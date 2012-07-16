Последствия ураганов в Украине: самые яркие кадры

Украина продолжает страдать от тяжелых погодных условий. Так, в воскресенье, 15 июля, от сильного урагана пострадала Черкасская область, в особенности Канев. Погиб один человек.

Позже ураган пронесся по Одесской области, результат - разрушения и обесточенные населенные пункты.

На понедельник штормовое предупреждение в Украине объявлено на всей территории страны, кроме Крыма, Приазовья, Луганской и Донецкой областей.

"Главред" предлагает читателям репортаж о том, к каким последствиям в разных регионах страны привела стихия.

Ураган в Каневе

Ураган в Одесской области

фото: red-forum.com, kanev.info, ukrgazeta.com, dumskaya.net