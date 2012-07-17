Как недорого отдохнуть за границей: полезные советы

Большинство украинцев никогда не отдыхало за границей, говорят социологические исследования. 77% жителей нашей страны, по данным опроса Research and Branding Group, вообще никогда не выезжали за ее пределы. И только 17% побывали в странах ЕС, США или Канаде, не ограничиваясь лишь Россией, Турцией или Египтом, свидетельствуют данные совместного исследования Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы". В то же время (по информации Eurostat), ежегодно за границей бывают 76% бельгийцев, 53% голландцев, 40% словаков, 32,5% немцев и 15% поляков. И только 5% украинцев. В Германии, Австрии, Словакии, Чехии 90% молодежи как минимум однажды побывали за границей, в то время как аналогичный показатель для нас – лишь около 22%

Почему украинцы не спешат открывать для себя мир, а себя - миру? Обходятся познаниями о нем, полученными на уроках географии, истории, биологии… Первая причина: мы мало путешествуем из-за низких доходов. 41% наших соотечественников денег хватает только на питание и товары первой необходимости, а еще 14% еле сводят концы с концами. Грустно? Безусловно. Но не всегда проблема в этом.

Украинцы мало путешествуют и потому, что так складываются обстоятельства, не связанные с материальными факторами. Спросите у большинства своих друзей, с чем у них ассоциируется поездка за границу, и в 90% случаев получите такие ответы: море – пляж, горы – лыжи. Те, кто выезжает за пределы Украины, в большинстве своем, привыкли отдыхать в пятизвездочных отелях по программе «все включено». И лишь немногие возьмутся вдохновенно рассказывать о мечте увидеть «Благовещение» Леонардо да Винчи во флорентийской галерее Уффици или же панд в берлинском зоопарке. А вы посмотрите на того ребенка, который успел побывать в нескольких странах. Даже самого маленького. Он не будет спорить о том, где лучше лежать – на песке или гальке, а, может, взять шезлонг. Он будет рассказывать, что такое гондола, или какая на ощупь шея жирафа.

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Путешествовать – не всегда дорого. Даже если путевки за границу стоят больших денег. Чтобы сэкономить, можно заняться организацией своего отдыха самостоятельно. Стоит только захотеть, и можно объехать весь мир экономно и с комфортом. "Главред" решил дать читателям несколько советов о том, как это сделать.

Начать стоит с выбора страны. Точнее, со страны своей мечты. Без ограничивающих мыслей о дороговизне полета и тысячах километров расстояния. А уже после подумать, как до нее добраться.

Например, кто-то хочет отдохнуть летом в Хорватии. А почему бы и нет? Море прозрачное, пляжи чистые, берега усыпаны соснами, от чего воздух становится просто звенящим. Да еще в летний сезон и виза для въезда не требуется – только загранпаспорт. Единственное, что может расстроить – цены. «Хорватия в этом году дорогая. Отдых на двоих в гостинице категории «три звезды» в июле в районе Средней Далмации стоит около двух тысяч евро. Это на полупансионе. Перелет входит в стоимость. А средняя стоимость его на человека – 300 евро», – рассказали «Главреду» в одном из турагентств.

Турист как раз цен и опасается. А еще того, что у него нет особого выбора – в турфирмах предлагают большие гостиницы, часто забывая о том, что Хорватия – страна апартаментов. Впрочем, как и Черногория или Болгария. Хотя огромные отели, безусловно, тоже есть. И сетевые, и уникальные. Но все же, в небольших курортных городках можно встретить предложения небольших квартирок, укомплектованных мини-кухнями, в которых хозяева не предлагают питания. Но и это не проблема. Как правило, в курортных городах есть продуктовые супермаркеты и множество ресторанчиков. Цены в них умеренные. В магазинах фрукты и овощи дешевле, чем в Украине, а мясо, яйца и молоко на нашем уровне. Относительно же ресторанов, плотный ужин на двоих с вином обойдется в 200-300 гривен.

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Но перед тем, как думать о ресторанах, надо найти место отдыха. И тут поможет интернет. В поисках апартаментов в Хорватии или Черногории не нужно обращаться к большим системам бронирования – они помогут в случае поиска отеля в больших городах, таких как Дубровник или Сплит. Лучше находить странички конкретных апартаментов. Для этого загоняем на английском что-то вроде «апартаменты в Хорватии» (лучше указать конкретный регион) и получаем десятки страниц ссылок. Как оказывается, многие хозяева уже давно задались вопросом создания собственных сайтов. На них можно найти информацию об отеле, его хозяевах, регионе, а главное – о ценах и условиях проживания. В сезон цена на проживание одного человека в двухместном или трехместном номере может составлять 10-30 евро (к сентябрю снижается наполовину). Вечер-другой, проведенный в Интернете, и вы уже списались с хозяевами и забронировали проживание. Конечно, если не лениться и знать английский.

Следующий вопрос - как добраться до Хорватии? Вариант первый: купить перелет у турфирмы. Дело в том, что прямого сообщения между Украиной и хорватскими курортными городами обычно нет. Летом самолеты (чартеры) запускают именно турагентства. Они и продают места. К слову, делают это неохотно. Куда с большим желанием реализуют их в пакете с проживанием, но могут продать и так. Цена вопроса - 200-300 евро на человека. Дорого? Если ехать втроем или вчетвером – конечно… Тогда стоит воспользоваться вторым вариантом – поездкой на автомобиле. При среднем расходе топлива в Южную Далмацию можно доехать и вернуться в Киев за 500 евро. И эта сумма включает оплату автобанов.

Единственное «но» – венгерская виза, ведь придется ехать через эту страну. Визу надо оформлять в консульском отделе посольства. Для этого необходимо записаться через электронную систему на сайте, собрать указанный там же перечень документов, вовремя явиться на собеседование, оплатить визовый сбор – 35 евро. Самое ответственное – собрать документы. Кроме паспортов и их ксерокопий, справки о доходах за последние шесть месяцев, нужно предоставить ваучер с хорватской стороны. Последний – это документ с подписью и печатью, который принимающая сторона должна выслать по почте. Разумеется, не все хозяева апартаментов согласятся покупать конверт с маркой или же пользоваться курьерской доставкой для всех своих гостей. Несмотря на это, документ про полную оплату в посольстве требуют. И это могут быть чек или выписка из банка об оплате. Такой же документ должен быть, если надумаете остановиться в Венгрии. А Будапешт – прекрасен!

А если кто-то хочет в Италию? Тогда покупаем билет на самолет до Венеции и обратно (только в этот итальянский город летают бюджетные авиалинии) меньше чем за тысячу гривен. Дальше передвигаемся либо так же, на лоу-костах (перелет Венеция-Рим и обратно может стоить 60 евро), либо по железной дороге (до Рима в один конец 70 евро быстрым поездом, вполовину дешевле обыкновенным). Надо помнить, Венеция, Рим, Флоренция – достаточно дорогие города. Поэтому в турагентствах традиционно заказывают отели на полпути или на окраинах города. Если же вы сами решитесь найти жилье, то двухместный номер по цене 50 евро отыскать вполне реально. И при этом в самом центре любого из этих городов. Проверено!

Впрочем, до Франции, Португалии, Голландии можно долететь за небольшие деньги, но с пересадками. А вот до Испании, Италии, Германии, Великобритании летает лоу-кост. Существуют дешевые перелеты и, например, в Стамбул (160 долларов в оба конца). За тысячу гривен можно долететь и до Польши.

Но, самый главный совет - если хотите путешествовать дешево, планируйте свои поездки заранее – летом зимние, зимой летние. И вам не понадобятся ни турфирмы, ни агентства, занимающиеся организацией дешевого отдыха. Все можно сделать самому, а предложенные советы универсальны для большей части популярных туристических направлений.

фото: aquamaniya.ru