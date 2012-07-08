51-й нокаут от Владимира Кличко: все о бое

Матч закончился нокаутом в 6 раунде.

Для Владимира Кличко эта победа нокаутом стала 51-й в его карьере. После поединка украинец признался: "Боксировать против Томпсона было нелегко. Я отдал много этой борьбе и доволен результатом".

"Аплодисменты также для моего соперника, он попытался", - резюмировал Владимир.

Как Кличко взвешивался перед боем с Томпсоном: СМОТРИТЕ ФОТО

Посмотреть на бой в Берне собралось 22 тысячи зрителей.

Поединок проходил с убедительным преимуществом Владимира Кличко.

Обзор боя Владимира Кличко читайте в разделе Спорт. Главред.

Впервые Тони Томпсон оказался на ринге во втором раунде, но тогда нокдаун зафиксирован не был.

В четвёртом раунде американец оживился и постарался ответить чемпиону, но Кличко продолжал бить точно в цель. Тренер Томпсона кричал тому: "Побей этого "однорукого" чемпиона!" Но Владимир не обращал внимания на оскорбления в свой адрес и, помимо коронного джеба, наносил и другие удары.

В пятом раунде Кличко попал точно в подбородок сопернику и отправил его в нокдаун. До окочания раунда оставалось чуть больше 20 секунд. Томпсон, казалось, из последних сил поднялся и буквально достоял до гонга.

Немного передохнув в перерыве, американец вышел на шестой раунд как ни в чём не бывало. Но на этот раз отстоять до конца ему не удалось. В третий раз оказавшись на ринге, американец снова сумел встать, но продолжать бой уже не смог.

Кличко подтвердил прогнозы букмекеров, которые, как один, отдавали ему преимущество. Не соглашалась с ними миссис Томпсон, убеждавшая журналистов в том, что её муж не просто выиграет у украинца, а сделает это нокаутом.

Напомним, боксёры уже встречались между собой в 2008 году, и тогда в очень напряжённом поединке Владимир Кличко победил Тони Томпсона нокаутом в 11-м раунде. В одном из интервью тренер украинца Эмануэль Стюарт назвал Томпсона едва ли не самым неудобным соперником для своего подопечного.

фото: пресс-служба братьев Кличко