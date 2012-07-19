Драматург Александр Рожен: Украина напоминает поезд, который сдал назад

На сайте «Главред» состоялся чат со сценаристом, кинодраматургом, получившим специальную награду Международного литературного конкурса «Коронация слова» за уникальное освещение героя в документальном фильме, Александром Роженом. Общаясь с читателями, он рассказал, почему в Украине не востребована работа кинодраматурга, когда появятся качественные журналистика и литература, дал оценку гуманитарной политике нынешней власти в области кино, а также поделился оптимистичным видением перспектив украинского кинематографа.

Представляем стенограмму чата с Александром Роженом.

резонанс: Добрый день. Такой вопрос: собираетесь ли вы уехать на постоянное место жительство на свою историческую родину Израиль? Благодарю за честный ответ.

Александр Рожен: Хотел бы узнать, где Вы взяли эту «историческую родину». Мои дети впервые поехали в Израиль в этом году, когда снимали там два клипа. Израиль им очень понравился. Андрей сидел в субботу в гостинице, печатал на компьютере на коленях, проходил мимо израильтянин и сказал: «Вы хороший парень, но плохой еврей: в субботу печатать нельзя». Андрей продолжил его мысль так: «Я вам скажу больше – я даже не еврей».

К сожалению, у меня нет еврейской крови, которую я, кстати, считаю очень прогрессивной и креативной.

vasyld: Добрий день. Ваш сценарій до «Feathered Dreams» – це данина геополітичній традиції щодо переслідувань представників африканського етносу? Дякую.

Александр Рожен: Нет, никакой дани. Сознательно мы это в картину не включали. Хотя, работая над фильмом, неожиданно для себя обнаружили, что все-таки скинхеды у нас в стране есть. Интересно, что приехавший из Голландии журналист тоже задался этим вопросом. Будем надеяться, что у нас не появятся шизофреники, стреляющие в людей, отличающихся от них цветом кожи или еще чем-то.

vasyld: Окрім того, що ви – відомий митець, то ще й і науковець. Чи не підкажете, чому в Україні така проблема із науково-документальним фільмами? Теж проблеми із фінансуванням? Вдячний за вашу творчість, і хай щастить.

Александр Рожен: Сам бы хотел знать ответ на этот вопрос.

30% всей научно-популярной литературы и журналов раньше потребляли в Украине, сейчас – 0%. Все развалилось, и никто об этом и не пожалел. Лучшая студия в Европе – «Киевнаучфильм» – ничего достойного не снимает. Руководят ею беспомощные люди. Жалко…

Мы пытаемся организовать серию научно-художественных книг и работаем над двумя пилотными проектами научно-художественных фильмов.

pavel.kachura: Не кажется ли Вам, что современное кино, ну, по крайней мере, украинское и российское, не затрагивает, не выражает в художественной или в научно-популярной форме глубинных законов, законов человеческого естества, которые движут человека в его повседневной жизни? Мою маму в 1943 году тяжело ранило, бомбили немцы Ясиноватую, я думал, она убита. Я попал в детский дом. Мама долго лечилась. После лечения она два года меня искала. Она обошла пешком все детдома Сталинской области. Она была полужива, когда нашла меня. Разве современное общество не нуждается в уроках прошлого?

Александр Рожен: Нуждается. И мы рады, что наш фильм «Соловьи, соловьи» как раз на эту тему. Хотя у комиссии были сомнения насчет того, нужен ли такой исторический фильм о событиях 50-летней давности, однако финансировать все-таки стали – спасибо.

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Катя: Пане Олександр, ваш син також є сценаристом. Які роботи ви спільно написали з сином. І чи вони мали успіх?

Александр Рожен: С двумя сыновьями, которые живут в Киеве, мы написали уже с десяток сценариев. Снимем и покажем на фестивалях – будем говорить об успехе. Мы были отмечены на «Коронации слова», пичингах Комитета кинематографии и на президентском конкурсе. Мы везде в своем жанре с большим отрывом занимали первые места. Нам лестно участие в таких честных конкурсах. Советуем всем попробовать свои силы.

Катя: Ви досвідчений сценарист. Чому ви вирішили змагатися в «Коронації слова»?

Александр Рожен: Это произошло случайно. За несколько недель до того, как надо было отправлять свою работу, кто-то мне сказал, что есть такой конкурс. И мы с сыном отправили сценарий. Хотелось проверить, есть ли в Украине честный конкурс. Потому что до того я ни разу в Украине ничего никогда не получал. Правда, никогда и не посылал. Но в России, Праге, Голландии, Германии я тоже не посылал, но другие режиссеры посылали работы по моим сценариям, и мы получали гран-при. А в Украине это всегда был глухой номер. Всегда побеждали «хлопцы из своего села». Это прекрасно, что появился конкурс, где человек без блата может получить оценку своей работе. Думаю, такие конкурсы – путь к возрождению культуры в Украине.

ніна: Пане Олександре, чи вважаєте мистецтвом і вартим уваги нові формати: серіали, сіткоми, фільми і мультфільми у форматі 3D?

Александр Рожен: Мой сын (продюсер) сейчас занимается сценарием очень интересного мультипликационного фильма в 3D. Американская художница нарисовала для него очень интересных персонажей. Такое кино мне интересно.

Насчет сериалов и ситкомов – трудно сказать, потому что я их вижу, только когда прохожу по комнате, когда жена их смотрит. Я вижу их 3 секунды, потому я не специалист в этой области. Хотя фильм «Бандитский Петербург» (часть, сделанная Бортко) очень интересен.

ніна: Коли ви пишите сценарії, якими принципами керуєтеся?

Александр Рожен: Я не анализирую себя так глубоко, чтобы понять... Чтобы не получилось, как в сказке про робота, который так пытался разобраться, как он работает, что сломался.

ніна: Чи доводилося вам створювати продукти не заради ідеї, а заради грошей?

Александр Рожен: Нет. Хотя последний фильм – для Нигерии. Не знаю, получу ли я за него деньги, но это чисто коммерческий продукт – попытка попробовать себя на другой ниве.

kid: Верите ли Вы в светлое будущее украинского кино, в частности документального?

Александр Рожен: Что касается документального кино, то я верю не только в его светлое будущее, но и в светлое настоящее. Есть великолепный документалист – Сергей Буковский. Если кто-то не верит, посмотрите его фильмы. Для начинающих сценаристов и режиссеров полезно ознакомиться с картинами, которые он сделал, когда ему было до 30 лет. Сейчас я познакомился с молодыми режиссерами и сценаристами, которые достойны Сергея Буковского. Это мировой уровень. Думаю, на следующий год массовый зритель увидит их фильмы.

Документальному кино много не нужно: группа из трех-пяти человек, и поехало... У арт-хаузного украинского кино в ближайшее время мы увидим хорошие картины. От гениального Антониони ушла жена, актриса, которую он постоянно снимал, потому что она хотела сниматься в фильмах, которые смотрят миллионы. Чтобы в Украине появилось коммерческое кино для миллионов, нужно создать киноиндустрию, а это долго, сложно и дорого. Опять же, возвращаясь к Копыловой, она понимает проблемы и прикладывает усилия, чтобы их решить. Но здесь от прогнозов воздержусь.

Помните, когда садитесь в поезд, в момент, когда он трогается, вы чувствуете, что он почему-то сдает вагоны назад, а потом начинает медленно, по одному их подхватывать и везти дальше, потому что сил сдвинуть все сразу с места у него нет. Украина сейчас напоминает такой поезд, который сдал назад и начинает подхватывать по одному вагону. Для кино очень важно вскочить в седьмой-восьмой вагон, в первую десятку. Пока что все развивается правильно. Если повезет, то оно может вскочить и в пятый вагон, и перспективы у кино могут оказаться огромными по простой причине: сейчас навыпускали режиссеров, и они бродят по Киеву. Больше 1000 безработных кинорежиссеров! И каждый год готовится еще сотня. Народ за свой счет учится, хотя надежды – ноль. Из всех ситуаций есть какой-то выход. Думаю, если нынешнее киноруководство найдет способ применить огромную молодую силу, то об украинском кино вскоре заговорят.

kid: Какой из Ваших киносценариев Вам сложнее всего дался и почему?

Александр Рожен: В советское время все давалось очень тяжело. Поэтому я ненавидел в каком-то плане эту работу. А сейчас я чувствую себя свободным человеком, и все, что я делаю, мне интересно. И я счастлив от этого.

kid: Быть сценаристом и кинодраматургом в Украине прибыльно?

Александр Рожен: Убыточно.

Нік: Як журналіст, як оцінюєте якість сучасної української журналістики та тенденції, що почали яскраво проявлятися останнім часом – «пожовтіння», надмірне захоплення «чорними» новинами, уникання якісних аналітичних текстів? Чи виріте ви у виховну функцію журналістики у нашому сьогоденні?

Александр Рожен: Журналистика хотя бы появилась. И то – слава Богу! Появились совершенно неожиданные талантливые журналисты. Но мне не нравится в украинской журналистике низкий культурный уровень. Глубокие темы, как правило, не отражаются в наших газетах.

Если идешь по Москве – полно магазинов и киосков, где продают бульварную литературу, но, тем не менее, каждый десятый торгует изысканной хорошей литературой. А у нас в основном идет торговля ширпотребом. Это грустно. Например, в Лондоне я видел в магазинчике, который торгует бульварной литературой, стихи Анны Ахматовой.

Я не чувствую себя журналистом. У Твардовского когда-то спросили, когда в России появится настоящая литература. Он ответил, что когда появится свобода, на третий год появится журналистика, а на десятый год – хорошие стихи, а на 20 год, может быть, появятся первые хорошие прозаические произведения. Наша журналистика растет достаточно быстро и готовит почву для хорошей украинской литературы.

booklia: Какой свой киносценарий считаете знаковым? Или если только планируете такой создать, то о чем бы вы хотели, чтобы он был?

Александр Рожен: Такой сценарий был отмечен на «Коронации слова» – «Соловьи, соловьи». Сейчас мы его переименовали – «Европа смотрит на нас». Это игровой сценарий, художественный. Он получает лавину позитивных откликов, и это приятно. И на него люди идут работать, даже не спрашивая о том, сколько им за это заплатят. Следующий сценарий, который мне хотелось бы написать – по книжке Олега Крышталя «Гомункулюс».

booklia: Ваша оценка гуманитарной политики нынешней власти?

Александр Рожен: Ей уже столько давали оценок, что я, пожалуй, воздержусь. Оценю только область кино. О Екатерине Александровне Копыловой, которая сейчас возглавляет Госкино Украины, пока могу сказать только самые теплые слова. Она ввела конкурсную систему в определение лучших сценариев по жанрам. Проходит пичинг, где отбираются сценарии, их авторы и режиссер защищают их публично.

Недавно я написал позитивную статью о работе Комитета. Понимаю, что хвалить начальство – последнее дело. Статью не опубликовали, сказав, что пока не видно результатов. Всем, кто работает сейчас в кино, результаты видны и очень хорошо. Победили в этих конкурсах и пичингах на лучшие сценарии молодые ребята до 30 лет. Они работают вместе с молодыми режиссерами. Соревновательная система показала, что в Украине огромный творческий потенциал, все друг с другом перезнакомились на этих конкурсах (их уже было три). Уже получили деньги первые творческие группы. Я думаю, что в начале следующего года в Доме кино будут показываться фильмы новых очень талантливых украинских авторских групп. А это главный видимый результат. И, дай Бог, ей поработать еще хотя бы два года, чтобы этот результат материализовался.

columbina: Інколи нарікають, що телеефір заполонили передачі, серіали та фільми російського виробництва... Але чи насправді є вдосталь хоча б такого ж за якістю українського продукту?

Александр Рожен: Украинского продукта сейчас нет вообще. Потому и сравнивать не с чем. А россияне экспериментируют, как могут. И половина украинцев, которые что-то умеют, работают в Москве режиссерами, операторами и т.д. Так что тут нечего кивать. Мы сейчас посмотрели вокруг и поняли, что пробиться на российский рынок трудно, украинского рынка нет – где же работать? Мы поняли, что нужно снимать фильмы на английском языке. Можно было бы обратиться в Болливуд в Индию, но эту нишу уже заняла мощная украинская фирма. В Америку рыпаться – это сейчас наглость. Мы обратились в Нигерию, в которой государственным языком является, как оказалось, английский. Там живет 170 миллионов человек, не меньше нигерийцев живет за границей, и они, оказывается, вторая держава мира по количеству производимых фильмов. Более тысячи в год. Тысячи!

Мои дети ездили в Лагос и выяснили, над чем там можно было бы работать. Им предложили работать на телевидении, снимать многосерийную картину. Им повезло: они нашли спонсора здесь, нашего. Два года назад мы написали вместе сценарий, главная героиня – известная нигерийская актриса, она приезжала сюда сниматься. Также был задействован один американский актер. Снимали в жутких условиях, потому что денег было крайне мало, просто неприлично мало. Но, тем не менее, картина снята, готов трейлер, и каждый может его посмотреть на Ютубе, если наберет «Рожен трейлер Легкая, как перышко». Через месяц фильм будет готов, с ним мы собираемся ехать в Америку, а потом и в Нигерию, чтобы найти покупателей.

Количество всяких предложений, которые поступили в Ютюбе, очень большое. Много людей, которые откликнулись, из Америки и Африки, все это продюсеры и кинопродавцы. Нам сказали, что если картину удастся вывести хотя бы на экономический ноль, то наши бизнесмены готовы принести мешки денег, чтобы снимать следующую. Пока это вопрос, на который мы не имеем ответа. Посмотрим, удастся ли украинскому кинематографу прорваться на новый рынок.

Антон Червоненко: Александр, а почему вы не работаете в «Зеркале недели»?

Александр Рожен: Надо отдать должное особенностям моего характера: я нигде не работаю больше трех лет. На последней работе пробыл один день. Считаю, что я такой, какой я есть, благодаря этому качеству. И советую не пренебрегать им другим людям и не останавливаться на профессии и работе, которую они сейчас имеют.

Не буду перечислять экзотические профессии, которыми я занимался. Но три года я работал в Академии наук физиком, затем преподавал, затем занялся журналистикой, потом начал писать сценарии, закончив сценарные и режиссерские курсы в Москве. А поскольку сценарист на работу ходить не должен, то соответственно это мне подошло. В советское время я настолько почувствовал себя свободным, что, когда меня приняли в сценарную мастерскую киностудии и поставили условие ходить раз в неделю на час и докладывать, как у меня продвигаются дела, я ходил раз в месяц. Но, наконец, сказал: «Забирайте свою зарплату, я увольняюсь. Хочу быть вольным человеком».

В годы независимости я начал работать в «Зеркале недели». Это счастливое место, прекрасный коллектив, была молодежная команда, я был самым старым. И здесь я задержался на 15 лет впервые в жизни. Два года назад в голову пришла мысль, что я засиделся. Я уволился и чувствую себя прекрасно.

Мне повезло: у меня три сына, все увлекаются кино, один живет в Канаде, и его дети снимаются в голливудских фильмах. Два других сына тут работают. Два года назад мы с ними объединились. Появилась идея создать компанию, пока что виртуальную, писать вместе сценарии. Фактически мы пишем вместе втроем. В настоящее время думаем организовать юридическое лицо для съемки фильмов нашей группой. Вокруг нас собралась очень интересная компания композиторов и представителей других профессий, единственный, кого пока нет – хорошего оператора.

Дина_: Насколько востребована в нашей стране робота кинодраматурга?

Александр Рожен: Работа у нас вообще не востребована, потому что нет кинопроизводства. На какой-то американской студии висит перед входом плакат: «Не экономьте на портных, парикмахерах и сценаристах». Все понимают, что для того, чтобы получился фильм, прежде всего, нужен сценарий. А у нас за сценарий и браться не надо, потому что в нынешних условиях получить деньги за него невозможно. Это если говорить об игровых фильмах.

А сценарии к документальным фильмам – это вообще полная безнадега. Я написал 150 сценариев, по которым сняты документальные фильмы. Могу сказать, что это каторга. И молодым бы посоветовал не заниматься написанием сценариев для документального кино – пусть их пишут сами режиссеры.

Краткая справка о госте «Главреда». Александр Рожен с 1975 года является членом Национального союза кинематографистов. Профессиональный писатель, обозреватель газеты «Зеркало недели. Украина». Автор 11 книг, 1500 статей и 150 киносценариев для фильмов различных жанров. По его сценариям были сняты фильмы, получившие высшие премии и Гран-при на кинофестивалях в различных странах мира.

В настоящее время Александр Рожен продолжает активно работать. Весной 2011 года совместно с cыном Андреем Роженом был написан киносценарий полнометражного художественного фильма «Feathered Dreams».

2010 год – в журнале «Радуга» опубликована повесть Александра Рожена «Гонки без финиша». На киностудии «Кинематографист» готовится съемка фильма по этой повести.

2005-2008 год – по сценарию Александра Рожена по заказу киностудии «1+1» снята телевизионная картина в шести сериях под названием «Красный ренессанс». Всего в последние годы по сценариям Александра Рожена сняты десятки телевизионных фильмов.

На кинофестивале «Вітер мандрів» в 2002 году Александр Рожен был признан лучшим сценаристом года.

Так, за полнометражный фильм «Царапина на льду», в 1983 году Александру Рожену была присуждена Главная премия на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.

На кинофестивале в Праге в 1982 году экологический фильм-сказку по сценарию Александра Рожена «Соседи по планете» был награжден Гран-при и золотой медалью.

На Всесоюзном кинофестивале в Душанбе в 1979 году фильм «Загадочный мир животных», снятый по сценарию Александра Рожена, был отмечен специальной грамотой.

В 1975 году на фестивале МАНКа в Эйндховене (Голландия) фильм «Шестое чувство» по сценарию Александра Рожена был награжден грамотой.

В 1975 году фильм «Ферма будущего» на кинофестивале экофильмов в Лейпциге, снятый по сценарию Александра Рожена отмечен Гран-при.

В 1975 году жюри ВДНХ наградило фильм Александра Рожена серебряной медалью за лучший сценарий.

В 1970 году учебный фильм, снятый по сценарию Александра Рожена для высшей школы «Приближенная теория гироскопа» был награжден высшей наградой Академии наук Советского Союза – золотой медалью имени Ломоносова.