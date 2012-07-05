Осторожно, отпуск: какие опасности грозят отдыхающим

Традиционными и наиболее популярными местами отдыха в Украине являются Крым и Карпаты. Однако представители МЧС Украины советуют с умом подходить к планированию любых походов и поездок, чтобы избежать проблем и возможных рисков.

Существует несколько опасностей для отдыхающих в Крыму. Первая из них кроется в незнании горной местности. «Из-за этого человек может упасть, сорваться с горы, заблудиться. Скалистая красота и море привлекают туристов из Украины, России и других стран. Но, к сожалению, часто люди уходят и пропадают, а в дальнейшем мы находим их тела», – рассказал заместитель начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС Украины в городе Севастополе Николай Тихельский. Так, по его словам, с начала лета в горах было трое погибших, 19 человек удалось спасти.

Работники МЧС Севастополя практически каждые выходные выезжают на поиски либо спасение людей в горной местности Крыма. При этом Тихельский отметил, что больше всего усложняет работу спасателей то, что массово отправляясь отдыхать в горы, люди не регистрируются, а сообщают в МЧС, только когда случается какая-то непредвиденная ситуация. «Например, 19 июня пропал турист из Киева, а в МЧС обратились вечером 23 июня. Мы бросили все силы на поиски, но, к сожалению, человека спасти не удалось. Таких примеров много», – добавил Николай Тихельский.

Среди погибших в горах в этом году есть и альпинисты, имеющие колоссальный опыт скалолазания, отметил работник МЧС. Однако опыт не спасает, если обламывается горная порода и случается обвал. «Ломаются головы и шейные позвонки. Люди идут на опасные участки в горах, несмотря на наши предупреждения: опасно, обвалы», – подчеркнул Николай Тихельский.

Самые опасные места Крыма: СПИСОК

Напомним, что недавно МЧС АРК Крым предупреждало о грядущем усилении геологических процессов, которые могут повлечь за собой опасность обвалов и оползней. К обвалоопасным участкам Крыма были отнесены большая часть Южного берега Крыма, западное побережье, побережье Керченского полуострова и пролива. По словам Николая Тихельского, существует реестр обвалоопасных участков, за которыми ведется постоянное наблюдение. Как правило, обвалы грунта происходят после обильных осадков. «Все крымское побережье оползнеопасное и обвалоопасное. Нужно просто отдыхать в тех местах, которые для этого предназначены – базах отдыха и санаториях, за которыми закреплена водная акватория», – добавил спасатель.

Второй опасностью в Крыму, по словам Тихельского, является купание в несанкционированных местах. «Не зная броду, лезут в воду. Прыгают, ломают шеи, ныряют… Только места, предназначенные для отдыха, находятся под постоянным наблюдением спасателей. И перед открытием купального сезона всегда проводится обследование дна акватории пляжа и мест, отведенных для отдыха», – отметил специалист.

Также для Крыма актуальна проблема лесных пожаров. «Разведение костров в лесах, бросание окурков, учитывая высокую пожароопасность и очень жаркую погоду – это тоже одна из опасностей, которая может привести к трагическим последствиям», – добавил Николай Тихельский.

Туристы, предпочитающие проводить отпуск в Карпатах, также, любуясь пейзажами, забывают часто о безопасности. Так, по словам начальника отдела по работе со средствами массовой информации и общественностью Территориального управления МЧС в Ивано-Франковской области Богданы Засидко, только за июнь этого года работникам горной поисково-спасательной части Территориального управления МЧС Ивано-Франковской области более десяти раз приходилось выезжать в горы для проведения поисково-спасательных работ. При этом были спасены жизни 30 туристов. Причинами таких случаев во время отдыха становятся субъективные факторы: незнание туристами правил безопасного поведения в случае опасности, неорганизованность участников турпоходов, неправильно выбранный или без учета физической подготовки участников маршрут, нехватка информации о метеорологических условиях.

«Как правило, в горы идут отдыхать стихийные неорганизованные туристы, один-два человека. В большинстве случаев у них нет снаряжения, они точно не знают маршрут, ориентируются на местности очень приблизительно», – отметила Засидко.

Как и в Крыму, отдыхающие в Карпатах пренебрегают тем, чтобы зарегистрироваться в горных поисково-спасательных пунктах, которых сегодня только на территории Ивано-Франковской области насчитывается семь. По словам сотрудницы МЧС, тому, кто собирается в поход, стоит зарегистрироваться в таком пункте, чтобы спасатели могли им детально объяснить безопасность маршрута, помогли сориентироваться в метеорологических условиях.

«В июне спасатели в основном выходили, чтобы помочь туристам, которые заблудились в горах, а в единичных случаях была необходимость помочь травмированным туристам, которые дальше не могли самостоятельно двигаться. Только за сутки 28 июня спасатели трижды выходили, чтобы помочь туристам в горах», – рассказала Богдана Засидко.

Осторожно – «туроператоры-однодневки»!

Отправляясь в отпуск за рубеж, следует быть внимательным при выборе туроператора. «Сегодня велики риски, что при выборе тура и бронировании номеров в отеле турист столкнется с мошенниками, которые, получив деньги, свернут лавочку и пропадут», – предостерегла заместитель руководителя туристической компании «Almari Tour» Наталья Белей-Мостовая. Чтобы обезопасить себя от подобных «турфирм-однодневок», следует, выбирая туроператора, обращать внимание на его репутацию, сколько лет он работает на рынке. Насторожить должно, если недавно появившаяся фирма предоставляет массу «горящих» предложений по ценам в два раза ниже рыночных. «Через пару дней эту компанию вы можете не увидеть. Такое случалось в Украине не раз», – отметила Белей-Мостовая.

«Сюрпризы» в дороге

Наиболее распространенной проблемой, связанной с дорогой и транспортом, по словам работников турагентств, является забывчивость украинских туристов: забывают паспорта, страховки, авиабилеты.

Для всего мира, а не только для Украины актуальны проблемы с багажом в аэропортах. «Подобные проблемы бывают у всех авиакомпаний. Особенно если рейс стыковочный. Если же рейс прямой, то риск, что багаж не долетит до места назначения, гораздо меньше. Если багаж теряется или улетает не туда, затем туристу приходится тратить нервы и время, чтобы его вернуть», – отметил директор туристической компании «My Travel» Ярослав Курочка.

Как защитить себя от жары ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Чтобы избежать проблем в аэропортах, украинская милиция советует не сдавать ценные вещи в багаж, а брать с собой в ручную кладь. «Если нет такой возможности, то нужно упаковать чемоданы в пленку, чтобы минимизировать доступ к ним посторонних. Если же кто-то таки снимет пленку, то сразу можно будет вызывать службу аэропорта, чтобы проверяли багаж вместе», – рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай Жукович. При этом он вспомнил советские времена: тогда люди шли в самолет со своим багажом, не сдавали его, в результате к багажу не было доступа у посторонних людей. «Сейчас человек летит, сдает сумки и чемоданы в багажное отделение, а что там с ними случается, знают только работники аэропорта и обслуживающий персонал. Каким образом багаж может попасть с ленты на тележку, с тележки в руки, с рук в багажное отделение самолета и наоборот, – об этом пути знают только работники аэропорта. Чего только не было – и кубки ломались, и много вещей билось, портилось – ведь неизвестно, как эти сумки кидают», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД.

С аналогичными проблемами и рисками, по мнению Николая Жуковича, туристы могут столкнуться и на железнодорожных, и на речных вокзалах.

Туристам, которые приезжают в Украину, Жукович советует быть внимательным при выборе такси. «Важно быть осторожными с такси. Настоящие машины такси должны быть соответствующим образом выкрашены, со знаком. Не стоит садиться в сомнительные машины, которые полностью облеплены-обклеены какими-то шашечками и фишечками. Не стоит обращаться к частным перевозчикам», – посоветовал сотрудник МВД.

Кроме того, зарубежные туристы в Украине должны быть внимательны, покупая различные путеводители и справочники в аэропортах и на вокзалах. «Во время Евро волонтеры в аэропортах раздавали печатную продукцию, необходимую для туристов, чтобы не заблудиться и знать, к кому можно обратиться в случае необходимости. Сейчас волонтеров заменяют другие люди, предоставляющие продукцию сомнительного качества. С их помощью туристы легко могут попасть в руки мошенников, которые выдурят у них деньги или отправят по экстремальному туристическому маршруту», – подчеркнул Жукович.

Экзотические страны – неожиданные законы

Нередки случаи, когда, отправляясь отдыхать за рубеж, украинские туристы попадают в передряги или курьезные ситуации из-за незнания законов той страны, где они запланировали провести свой отпуск. Поскольку часто эти законы диковинны для украинцев.

Так, к примеру, по словам представителей турагентств, чаще всего наши туристы оказываются недовольны, если отправляются на отдых в Арабские Эмираты, а туроператор забывает их предупредить о существующем там «сухом законе». «В Арабских Эмиратах очень жестко с алкоголем. В одном из эмиратов запрещено проходить по улице с бутылкой пива, пить алкоголь в отелях. За это даже могут арестовать, посадить в следственный изолятор, или крупно оштрафовать. Учитывая, что наши люди любят выпить, эта проблема для них актуальна», – рассказал Ярослав Курочка. Кроме того, по словам замдиректора туркомпании Натальи Белей-Мостовой, недовольными остаются туристы, которые едут в отели, работающие по системе «все включено», а на месте обнаруживают, что это не распространяется на алкоголь.

В арабских странах также часты неоднозначные ситуации из-за поведения украинских туристов на пляжах и в городе. «Там не приветствуются нудистские пляжи, а наши туристы это игнорируют. Также нельзя целоваться на улицах, это не приветствуется ни населением, ни полицией», – отметила Белей-Мостовая.

В некоторых странах за даже мелкие нарушения правил туристов штрафуют. Особенно большие штрафы в Сингапуре. «Например, если вы выбросили жвачку в урну, не попали, не подняли и не выбросили снова, то с вас могут потребовать штраф чуть ли не в 100 долларов», – рассказал Ярослав Курочка. Строгие правила связаны и с фруктом, который очень любит местное население, – дурианом. Его из-за стойкого специфического запаха запрещено проносить во многие общественные места. «Бывает, люди покупают этот фрукт, бросают в багажное отделение, а его невыносимый запах распространяется по всему автобусу», – рассказал директор туристической компании.

Подобные истории случаются и во время автобусных туров в Голландию, когда украинцы запасаются «сверхароматным» сыром, и во время поездок во Вьетнам, где существует особый соус, который отказываются перевозить некоторые авиалинии даже в багажном отделении.

Отправляясь в отпуск за рубеж, туроператоры советуют заранее узнавать об особенностях стран. К примеру, в европейских странах туристы могут столкнуться с проблемами при обмене валют. «В обменных пунктах не всегда указывают, что может браться комиссия за обмен валюты. Особенно это касается центра города и исторических центров. Такое бывает в Праге, Будапеште, Барселоне и т.д. Причем комиссия может быть 10-20%», – подчеркнул Ярослав Курочка.

Также украинские туристы могут попасть в неприятные ситуации, когда пытаются что-то вывезти из других стран. «Так, из Египта нельзя вывозить кораллы. За это могут задержать и оштрафовать (а штрафы немаленькие – 1000 долларов и больше). Но наши люди все равно умудряются провезти какими-то небольшими кусочками», – рассказал директор турагентства.

Кроме того, на Шри-Ланке и в Индии нужно быть готовым к частым встречам с разными экзотическими животными. «Часты случаи, когда обезьяны в этих странах воруют у туристов вещи. Иногда по лианам через окна забираются в отели, воруют еду, но мимоходом могут утащить и мобильный телефон», – отметил Курочка.

Как обезопасить себя от «экзотических» болезней?

Отправляясь на отдых в экзотические страны, следует заранее позаботиться о собственном здоровье. Как правило, туроператоры в зависимости от выбранной страны рекомендуют при необходимости проконсультироваться с врачом и, возможно, сделать прививки. Ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко отметила, что прививка – это дело не одного дня: чтобы она подействовала, нужен месяц-два. Кроме того, не от всего есть прививки. «От таких болезней, как малярия, например, прививок нет. Этот риск появляется при путешествии в разные экзотические страны, на острова», – добавила врач.

Также много рисков связаны с питанием. «Если питание правильно не организовано, то могут быть и глисты, и разные кишечные инфекции. Это же касается воды», – рассказала Мироненко. Особенно остро эта проблема стоит в африканских странах и Индии. При этом врач заметила, что Индия – последняя страна, в которой была ликвидирована натуральная оспа в 70-х годах. «Там, где бедность и жара, всегда будут болезни», – добавила медик.

Не покупать воду и еду у случайных торговцев призывает и врач-диетолог Центра здорового питания «100 лет» Оксана Скиталинская. «Вода может быть из-под крана. То же касается напитков со льдом – для приготовления льда часто используют водопроводную воду. Покупать нужно только бутылированную воду, желательно – известных производителей. Добавление алкоголя в воду не обеззараживает ее», – отметила врач.

По словам нутрициолога, фитнес-диетолога, специалиста по здоровому питанию Владислава Сластина, крайне важно соблюдать личную гигиену и гигиену питания. «Туристы должны соблюдать чистоту рук, не должны при приготовлении пищи смешивать сырые продукты с готовыми, должны правильно хранить продукты, чтобы не было пищевых отравлений, использовать чистую воду для приготовления питья и обработки пищевых продуктов. Особенно нужно следить за детьми, чтобы они мыли руки или использовали перед едой влажные салфетки или дезинфицирующие гели», – подчеркнул Сластин.

Также, по мнению специалиста по здоровому питанию, нужно избегать пищи на пляжах, что больше характерно для украинских реалий. «За такую пищу никто не несет ответственности, это нелегальная торговля. Поэтому если в случае пищевого отравления вы захотите подать иск, то ничего не получится. Такая еда не всегда готовится с соблюдением правил и норм гигиены. Она может быть испорченной либо не храниться при нужной температуре, либо неправильно обработанной. Такая пища готовится в домашних условиях без каких-либо гарантий пищевой безопасности», – предостерег Сластин. Потому, по его словам, есть риск, что такие продукты содержат либо паразитов, либо болезнетворные организмы, способные вызвать пищевое отравление. Особенно опасно это в период жары, «когда микробы размножаются в геометрической прогрессии».

Как грамотно адаптироваться к нетрадиционной кухне?

После длительного перелета, смены климатического и часового поясов изменение рациона питания (особенно в сочетании с алкоголем) может стать очередным стрессом для организма, предостерегла врач-диетолог Оксана Скиталинская. Потому она рекомендует за некоторое время до поездки в экзотическую страну оздоровить свой кишечный иммунитет: употреблять больше кисломолочных продуктов (йогуртов, ацидофилина, нарине, симбивита и т.д.) – не менее, чем два раза в день.

По словам Скиталинской, от экзотических блюд не нужно отказываться, но не нужно и пробовать их все в первый же вечер – нужно дать организму возможность отдохнуть и адаптироваться к новым условиям. «При выборе экзотического блюда нужно руководствоваться правилом «в один день – одно блюдо», и то в небольшом количестве», – подчеркнула врач. При этом она отметила, что важна осторожность при употреблении привычных продуктов, например, молочных (коктейлей, мороженого, кондитерских изделий с кремом и т.д.), в которых быстро размножаются болезнетворные бактерии. Завершать трапезу целесообразно зеленым или мятным чаем, которые способствуют лучшему перевариванию пищи. «Желательно ежедневно помнить о кисломолочных продуктах (йогуртах без наполнителей) – на завтрак и ужин – они помогут укрепить кишечный иммунитет и улучшат переваривание пищи», – добавила Оксана Скиталинская.

Проблемы, связанные с питанием, могут также возникнуть из-за индивидуальной непереносимости тех или иных экзотических продуктов, считает врач. «Ничего странного тут нет, даже молоко переносят только 2% представителей монголоидной расы. Наша пищеварительная система может быть не готова к экзотическим приправам, специям, морепродуктам и большому количеству жира», – объяснила она. Кроме того, возможно заражение экзотическими инфекциями, которые могут подтачивать организм и тяжело диагностироваться.

При первых симптомах нарушения работы пищеварительной системы (диарее) необходимо пить едва подсоленную кипяченую воду каждые 15 минут по 100-150 мл и употреблять сорбент (активированный уголь, полисорб и т.д.), советует Скиталинская. «При наличии спазмов – принять спазмолитик (но-шпа, дротаверин), но не анальгетик. При повышении температуры, болях в животе, сыпи на теле – вызвать врача и не заниматься самолечением», – добавила она.

По мнению специалиста по здоровому питанию Владислава Сластина, резкое изменение рациона питания приводит к дискомфорту или обострению хронических заболеваний. Поэтому, приезжая в другую страну, нужно выбирать блюда, которые более-менее соответствуют традиционным, национальным. «Но если хочется попробовать чего-то экзотического, то рекомендуется пробовать в небольших порциях, чтобы посмотреть, какой будет реакция организма. Важно не накидываться с жадностью на экзотические блюда, так как это может привести к обострению заболеваний. Либо у нашего организма в силу генетической эволюционной предрасположенности может быть невосприимчивость к этим блюдам, что может вызвать банальную диарею, дискомфорт, вздутие и т.д.», – рассказал врач.

Все доктора рекомендуют в поездку обязательно взять с собой аптечку, содержащую основные средства для первой помощи, прежде всего, активированный уголь, различные абсорбенты, вещества, содержащие минеральные соли и т.п. «Можно забыть купальник, но взять аптечку», – подытожила Оксана Скиталинская.

фото: turizto.ru