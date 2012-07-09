"Будинок з башточкою" підкорив Карлові Вари і чекає на визнання в Україні

47-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, який є одним з найпрестижніших у світі, приніс Україні приємний сюрприз. Вітчизняний фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми "Від Сходу до Заходу", пише ТСН.

Одноголосне визнання

Цей фільм – зворушлива історія 8-річного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації взимку 1944 року. На півдорозі додому мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Змушений долати дорогу самотужки, він часто має бути більш мужнім, ніж тисячі дорослих навколо. Наскрізна ідея стрічки – людиною можна і потрібно залишатися завжди. Сценарій до фільму написаний за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна.

У кінострічці знялися Альберт Філозов, Катерина Голубєва, Михайло Векслер, Віталій Лінецький, Марія Поліцеймако. Головну роль зіграв 9-річний хлопчик, вихованець одеського інтернату Дмитро Кобецькой.

Разом з картиною "1+1 production" у цій конкурсній програмі взяли участь іще 11 фільмів, які оцінювали 5 членів міжнародного журі. Член журі конкурсу "Від Сходу до Заходу" Наташа Друбек розповіла, що зазвичай обрати найкращу картину важко. Але із цією стрічкою було інакше.

"Він зачепив багатьох людей. Ми вибирали фільм в ході голосування, за допомогою пунктів, і я повинна сказати, що "Будинок з башточкою" переміг відразу. Він набрав найбільшу кількість пунктів. Тому нам не довелося дискутувати, як у випадку з іншими фільмами", - зазначила Друбек.

За її словами, "Будинок з башточкою" справив на журі таке велике враження, бо зроблений дуже зрозумілим. До того ж, у ньому проглядається своєрідний діалог з історичними фільмами радянської кіношколи,чим журі насолоджувалось під час перегляду.

"Фільм був критичним, без героїчної перспективи минулого Другої світової війни. Мені він дуже сподобався і я рада, що український фільм переміг. Хочу зазначити, що у фільмі присутня певна чуйність, особливо, що стосується операторської роботи. Ми бачили героя дуже близько, але не дуже інтимно. Я думаю, це дійсно дуже хороший фільм, і він потрапить на багато фестивалів. Я сподіваюся на це", - додала Друбек.

Ще одного члена журі, кінокритика Якорима Блажейовського, вразила мудрість "Будинку з башточкою".

"Фільм дуже мудрий, з правильно побудованими мізансценами, довгими кадрами, фільм чорно-білий на широкому екрані. З точки зору картини – це дуже сильно. Що в цьому фільмі нове - це певна дистанція до емоцій. Адже історія дуже сумна, як і в багатьох військових фільмах. Але ми стоїмо осторонь від емоцій. Може, це і стало причиною, чому наше журі назвало цей фільм найкращим в цьому конкурсі", - каже він.

Єва Нейман і художник із костюмів Руслан Хвастов





Можливий трамплін для українського кіно

Ця перемога – особлива подія для українського кіно загалом, не розбещеного нагородами міжнародного рівня.

Генеральний продюсер телеканалу "Інтер" Володимир Зеленський вважає, що українське кіно має шанс вирватись на світову арену. "Українське кіно зараз знаходиться на початковій стадії розвитку. Ми постійно ведемо переговори про те, щоб вивести його на світову арену. Цей процес дуже важкий і тривалий, але шанс досягти міжнародного рівня є завжди ", - вважає шоумен і продюсер.

Він привітав команду стрічки з перемогою у Карлових Варах і додав, що такі перемоги дають можливість молодим талантам заявити про себе.

Єва Нейман та лауреати фестивалю

Видатний український кінорежисер Михайло Іллєнко, у свою чергу, називає перемогу українського кіно на фестивалі "додатковим аргументом в реанімації кінематографа". Він каже, що ця ситуація парадоксальна. Бо українські фільми, які отримують визнання на міжнародних кінофестивалях, на батьківщині нікому невідомі.

"Є міжнародні фестивалі, а тут ми незнайомі нікому, невідомі нікому і нас це не обходить. Але нас насправді це дуже обходить, бо ми не робимо спробу повернути витрачені на фільми гроші і переривається кровообіг фінансовий, без якого кіно не працює", - зазначає Іллєнко.

Кінокритик Андрій Алфьоров вважає перемогу фільму у Карлових Варах важливою не тільки для творців фільму – режисера Єви Нейман, продюсера Олександра Ткаченка, акторів, які задіяні у фільмі – але і для всієї вітчизняної кіноіндустрії в цілому.

"Кіно, звичайно, не спорт, але перемога тут не менш важлива. Вона вселяє силу і надії не тільки в творців, але й в тисячі інших кінематографістів, хто тільки знімає своє кіно і мріє вибратися на міжнародну арену. Бо тільки там, твоєму фільму можуть дати більш-менш об'єктивну оцінку", - каже Альфоров. Він зазначає, що це може дати шанс потрапити в міжнародний прокат і достукаються до більшої кількості глядачів.

"Це шанс бути почутим, адже дуже часто в Україну неможливо нічого добитися, поки не визнають Канни, Берлін або Москва. Фільм "Будинок з башточкою" - другий український повнометражний фільм за останні кілька років, що потрапив в конкурс такого великого кінофестивалю. І важливо пам'ятати про це і цінувати", - наголошує він.

Генеральний продюсер кінокомпанії "SOTA Cinema Group" Олег Кохан також привітав режисера Єву Нейман і продюсера Олександра Ткаченка з перемогою в конкурсі.

"Вони вклали у фільм багато нелегкої і важливої праці та заслужено отримали нагороду. В останні роки українське кіно підтримує світову практику і входить в еру продюсерського кіно. І те, що українські режисери, такі як Сергій Лозниця, Марина Врода, Єва Нейман, разом з продюсерами і продюсерськими групами завойовують міжнародні перемоги, свідчить про те, що в України є кінематографічний талант", - зазначив Кохан.

Він додав, що протягом останніх 20 років в Україні не було системної програми фінансування. І Кохан сподівається, ця перемога послужить для нашої держави підтвердженням того, що українське кіно потрібно продовжувати підтримувати.



Потрапити в прокат

Одначе, одна справа – виграти фестиваль. Інше питання – на чому наголошують кіноексперти – гідно виступити в прокаті. Чи то, у випадку з Україною – взагалі потрапити в прокат.

Генеральний директор Міжнародного Київського кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі вважає перемогу "Будинку з башточкою" на МКФ у Карлових Варах істотною, і сподівається, що фільм дійде до масового глядача: "Картину побачили, у неї були хороші відгуки. Сподіваюся, це додасть можливостей фільму вийти хоча б в український прокат. А самі власники перемоги розкажуть, чи зацікавилися цією картиною міжнародні дистрибутори", - сказав Халпахчі.

Такої ж думки і кінорежисер Лесь Санін: "Досвід моїх колег показує, що після перемоги на фестивалях фільм неможливо ніде побачити, ніхто не займається його промоцією. Кожна перемога українського кіно – це приголомшлива історія, але це перемога не індустрії, а конкретної людини, яка не дивлячись ні на що домоглася визнання своєї роботи", - вважає він.

Однак розвиток українського кіно він оцінює перспективно. "Хворий в реанімації", і все ж таки є надії, що з ним все буде добре", - додав він.

Видатний кінорежисер Кіра Муратова також констатує, що український кінематограф зараз у занепаді. "Але, я рада, що все ж знаходяться талановиті люди, які створюють гідні фільми. Це послужить стимулом для інших", - зазначила вона.



«Цінуйте таланти»

А от режисерка переможного фільму Єва Нейман із сумом констатує, що талановиті українці, на жаль, занадто часто залишали країну і починали працювати в інших державах.

"Я дуже зворушена, і мені неймовірно приємно. І я насправді дуже вдячна тим талановитим людям, які працювали зі мною і які мені довіряли. Для мене як для режисера, це визнання, для мене це надія, що мій наступний проект відбудеться", - сказала Єва, отримавши приз.

Єва Нейман

"Я сподіваюся, що перемоги в міжнародних конкурсах навчать Україна цінувати свої таланти. А для них це стане підтримкою і стимулом для виходу в світ", - каже Нейман.

До речі, дуже зраділи успіху фільму представники держави. Так, Голова Держагентства України з питань кіно Катерина Копилова переконана: "Успіх фільму Єви Нейман на кінофестивалі у Карлових Варах доводить, що українське кіно існує та заслуговує на визнання і увагу глядачів, як в Україні, так і за її межами. Такі перемоги для країни є надзвичайно важливими, незалежно від того, фінансується якісне українське кіно за державний рахунок чи коштом приватних інвесторів".



"Протягом двох останніх десятиліть у кінематографі України, на жаль, мало що відбувалось. Півтора роки тому держава задекларувала протекціонізм кіногалузі і сьогодні кінематограф України розвивається не всупереч, а завдяки державній політиці. Ми вітаємо і підтримуємо створення українського національного кінопродукту та пишаємось його визнанням на міжнародних кінофестивалях", ззначила Копилова.

Фестивальне кіно на широкі екрани у нас потрапляє вкрай рідко. Однак цю стрічку, яку так високо оцінили у світі, український глядач зможе побачити вже незабаром.