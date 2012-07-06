Драматург Екатерина Цимбалист: возмущают люди, не способные выучить украинский

На сайте «Главред» состоялся чат с лауреатом І премии в номинации «Пьесы для детей» Международного литературного конкурса «Коронация слова», драматургом Екатериной Цимбалист. Общаясь с читателями, она рассказала, о необходимости закрепления одного государственного языка – украинского, о будущем театра и бумажной книги, о секретах популярности книг для детей и темах табу в детской литературе, чем похожа работа писателя и врача, как изменился Донецк за несколько лет, а также о том, почему писатель не имеет права «нравиться».

Представляем стенограмму чата с Екатериной Цимбалист.

Катя: Катерино, над яким романом зараз працюєте? Коли ви пишете, орієнтуєтеся на суспільні вподобання, або пишете так, як лягає текст?

Екатерина Цимбалист: Шановна Катю, поки не буду розголошувати ідею моєї нової роботи. Скажу тільки, що написана вона буде в жанрі фантастики. Я починаючий друматург і письменник, але вже зараз бачу, що жанри фентезі і фантастики для мене є дуже привабливими. Не можу сказати, що я орієнтуюсь на сусільні уподобання. Взагалі, я переконана, що письменник не має права «подобатись». У нього зовсім інші завдання: по-перше, його робота, як на мене, дуже схожа на роботу лікаря – знайти, виявити суспільну хворобу і «діагностувати» її; по-друге, його завдання – давати нову реальність, окреслювати нові перспективи.

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Катя: Ви народилися в сім’ї інженерів, а займалися творчістю з дитинства. Як так вийшло? Чим займались дідусі і бабусі?

Екатерина Цимбалист: Хороше питання. Відповідь – «не знаю». По-перше, пощастило з вчителями, а, по-друге, я, схоже, жила в якомусь іншому місті Донецьк – зовсім не в тому, яким усі ми звикли його бачити сьогодні. Одна з моїх бабусь була токарем, а на пенсії займалась господартвом, садочком. А друга – була інженером-конструктором: проектувала стратегічний міст у Донецьку. На мою думку, в Донецьку того часу існувала своя культурна еліта. Саме ця бабуся практично кожного тижня водила мене і мого брата до театру, консерваторії, музеїв. І саме так жили усі її сусіди. Похід до театру один раз на тиждень вважався нормою. Педагоги балетної школи вважали своїм обов’язком усебічно розвивати своїх учнів. Директор школи – Юрій Андрійович – усіляко підтримував наші ідеї щодо капусників та свят, на випускному він подарував мені збірник книжок Гьоте.

Зусь: Екатерина, поздравляю с новым успехом. Извините, за меркантильный вопрос. Немного знаю, что зарабатывают сценаристы на фильмах, сериалах, но абсолютно не знаю, как обстоит дело с театральными драматургами. Может, проясните этот вопрос?

Екатерина Цимбалист: Не знаю даже, что Вам ответить. У меня было всего две оплачиваемых работы, как у драматурга: 1) пьеса для Международной организации по миграции – «Дома в Украине», 2) новогодняя интерактивная сказка для детей «Маша и ёё медведи». На жизнь я этим не зарабатываю...

ніна: Катерино, як ви познайомилися з подружжям Астремських? І як почалася ваша співпраця? Ви і сценарій перекладали. А потім ще стали продюсером та спонсором серіалу «Веселий бізнес». Які успіхи від співпраці? Чи продовжуєте нові проекти?

Екатерина Цимбалист: Нас познайомив спільний друг ще до участі Олександра та Наталії в «Коронації слова». Ми дуже швидко знайшли спільну мову, оскільки наші погляди на сучасну кінематографію і телебачення співпали в багатьох аспектах. Думаю, що ми будемо співпрацювати і в майбутньому. Взагалі, я дуже відкрита людина і завжди готова долучатись до цікавих проектів – були би пропозиції.

ніна: У 2002 році ви отримали другу премію на Всеукраїнському читацькому конкурсі гумору та сатири імені Андрія Сови в Одесі. Чи розвиваєте досі в напрямку розмовного жанру?

Екатерина Цимбалист: На сьогоднішній день я не працюю в розмовному жанрі. Насправді, це величезна біда практично усіх акторів, яких випускає Естрадно-циркова (нині вже) академія за цим фахом, оскільки цей сектор дуже міцно зайнято командами КВК. І, в принципі, у вищевказаних спеціалістах ні в Україні, ні в Росії немає потреби. Після випуску ці фахівці ідуть працювати МС (ведучими) у нічні клуби, ведуть весілля і корпоративи, у ліпшому випадку стають акторами театрів, куди потрапити досить важко. Я би дуже хотіла допомогти і моїм однокурсникам, і тим, хто випускався після нас. Маю бажання робити також телепередачі, але на все просто не вистачає часу.

Джеккі: Катя! Які теми, персонажі, антураж в драматургії для сучасних дітей Вам видаються найбільш актуальними, запитуваними?

Екатерина Цимбалист: Я думаю, не секрет, що сучасні діти виховані на закордонному фентезі. Десь у такому жанрі і доводиться працювати. Українська міфологія дуже багата подібними персонажами. Нам зовсім не потрібно вдаватись до зображення ельфів чи кентаврів, оскільки і вони можуть позаздрити тому, скільки у нас різних Щезників, Чугайстрів, Водяників, Банників, Мавок тощо.

мова: Що ви думаєте про прийняття скандального мовного закону парламентом?

Екатерина Цимбалист: Не дивлячись на те, що я з Донецька, я стовідсотково упевнена в тому, що державна мова може бути тільки одна. Звісно, не слід забувати і російську. Навпаки, слід вчити дітей і російській, і англійській, і німецькій. Колись знання чотирьох- п’яти мов зовсім не вважалось поліглотством. Наприклад, відомий радянський актор – Георгій Мілляр (найвідоміша і найулюбленіша Баба-Яга нашого дитинства) – при народженні – Джордж де Мільє – чудово володів французькою і англійською. Хай би діти краще вчили мови, а не сиділи за комп’ютерними іграми. Тому мене, звісно, страшенно обурюють люди, які не спроможні вивчити державну мову і вимагають допоміжні милиці. Наша мова – українська. Люди, вчіть, знайте, любіть її!

сёма: Екатерина, в чем, на Ваш взгляд, секрет успешной и популярной книги для детей? И еще, какие книги должен непременно прочесть каждый человек за свою жизнь, без каких нет человека?

Екатерина Цимбалист: Секрет успешной и популярной книги для детей заключается в том, что к детям не нужно относиться, как к малышам. Дети сегодня очень взрослые. И темы их интересуют тоже взрослые: любовь, дружба, верность, преданность, собственное предназначение, человечность. Секрет состоит лишь в способе подачи – достаточно лёгком для детей, но в тоже время, не примитивном. Я не знаю, без каких книг не было бы Вас или кого-то ещё. Меня бы не было: без Булгакова («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Дни Турбиных»), без Набокова (я обожаю рассказы Набокова – это обязан прочесть каждый человек, который хоть немного знает русский язык. Я обожаю «Лолиту», «Камеру обскура»... Я люблю всего Набокова, и стихи тоже), я обожаю Джорджа Оруэлла «1984», Пастернака («Доктор Живаго» и просто обожаю стихи), Селлинджера, Вольтера, Гете, Шекспира. Я, вообще, очень люблю поэмы. Именно по этой причине я люблю Пушкина, Омара Хайяма, Лесю Украинку, Лину Костенко, Котляревского. Я люблю и современных авторов: Януша Вишневского (мне нравятся рассказы, «Одиночество в сети» и не только), Пелевина, Вербера, Андруховича и многих других. Причём, где-то меня привлекает стиль изложения, а где-то тематика, а где-то повороты сюжета.

Norra: Какая у вас была любимая книжка в детстве и почему?

Екатерина Цимбалист: Мне очень нравились рассказы Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Нравился дедуктивный метод этого персонажа.

Просто_я: Добрий день, пані Катерино! Можна одразу два запитання. 1) Що Вас спонукало до участі у «Коронації слова», і як Ви взагалі оцінюєте роль подібних конкурсів у творчому розвитку письменника? 2) Що Вам особисто дає творчість – відпочинок, можливість розвитку, гроші, популярність, любов читачів...? Дякую.

Екатерина Цимбалист: 1) Я давно хотіла взяти участь в «Коронації слова». Я розпочала писати свою першу п’єсу у 2007 році, і ще тоді хотіла взяти участь у конкурсі, але п’єса здалась мені незакінченою – це була моя перша спроба (думаю, що руки до неї ще дійдуть). А потім я побачила, що мої друзі отримали Диплом Коронації у 2010 році, і тоді я переконалась у тому, що конкурс дійсно чесний і прозорий.

2) Для мене творчість – це моє самовираження. Я дуже погано почуваюся, коли не пишу. Для мене це життєва необхідність. Я б із задоволенням і танцювала, і грала у театрі, і знімала кіно. На все, на жаль, поки не вистачає ні рук, ні часу, ні грошей.

Pit: Ви задоволені фінансовою винагородою «Коронації»? Наскільки важливою для вас вона була?

Екатерина Цимбалист: Фінансова винагорода у моїй номінації складає 4000 гривень. Для мене вона не була важливою, але все одно приємно.

Pit: Не про творчість питання. В інформації про вас говорилося, що ви є власницею хостелів... Розкажіть, як під час Євро, чи багато у вас зупинялося іноземців? Які враження у вас залишилися?

Екатерина Цимбалист: Цей час все ж таки про творчість. Скажу тільки, що іноземці у нас під час Євро не зупинялись. Тільки свої – українці, як і раніше.

фёкла): Екатерина, 1) о чем будет роман, над которым вы работаете? 2) у вас есть постоянная работа, где вы можете реализовываться творчески, вы где-то работаете как драматург?

Екатерина Цимбалист: 1) Тему романа я пока не разглашаю. Он будет о нашем настоящем и недалёком будущем. 2) Как драматург я не имею постоянной работы. Хотелось бы, чтобы было иначе.

Джо_: Яка ваша позиція в дискусії про паперову й електронну книгу, як думаєте, чи є майбутнє у паперової книжки? І в дискусії про театр, кіно и ТБ – чи є майбутнє у театру?

Екатерина Цимбалист: У паперової книжки, безумовно, є майбутнє. Книжками людство користується з давніх часів. Я думаю, що кожен погодиться з тим, що запах старих книжок має в собі щось містичне. Але і електронна книга є дуже необхідною в сучасному швидкому житті. Ліпше читати електронну книгу, аніж не читати нічого.

Щодо театру – у нього є і буде майбутнє. У театрі сцена оживає, твориться на очах у глядача, він стає учасником цього дійства. Емоції, які людина переживає в театрі аж ніяк не можна порівняти кіно, а тим більше із телебаченням.

ххх: Яка користь від конкурсів на кшталт «Коронації слова»? Що особисто вам дала участь у ньому?

Екатерина Цимбалист: Конкурсантів, які перемогли в номінації «Романи», чекають видавці. Щодо мене, я сподіваюсь, що будуть пропозиції від театрів, і моя п’єса зможе побачити світ.

Терри: Чи є у вас літературний гуру?

Екатерина Цимбалист: Їх багато. Не можна називати когось одного. Людина мусить читати багато, оцінювати, формувати смак.

корона: Катерино, чи плануєте ви ще брати участь у «Коронації слова», в яких номінаціях?

Екатерина Цимбалист: Так. Планую обов’язково. Думаю, що і в номінації кіносценарії для дітей, і у пісенній ліриці. Найближчим часом хочу спробувати себе у великій формі – романі.

Norra: Екатерина, вы победили в номинации «Пьесы для детей». А есть ли у вас самой дети? Читали ли кому-то из детей пьесу, которую подавали на конкурс?

Екатерина Цимбалист: Да. У меня сын, которому сейчас 5,5 лет. Сказку я на нём проверяла. Не всё понимает, приходится пояснять. Но ему явно понравилось.

Norra: Какие, на ваш взгляд, существуют темы-табу в литературе для детей?

Екатерина Цимбалист: Я думаю, что детская литература ни в коем случае не должна показывать жестокость, насилие, подменять понятия, как, например, понятие любовь сексом или сексуальным влечением. Этого так много сегодня... везде: и в мультфильмах, и в компьютерных играх, за которыми дети проводят огромное количество времени. Нельзя, на мой взгляд, и упрощать повествование, поскольку речь сегодняшней молодёжи крайне бедна – это нужно менять.

Краткая справка о гостье «Главреда». Екатерина Цимбалист родилась в донецке в 1983 году в семье инженеров. До 17 лет занималась в литературном кружке донецкого районного дома детского творчества, театральной студии и балетной школе. Кроме того, писала сценарии «капустников» в балетной школе, организовывала и ставила их. В 2000 год поступила в Киевский колледж эстрадного и циркового искусства на специальность «Актриса разговорного жанра», который успешно окончила в 2004 году.

В 2002 году получила вторую премию на Всеукраинском читательском конкурсе юмора и сатиры имени Андрея Совы в Одессе.

«Во взрослой жизни твоей оценкой становится прожиточный минимум. В 2004 году я вышла замуж. Денег было мало, и мы начали мечтать о собственном бизнесе. В 2005 году мы с мужем, продав все имущество, купили недостроенный коттедж. В 2007 году ценой невероятных усилий с нашей стороны открыли собственный хостел на 46 человек», – рассказывает Екатерина Цимбалист.

В 2008 году работала преподавателем актерского мастерства в детском коллективе, именно тогда появилась идея написать детскую рифмованную пьесу.

В 2009 году помогла друзьям Александру и Наталье Астремским, которые хотели принять участие в конкурсе «Коронация слова», перевести их киносценарий на украинский язык. И в 2010 году их сценарий получил диплом «Коронации». К тому времени Екатерина уже начала работать над собственной пьесой, которую закончила в 2011 году. В том же 2010 году вместе с мужем выступила продюсерами и спонсорами юмористического сериала «Веселый бизнес» по сценарию Александра и Натальи Астремских – сняли пилотную серию.

«В 2011 году я получила первую оплачиваемую работу как драматург: победила в конкурсе на проект Международной организации по миграции, и в начале 2012 года мы выпустили спектакль «Дома в Украине», премьера которого состоялась в Центре театрального искусства имени Леся Курбаса», – рассказала Цимбалист.

Сейчас Екатерина Цимбалист пробует себя в жанре романа.

В 2012 году пьеса Екатерины Цимбалист «Лісова царівна і Зорегляд» победила в Международном литературном конкурсе «Коронация слова» в номинации «Пьесы для детей».