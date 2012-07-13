Самые яркие кадры недели: Путин, голодовка, пожары и потопы

Особое внимание привлекли визит президента России Владимира Путина в Украину, голодовка противников скандального закона Кивалова-Колесниченко под Украинским домом, а также серия потопов – в Одессе, Луцке и Москве.

Особо нужно выделить разрушительное наводнение на Кубани, во время которого погибло, по официальным данным, более 160 человек, по неофициальным - около 7 тысяч. С другой стороны, США охватили масштабные пожары..

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