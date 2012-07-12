Кубань после наводнения: разруха, слезы и гробы

Фоторепортаж о последствиях страшного наводнения в городе Крымске.
В российском городе Крымске продолжается ликвидация последствий страшного наводнения. Город стоит в руинах, проходят похороны погибших. В то же время, люди уже стали возвращаться в свои затопленные и разрушенные дома.
По официальным данным, в результате наводнения на Кубани погибло от 164 до 171 человека. В самом пострадавшем регионе на фоне разрухи ходят страшные слухи о сотнях и даже тысячах погибших. Сайт "Югополис" опубликовал фото из пострадавшего от "большой воды" города.
Предлагаем читателям фоторепортаж из Крымска, только начавшего восстанавливаться после наводнения.
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Жители Крымска возвращаются в свои затопленные дома
фото: Юрий Гречко, Валентина Мищенко, Михаил Мордасов / Югополис