють оплески. Ось тому і перетворила акторів театру на футболістів, режисера – на тренера, а глядачів – на суддів. Рухи та жести спортсменів, як каже хореограф, у театрі танцю можуть перетворитися на «метаморфозу мистецької інтерпретації дійсності». Щоправда, у цьому випадку вони дещо примітивні та одноманітні, хоча й нагадують рухи футболістів. Після півгодинного перегляду з’являються думки, що виставу можна було б значно скоротити – зіграти десь за півгодинки і зупинитися, а не розтягувати на футбольні півтори. Але авторка ідеї переконана: саме таким чином можна не просто поєднати футбол та театр, а налагодити контакт між тим, хто любить цю спортивну гру і тим, хто її ненавидить. «Натомість завдяки театру ризикують заразитися футбольним шалом, який вже охопив увесь Польський театр танцю», – говорить Ева Виціховська. Актори так захопилися футбольними кумирами, що на сцені-футбольному полі з’явилися Девід Бекхем та його дружина Вікторія. Учасники дійства кажуть, що вони у танці прагнуть показати, що би могло бути з англійським футболістом, якби той тренувався у Польщі. Тонкий гумор. І не тільки тонкий…

«Ми не футбольні вболівальники. Ми передивилися багато матчів, аби вивчити реальні футбольні трюки. Але футбол у нашому виконанні дещо смішний, – говорить актор Даніель Стрієцький. – Ми навмисно іронізуємо зі спортсменів. Пропонуємо їм прикладати до ран листя капусти або грати чоловікам проти жіночих команд. Можливо, тоді вони почнуть вигравати».

А ось у спільному проекті «Віткацій» варшавської театральної студії «Коло» та харківського театру «Арабески» жодного натяку на спорт. Польський режисер та українські актори у стінах однієї з центральних шкіл Жешува показали коротенькі п’єси Станіслава Ігнатія Віткевича, вперше перекладені українською. Над перекладом працював Михайло Барбара – актор театру «Арабески» та вокаліст гурту «Мертвий півень».

…Невеличка зала вміщує до чотирьох десятків глядачів. До кімнати забігає дівчина у сірому лахмітті зі словами: «Підлий вампір! Вдався у батька!». І тут розумієш, що дівчина насправді вже доросла жінка, у якої життя вже за плечима – баронеса Фоноброкк. Вона скаржиться на життя і багато п’є. Далі з’являється кухарка, яку грає молодий хлопець, а за ним і той самий «підлий вампір» – син баронеси Леон. Той приводить до матері наречену – теж вампіршу. Тоді мати вже не п’є. Вона їсть антистресові макарони…

«Задум – абсурдистська п’єса, – каже Дмитро Третяк, який грає кухарку. – Тому я маю роль жінки. Це працює на образи персонажу. До того ж, ця жінка у душі саме мужик».

Загалом у Жешуві показали три п’єси. Всі вони мали починалися майже одночасно, аби глядач ходив від кімнати до кімнати, а відтак складалося би враження неперервності.

«Це театр. Мистецтво, зроблене, аби глядач міг здогадуватися, щось додумати. Логічної розв’язки уривків нема, п’єси не закінчуються», – говорить Дмитро.

І справді, по закінченні нема ніяких аплодисментів, глядачам просто відчиняють двері, у той час як актори продовжують грати.

«Це вдала співпраця, – переконаний режисер вистави Ігор Гожковський. – Ми вже думаємо про наступний проект. Хочемо спільно з українськими акторами створити виставу за текстами Миколи Хвильового. Як на мене, в українській літературі є багато цікавого».

У своєму фейсбуці поет Андрій Любко, який також був на фестивалі у Жешуві, написав: «Мене найбільше вразила акція Silent disco. Усі отримують радіонавушники, в яких грає різна музика. Дуже прикольно за цим спостерігати: народ дуріє, танцює, щось викрикує, а музики не чути. Дивишся на це, як на німе кіно».

«Silent disco» – вечірки, вже популярні на Заході. Вони для тих, хто хоче потанцювати, а не порозмовляти. Учасники дискотеки вдягають навушники та танцюють під музику, яку чують лише з них. Вони слухають кількох різних діджеїв, які запускають різні звукові треки. Точно – це щось схоже не просто на німе кіно, а на сеанс масового гіпнозу.

Кульмінацією «Європейського стадіону культури» став концерт «Переможці 1960-2008». Зі сцени, облаштованої на компактному міському стадіоні Жешува, лунали музичні хіти «Сузанна», «Money, Money, Money», «Back To Black» та інші, але у новому аранжуванні. Над новою формою старих пісень працював Марцін Поспєшальський – відомий у Польщі музикант, композитор та аранжувальник. Саме вони, на думку організаторів, були популярні у різні роки Євро. Від України переспівувати взялися Андрій Кузьменко з гурту «Скрябін», ТНМК та С.К.А.Й. Загалом концерт складався з тринадцяти окремих частин. Тлом концерту були архівні кіно матеріали з періодів, коли відбувалися чергові чемпіонати.

Українські артисти працювали натхненно та самовіддано. Вони усіма силами намагалися налагодити контакт з польською публікою. «Полякам – велике дякую, що на такій сцені, такого рівня. В нас в Україні такої нема. Хіба що приїжджає Мадонна», – каже Андрій Кузьменко, якому довелося співати романтичну «Сюзанну». «Я такий, в ролі романтичного Віті Павліка, мусив дефілювати по сцені», – сміється Кузьма.

Європейський стадіон культури у Жешуві коштував Польщі три мільйони злотих, з яких один заплатило саме місто. «Коштів на культуру не шкодуємо. Намагаємося влаштовувати живі концерти щонеділі або щосуботи. І все це безкоштовно», – визнає мер міста Жешува Тадеуш Ференц.

До речі, на спільний фестиваль чекали і керівництво українського Міністерства культури. Але ніхто так і не зміг приїхати.

Хочеться вірити, що після проведення Євро-2012 і в Україні, і у Польщі набудували стільки стадіонів, що на них має вистачити місця і для палких вболівальників, і для поціновувачів сучасного мистецтва.