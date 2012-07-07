Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности

7 июля 2012, 13:33

В ужасном ДТП на Черниговщине погибли 14 российских паломников. Десятки людей пострадали.

Рано утром в субботу, 7 июля, в Черниговской области произошло ужасное ДТП. Около 5:30 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи разбился автобус Scania, который ехал из села Великие Луки Псковской области в Киев. В автобусе были российские паломники.

В аварии погибли 14 человек, пострадали 29. Всего в автобусе было 43 человека - 41 пассажир и двое водителей. МЧС РФ в Псковской области опубликовало официальный список из 14 погибших - в аварии погибли только женщины (список СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ).

Семьи погибших в ДТП паломниц получат по 1 млн рублей. По решению губернатора Псковской области будут выделены 400 тыс. рублей семьям погибших великолучан. Ранее было объявлено о выделении 600 тыс. рублей.

Тела погибших ночью были отправлены на опознание в село Великие Луки Псковской области. В этом регионе России объявлен траур  в связи с трагедией. Позже президент РФ Владимир Путин объявил траур по всей России, где, кроме псковских паломниц, погибли еще более 150 человек на Кубани.

Также самолетами в Россию доставлены 25 пострадавших паломников - двух женщин отправили на операцию в Москву. А 8 июля в городской клинической больнице №2 Чернигова еще оставались 3 паломницы, тяжело пострадавшие в ДТП.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По рассказам врачей, после аварии для транспортировки пострадавших людей в больницы были мобилизованы все "скорые помощи" Чернигова, однако машин все равно не хватало.

Новые подробности ДТП на Черниговщине ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Также МЧС Украины опубликовало списки людей, находившихся в автобусе, и списки пострадавших.

Все списки пострадавших СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

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Авария произошла после того, как водитель не справился с управлением - автобус выехал на обочину дороги и перевернулся. Глава МЧС Украины Виктор Балога еще в первой половине дня назвал предварительную причину ДТП.

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По информации министра, водитель автобуса заснул за рулем. Пассажиры, по предварительным данным, тоже спали, поэтому не успели сгруппироваться и подготовиться к удару. В этом, возможно, и заключается причина большого числа погибших.

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В то же время, сами водители категорически опровергли эту версию. По их словам, за рулем никто не спал, а автобус выехал на встречную полосу и разбился из-за легковушки, которая выскочила ему навстречу.

Частично подтвердили невиновность водителей и люди, пострадавшие в ДТП. Они тоже говорили о машине, которая выехала на встречную полосу. Другие же рассказали, что шофер все же не справился с управлением. Первые рассказы пострадавших в аварии паломников читайте здесь.

В то же время, стало известно, что водитель разбившегося автобуса сейчас находится в СИЗО. В соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет тюрьмы, однако  речь об его экстрадиции в Россию пока не идет.

ФОТО и ВИДЕО с места трагедии смотрите здесь

 

 

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Для эвакуации раненых и транспортировки тел погибших Россия выслала два самолета. Для родственников погибших украинское МЧС открыло телефонную линию.

ДТП на Черниговщине: первые рассказы пострадавших

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Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров выразили свои соболезнования в связи с трагедией. Глава государства поручил Кабмину разобраться с ее причинами.

Фото:kop.gov.ua ;видео: youtube.com

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фото, видео: mns.gov.ua

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