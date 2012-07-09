Сергій Квіт: українці досі не мають самодостатньої держави

На сайті «Главред» відбувся чат із президентом Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергієм Квітом. Спілкуючись із читачами, він розповів про те, як Могилянці вдається уникати корупції, наскільки працевлаштовані випускники цього університету, як вирішилося питання держзамовлення, яке Міністерство освіти намагалося скоротити, а також чи зміниться мовна політика Києво-могилянської академії, де, як відомо дві робочі мови – англійська та українська, в разі остаточного ухвалення скандального «мовного закону». Крім того, Сергій Квіт, який є журналістом за фахом та викладає в Могилянській школі журналістики, розповів про «впливовість приватних і майже недолугість державних медій» та пояснив популярність в Україні «жовтої» преси.

Подаємо стенограму чату з Сергієм Квітом.

Тетяна, Київ: Доброго дня, пане Сергію. Чи поніс покарання хтось із можновладців за те, що торік у розпал вступної кампанії, коли абітурієнти вже почали подавати документи, раптом скасували державне замовлення на низку спеціальностей? Як цього року вирішилась ситуація із держзамовленням, чи повернули його? Наперед вдячна за відповіді. Успіхів та сил Вам у Вашій великій справі!

Сергій Квіт: Дякую! Ніхто не поніс ніякого покарання. Держзамовлення нам повернули. Навіть збільшили його для фізиків, хіміків, екологів, соціальних працівників. Могилянська школа журналістики вважає, що журналістська освіта повинна бути незалежною від держави. Але в нас працює Благодійний фонд випускників, який підтримує кращих магістрів-журналістів.

Олена,Київ: Пане Сергію, сьогодні завдяки ЗНО вступ до бакалаврату всіх ВНЗ став прозорим. Як вдається забезпечити в Могилянці чесність і прозорість вступу до магістратури? Дякую.

Сергій Квіт: Працює наша могилянська система вступу, яка дуже ефективна і прискіплива. Наприклад, я викладаю у Могилянській школі журналістики. Це магістерська програма, для вступу на яку треба скласти п’ять іспитів (включно із співбесідою). Це хороше «сито». До того ж, ми принципово не запроваджуємо вечірню та заочну форми навчання. Так що заради пізнішого професійного задоволення треба добре попрацювати!

Dart: Ви ніколи не шкодували, що стали президентом Могилянки – університету, якому, напевно, найбільше доводиться відстоювати свої унікальні програми, існувати не завдяки, а всупереч «сприянням» МОН за нинішньої влади? Наснаги Вам і здоров’я...

Сергій Квіт: Я дуже люблю свою роботу. Дякую Вам!

polit_ua: Свого часу Могилянка позбавила звання почесного доктора НаУКМА Леоніда Кравчука... А як складаються відносини з першим президентом України у вашого навчального закладу зараз? Не плануєте повернути це звання?

Сергій Квіт: Зараз у нас немає тісних стосунків.

освітянин: Пане Сергію, буду вдячний отримати від Вас відповіді на наступні запитання:

1) Наскільки працевлаштовані випускники Києво-Могилянської академії? На випускників яких спеціальностей найбільший «попит»?

2) Як в наш час можна повернути популярність і престижність робітничих спеціальностей, професії вчителя, лікаря (бо юристів та економістів більш ніж вистачає)?

3) Чому протягом останніх років простежується доволі загрозлива тенденція, що на керівні посади призначають малоосвічених людей, або ж слухняних менеджерів, які сліпо виконують будь-які накази «згори»? Кому це вигідно? Як можна це змінити? Дякую.

Сергій Квіт: На ці важливі питання просто неможливо відповісти у форматі чату. Скажу лише, що наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням. На перший план виходить репутація університету, який вони закінчили, потім на них працює репутація випускників попередніх років. І нарешті самі вони мають можливість проявити себе. Це відноситься до будь-яких спеціальностей.

Для зміни ситуації багато може зробити новий закон «Про вищу освіту» (якщо Ви слідкували за всіма перипетіями починаючи з кінця 2010 року).

Згоден з Вами стосовно негативних тенденцій з призначеннями. Дуже часто людина, яка працює на посаді державного службовця з радянських часів, виявляє себе більш професійною й відповідальною, ніж молодші кадри. Це до питання ефективності української державної системи.

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

opera: Знаю не понаслышке, что Могилянка сегодня, пожалуй, единственный университет, куда поступают благодаря собственным знаниям, без блата и взяток... Скажите, благодаря чему вам удалось достичь этого, и что мешает усвоить ваш опыт другим украинским вузам?

Сергій Квіт: Якщо коротко, тут є кілька причин. По-перше, ми не мали радянської спадщини. По-друге, могилянська система унеможливлює корупцію. По-третє, маємо особливу корпоративну культуру. По-четверте, важливий людський чинник. У нас сформувався унікальний колектив викладачів, співробітників і студентів. Не менш унікальну роль відіграла постать В’ячеслава Брюховецького. Ми завжди пам’ятаємо про нашу місію і мету. Маємо багато проблем. Головне не в цьому, а як перешкоди долаються.

diana126: Сергію Мироновичу, як думаєте, чи ветує Янукович мовний закон?

Сергій Квіт: Чесно кажучи, мені це байдуже. Важливо змінити саму дійсність, в якій ми живемо. Якщо він не ветує згаданий закон, ми матимемо адекватне розуміння ситуації, в якій перебуваємо. Якщо ветує, у багатьох виникне ілюзія якоїсь великої перемоги. Тобто замість того, щоб проводити реформи, розвивати країну, ми боремося за рідну мову, намагаємося не допустити наруги над правовою системою в Україні. Ми впали дуже низько, якщо дійшли до цього після 20 років Незалежності. Російська імперія бореться проти української мови вже кількасот років. Останні події показують, що ми досі не вийшли з визвольницького дискурсу, не маємо самодостатньої держави.

novoross: Как Вы считаете подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Сергій Квіт: Я вважаю, що це щось неприйнятне для нормальної людини. Такі дії повинні каратися. Залежно від контексту і типу документів, це може і тягнути за собою кримінальну відповідальність, і мати політичне значення.

skifff: Якось пару разів влітку був свідком того, що у внутрішньому подвір’ї вашого вузу марширували якісь чоловіки. Чи могли би ви розказати, що то було?

Сергій Квіт: Цікаве питання. Це марширують випускники військово-морського училища на ювілейні річниці своїх випусків. Все це наші громадяни, у Могилянці (як вона виглядала у радянські часи) минула частина їхнього життя. Ми ніколи не заперечуємо проти того, щоб ці випускники також відвідували свою Alma Mater.

мова: Якщо буде остаточно прийнятий закон про мовну політику, чи вплине це якось на мовну політику Могилянки? Взагалі, що ви думаєте з приводу «мовних баталій», які нині мають місце в країні? Чи справді мова так турбує людей, чи це просто передвиборчий піар політиків, чи спроба відволікти від чогось увагу? Якщо це тільки політичні ігри, то чому українцями так легко маніпулювати, по-вашому?

Сергій Квіт: Могилянка стоїть на сторожі української мови, культури і державності. На рахунок так званого закону про мовну політику Ви можете подивитися мою заяву від 4 липня на нашому сайті. У Києво-Могилянській академії дві робочі мови: українська та англійська. Маніпулювати можна будь-ким. А нам треба навчитися бути більш вимогливими до своїх політиків і власної держави. Також, звичайно, до самих себе.

polit_ua: Чи знайомі ви особисто з Табачником? Які враження від спілкування з цією людиною? Кого з міністрів освіти вважаєте найефективнішим і чому?

Сергій Квіт: Я особисто знайомий з Дмитром Володимировичем. Це розумна людина, яка чудово розуміє, що робить. Я про це вже багато писав і говорив. Серед тих міністрів, з якими я був знайомий, Станіслав Ніколаєнко готовий був зробити найбільше. Принаймні він був дуже уважний до різних думок і пропозицій. Проте якщо оцінювати роботу всіх міністрів освіти, треба пам’ятати, що міністр сам по собі не може зробити нічого у справі реформування галузі (легко лише шкодити). Досвід багатьох країн світу свідчить: для освітніх реформ необхідний консенсус між президентом, парламентом, урядом та платниками податків. Починати треба з чіткої уяви, що саме нам треба змінити і чого ми хочемо досягнути. Це саме те, що бракує сучасній Україні.

mir15: Пане Сергію, за часи незалежності як, на вашу думку, змінилася якість випускників шкіл? Чи все ж таки радянська система освіти була багато в чому кращою за нинішню?

Сергій Квіт: Радянська система шкільної освіти справді була багато в чому кращою. Якщо виключити комуністичний ідеологічний компонент. Якісний склад абітурієнтів і студентів Києво-Могилянської академії набагато сильніший від усіх інших університетів (це об’єктивно вимірюється), але якщо ми його порівняємо з якістю наших студентів десять років тому, то побачимо в цілому негативну тенденцію. На падіння якості випускників шкіл скаржаться всі якісні університети. Проте це також комплексна проблема, пов’язана насамперед з неефективністю української державної системи, відсутністю реформ в освіті, так званою «перехідною», тобто надзвичайно проблемною економікою, сильним впливом радянської спадщини, ідеологічною та економічною війною проти України з боку Росії.

Євгеній: Шановний пане Сергію! Я подав документи на економічну теорію та на право. Але більше хочу вчитися на економічній теорії. Моє питання: якщо я пройду на бюджет по праву і подам туди оригінали документів і буду зарахований, але згодом побачу, що проходжу на платне по економічній теоріїї, чи можу я забрати оригінали документів з права, щоб вчитися на платному на економічній теорії?

Сергій Квіт: Так, все це можливо.

Лаврух В.: Доброго дня. Пане Сергію, чим пояснюється упереджене ставлення міністерства освіти до Могилянської академії? Так, сьогодні владі вигідно, аби основна маса населення була неграмотною, не дмислячою, легко піддавалася маніпуляціям, але ж через кілька років доведеться пожинати плоди, не буде з кого формувати еліту тощо... Буду вдячний почути Вашу думку з цього приводу.

Сергій Квіт: Відповім так: для нас важливо мати свій професійний погляд на речі й відстоювати власну точку зору, якщо ми у чомусь переконані. На «чорне» Могилянка ніколи не каже «біле». У тому числі якщо треба щось доводити у різний спосіб. Стосовно Міністерства, хочу нагадати, що цього року нам повернули обсяги державного замовлення на рівні 2010 року. Тобто значно збільшили його. Як ми і вимагали це через суд.ятати, що міністр сам по собі не може зробити нічого у справі реформування галузі (легко лише шкодити). Досвід багатьох країн світу свідчить: для освітніх реформ необхідний консенсус між президентом, парламентом, урядом та платниками податків. Починати треба з чіткої уяви, що саме нам треба змінити і чого ми хочемо досягнути. Це саме те, що бракує сучасній Україні.

Нік: Чи запроваджує КМА «Електронний вступ»? Чи задоволені ви цією новацією?

Сергій Квіт: Електронний вступ у нас працює, але ми радимо здавати (по можливості) документи особисто. Це потрібно хоча б заради більшої юридичної захищеності. Якщо Ви просто надіслали документи по Інтернету, то в критичній ситуації зможете також поскаржитися тільки на Інтернет.

journ_: Ви є журналістом за фахом, тож прокоментуйте, будь ласка, наступну ситуацію. Більшість українських ЗМІ належать олігархам, приватним підприємцям, відповідно журналісти змушені «обслуговувати» їхні інтереси, бо є редполітика, теми, які можна чи не можна зачіпати, або можна, але лише в певному контексті… Чи потрібна країні така журналістика?

Сергій Квіт: Якщо ми порівняємо особливості української та російської медіа систем після 1991 року, то до наших великих переваг – впливовість приватних і майже недолугість державних медій. Чим ближче ми наближаємося до того, що медіа – це бізнес, тим більше вони стають незалежними. Тому що їхня професійність пов’язується з репутацією і місцем на ринку. Політичний тиск завжди виступає загрозою для бізнесу. Багато залежить від правил гри у суспільстві, від рівня політичної культури, від професіоналізму журналістів і медіа фахівців. Чим більша кількість приватних власників присутня в медіа галузі, тим краще. Якщо медіа централізуються, у тому числі в руках невеликої кількості олігархів, це відразу негативно впливає на їхню якість і відданість принципам захисту громадського інтересу. У нас в Україні зараз є про що говорити і за що боротися.

journ_: Чим, на вашу думку, можна пояснити тяжіння сучасної української журналістики до «чорнухи» та «жовтухи»? Більшість видань – це таблоїди. Чому так? У відповідь на запит формується пропозиція? Тобто людям справді цікавіше це, ніж якісний аналітичний матеріал? Або ж, навпаки, медіа нав’язують саме таку інформацію, формують відповідні смаки та світогляд людей? Якщо останнє, то кому і навіщо це потрібно?

Сергій Квіт: Таблоїди самі по собі важливі, тому наявність «жовтої» преси не означає, що там не присутня хороша журналістика. Проблема в тому, що в Україні мало так званої якісної преси, про яку Ви ведете мову – з професійною аналітикою й дотриманням необхідних етичних канонів. Проблема комплексна. З одного боку, серед широкої публіки існує попит на низькі смаки. З іншого – великою помилкою було б вважати журналістів якоюсь особливо прогресивною категорією суспільства. Особиста, суспільна та професійна культура, у тому числі політична культура вимагають для свого формування часу і належних умов. Ми ж «зависли» у стані «перехідного» суспільства через те, що наші політики роблять на цьому бізнес, а ми, громадяни України, не маємо належної вимогливості до них.



RayaOdessa: Шановний пане Квіт, чи посилає Могилянка успішних студентів у знані закордонні виші на стажування чи задля набування досвіду за кошти вишу? Чи випусники Могилянки працюють у закордонних вишах? Чи веде Могилянка наукову роботу?

Сергій Квіт: Ми посилаємо наших студентів і викладачів за кордон найбільше (у відсотковому відношенні) у порівнянні з усіма українськими університетами. Ця політика спрямована на професійне зростання, а також для того, щоб наші колеги могли порівнювати себе з кращими зразками. Наші випускники працюють у закордонних ВНЗ і наукових центрах, але найбільше з них повертається в Україну. До речі, серед наших викладачів уже понад 80 випускників, більшість з яких пройшли навчання або стажування у кращих західних університетах.

НА ЗАХІД: Країни Балкан через рік-два будуть в Євросоюзі. Галичина і Волинь могли би так само зробити, набагато скорше, ніж Київ і Донецьк. І не казали б, що Західна Україна дотаційна, жили б кожен на свої гроші. Ваша яка думка?

Сергій Квіт: Категорично не згодний з Вами. Мене дивує, що Ви так зверхньо ставитеся до Києва, який завжди показує себе не менше патріотично, ніж Галичина і Волинь. У Донецьку також живуть наші люди, наші громадяни. З ними треба працювати, спілкуватися, вчити нарешті. І все буде гаразд, я в цьому переконаний.

Артюст: Як Ви думаєте, чи не є середня, а особливо вища школа джерелом корупції? Адже молоді люди, учні чи студенти, закладають у свою ще незіпсовану свідомість корупційні діяння. За вступ, за залік, за екзамен – за все зараз платиться. І от уже молодий спеціаліст іде в самостійне життя з чітко сформованим уявленням про життя. Це те, що за все потрібно давати хабар. Навіть за прийом на роботу. Як позбутися цього замкнутого кола?

Сергій Квіт: Корупція – це велика соціальна проблема. Неможливо переловити всіх хабарників. Потрібно ліквідувати причини, які породжують корупцію. Починаючи з рівня економічного розвитку країни. Але – все починається з нас з Вами.

Ксенія Цюбай: Вдячна Могилянці за безцінний досвід та знання. Хай там як, але КМА залишається одним із найкращих, якщо не найкращим, університетом в нашій країні.

Сергій Квіт: Дякую, Ксеніє!

zexx: Чи вчаться в Могилянці так звані «мажори» або діти якихось дуже відомих людей? Чи мають вони якісь привілеї у порівнянні з іншими?

Сергій Квіт: У нас дуже різні студенти з усієї України. Більшість представляють так званий середній клас. Частина з них потребують спеціальної підтримки, яку ми намагаємося їм надавати. Маємо також дітей із заможних сімей. Так, як скрізь. Але в нас не існує якихось сегрегацій за майновим цензом, так що за це можна не переживати. Внутрішня могилянська атмосфера – вільна, демократична і неповторна. Вона дає всі можливості для самореацізації наших спудеїв. Щоб більше довідатися про це, краще поспілкуватися з кимось із наших студентів або випускників.