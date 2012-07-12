Лауреат «Коронації слова» Надія Симчич: права російської мови розширювати не можна

На сайті «Главред» відбувся чат із лауреатом І премії у номінації «П’єси» Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», драматургом і прозаїком, у минулому – вчителем, Надією Симчич. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, коли українська література стане популярною, чи повинні політики писати книжки, в чому користь Спілки письменників, а також поділилася власними думками з приводу «мовного питання» в Україні.

Подаємо стенограму чату з Надією Симчич.

shahmatist09: Чому жодна влада не зменшила собі зарплату до рівня мінімальної, не відмовилась від приватизації державних квартир, дач, автомобілів, пільг?

Надія Симчич: Це в людській природі – прагнути більшого й більшого. Не кожен може зупинитись і сказати: «Досить!»

Як на мене, я б дозволила депутатам приймати якісь пільги не для себе, а лише для депутатів наступного скликання, як це роблять в деяких інших країнах.

Хоча... Для чого депутатам – пільги?

ніна: Надіє, ви написали успішну інсценізацію «Московіада» для Молодого театру. Чому ви вирішили після подібних успішних проектів змагатися у «Коронації слова»?

Надія Симчич: Це – паралельний процесс. Пишу тоді, коли не можу не писати. А «Коронація слова» – це ж просто літературний конкурс, чому б і ні?

Anjey_: Як вчитель, як оцінюєте те, що нині відбувається в освітній галузі в Україні?

Надія Симчич: Складне питання. Все починається з престижу праці вчителя.

Anjey_: Відштовхуючись від вашого вчительского досвіду, чи можете ви сказати, що ті твори, які діти примусово, в рамках обов’язкової програми, вивчають у школі, їм у дорослому житті навряд чи захочеться перечитати? Ви б хотіли, аби ваші твори вивчали як обов’язкові у школах?

Надія Симчич: Коли я навчалась у школі, то свято вірила, що шкільною програмою нам пропонуються найкращі зразки художньої літератури, і саме тому з ними треба обов’язково ознайомитися. Отож, я читала все. Щось подобалося більше, щось менше... Гадаю, сучасні діти, які люблять читати, мислять так само.

Якщо колись щось із моїх творів потрапить до шкільної програми, я буду горда з того.

Катя: Насправді читання п’єс – це краще, ніж читання просто творів. Воно розвиває природну інтонацію, а не награну, яку часто демонструють діти у віршах. Чи запроваджували у школі Ви читання п’єс?

Надія Симчич: Більшість моїх п’єс – п’єси-казки. І тому їх легко можна поставити в школі. Участь у такій виставі неоціненна для кожної дитини – не буду перераховувати, чому. Жаль тільки, що зараз дуже рідко в школах діють гуртки художньої самодіяльності...

Катя: Скільки п’єс ви на сьогодні написали? Де можна з ними ознайомитися? Яку п’єсу 100% поставить театр?

Надія Симчич: Я написала сім п’єс і вісім інсценізацій за творами сучасних українських письменників. Дещо є в Інтернеті, деякі п’єси – в збірниках, які вже стали раритетними.

Щодо театрів – то тут ситуація вимагає окремої розмови.

Будемо сподіватися!

Катя: В Україну приїзджають волонтери, які вивчають українську мову за сім місяців. Чи може українець вивчити свою мову за такий термін?

Надія Симчич: Дуже гарне питання. І справді: легше вивчити «ліки-лікар-лікарня», чи «лекарство-врач-больница»?

Щодо українців, то, думаю, справа в іншому. У почуттях пошани, вдячності, і в наявності такої категорії, як совість.

Наші предки лишили нам золото нашої мови, а ми, як колись індіанці Америки, міняємо її на скляне намисто чужої. І де тепер ті індіанці?

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

???: Надіє, чи вірите ви, що коли-небудь українська література буде в нашій країні настільки ж популярна, як і російська? Яких тем або інших нюансів ви б порадили уникати українським авторам, аби зробити українську літературу більш затребуваною?

Надія Симчич: Наша література буде популярною тоді, коли буде доступною для всіх. Вчора на Хрещатику я бачила, як дівчина йшла з хлопцем, не відриваючи погляду від книги Люко Дашвар. Тримала його за руку і читала на ходу. Українську сучасну книгу в Києві знайти важкувато, а в провінції – неможливо. Хоча запит є, і величезний! А коли востаннє поповнювалися фонди бібліотек? І чим? Це – риторичні питання.

Українські автори мають право писати про все, що вважатимуть за потрібне.

мова: Яка ваша позиція у мовній дискусії? Чи потрібно розширювати права російської мови в Україні? Чи потрібно у школі вивчати російську одночасно з українською?

Надія Симчич: Перебуваючи днями під Українським домом, прочитала плакат: «Мова Батьківщина Україна». Але прочитала його мигцем. Десь іще й майнуло в голові: «Знову розділових знаків бракує». Я чомусь сприйняла ці слова як вислів: «Мова – батьківщина України». Потім, звісно, зрозуміла свою помилку. Але, може, й справді – «Мова – батьківщина України»?

Я категорично проти того, що права російської мови в Україні потрібно розширювати.

Elina: Надіє, доброго дня! Як би ви хотіли, щоб який театр зробив виставу за вашою п’єсою? Яка ваша думка, чому більше охочих відвідати вистави російських театрів, які приїздять сюди на гастролі, ніж вистави українських театральних колективів?

Надія Симчич: Дуже люблю театр ім. Франка, «Молодий театр», театр «Колесо», Театр юного глядача – це в Києві. На жаль, зовсім не володію інформацією про стан і життя театрів в інших містах України. Але щодо моїх п’єс – то пишу їх для однодумців, і який би театр не поставив, буду рада цьому.

Відповідаючи на друге Ваше питання... Вчора я відвідала театр ім. Франка – там голці не було де впасти. Отож, глядач є і в українського театру.

лінарт: Чи товаришуєте ви з кимось із сучасних колег по перу? Наскільки охоче відомі українські письменники приймають новачків у свою когорту?

Надія Симчич: Так, я знайома з багатьма письменниками, творчість яких мені близька. Це письменники, за творами яких я писала інсценізації – Валерій Шевчук, Юрій Андрухович, Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько. Товаришую з драматургами Олегом Миколайчуком, Недою Нежданою, Ярославом Верещаком, Олександром Мірошніченком, Надією Марчук. Все це чудові люди, спілкування з якими надихає.

лінарт: Як ви ставитеся до того, коли книжки починають писати політики? Чи вважаєте ви письменницький досвід когось із політиків вдалим?

Надія Симчич: Гадаю, якщо вони роблять це щиро, то чому б і ні. У них має бути свій читач.

Книг політиків я поки що не читала, тому й не можу судити про їхню якість.

Юхимчук С.: Чи плануєте ви спробувати себе в інших жанрах, а відповідно і номінаціях «Коронації слова»?

Надія Симчич: Звісно. Я беру участь у «Коронації слова» з 2000 року. Саме 2000 року я стала лауреатом у жанрі кіносценарію, потім, в різні роки, мене відзначали і в жанрі роману, і п’єси. За всі роки «Коронація» «не помітила» лише одного мого твору – п’єси «Квартира на Володимирській».

А як воно буде надалі... Приходить якась ідея, а в якій формі вона реалізується – це вже інше питання. Велика подяка «Коронації» за те, що трохи дисциплінує автора, «підганяє» його.

Юхимчук С.: Ви належите до Спілки письменників України? Якщо ні – чи плануєте до неї вступити? Чому?

Надія Симчич: Ні, я не належу до Спілки письменників. І поки що не скажу, чи планую до неї вступати.

Хоча мені імпонує, що є місце, де збираються люди, що роблять спільну справу, діляться думками, досвідом, проводять якісь майстер-класи для молоді. Адже це важливо саме для молодих письменників – почути кваліфіковану думку про свою роботу, відчути якусь підтримку, схвалення.

Юхимчук С.: Думку кого з сучасних українських громадських діячів або сучасних відомих письменників про свої твори ви б хотіли почути й чому?

Надія Симчич: Завжди важливий зворотній зв’язок – чи правильно ти сформулював думку, чи надав своєму творінню якогось довершеного вигляду... Колись мені дуже допомогла кинута мимохідь Іваном Малковичем фраза про мою першу повість: «Дуже гарні діалоги...» А, може, там було й без «дуже». От бачите, тепер я – драматург.

Дуже люблю українську сучасну літературу, і хоч би хто з письменників щось сказав про мої твори, сприйму їхні слова із вдячністю. Проте, більшість моїх творів досі неопубліковані.

Юхимчук С.: Надіє, чи допомагає вам у писанні для дітей досвід роботи з дітьми у школі?

Надія Симчич: Направду, не задумувалась про це...

Для мене діти – ті ж дорослі, що мають, щоправда, трохи менше життєвого досвіду і більше надаються до виховання. А ще – вірять у казку і диво, а, отже, ближчі до реальності, яка і є дивом.