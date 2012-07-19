Наводнения в Украине: под угрозой Киев, Крым и Карпаты

Трагедия на Кубани потрясла не только Россию, но и соседние страны. Разрушительное наводнение унесло жизни более 170 человек. Российские метеорологи объясняют случившееся рекордным количеством осадков, выпавшим в ночь с 6 на 7 июля. По их оценкам, на территории Крымска, Геленджика и Новороссийска выпало более 170 миллиметров осадков.

Причины трагедии быстро обросли домыслами, в частности о том, что наводнение стало результатом сброса воды из Неберджаевского водохранилища, то есть, того, что воду спустили специально, чтобы уберечь от затопления Новороссийск. Однако подтверждения эти домыслы так и не получили.

После трагедии на Кубани украинцы заговорили о том, что подобное вполне возможно и в нашей стране, где только на Днепре находится шесть крупных водохранилищ. При этом в очередной раз вспомнили о дамбе на Киевском море, которая, по мнению ряда экспертов, может прорвать, чтоб повлечёт за собой страшные последствия.

«Главред» узнал, возможны ли в Украине и где именно настолько масштабные наводнения, как на Кубани.

Основные зоны риска – водохранилища

Угроза наводнений, не менее опасных, чем в Крымске, актуальна и для Украины, считает директор Киевского эколого-культурного заповедника Владимир Борейко. Он убежден, что главные зоны риска – это водохранилища (Киевское, Каневское, Запорожское и другие). «Плотины старые. Потому такие же по масштабам наводнения возможны или из-за старения плотины, прихода её в негодность, или же из-за теракта, землетрясения, падения самолёта, метеорита – чего угодно. Кроме того, причиной может стать выпадение рекордного количества осадков», – отметил эколог.

Ранее во время чата в «Главреде» Борейко отметил, что в случае прорыва, к примеру, дамбы на Киевском море, «в течение 20 минут вода зальёт левый берег Киева, разрушив дома киевлян и отняв их жизни». При этом эксперт добавил, что люди никак не смогут себя обезопасить, если начнется такое наводнение, поскольку просто не успеют ничего сделать. «Разве что можно посоветовать покупать квартиры на правом берегу», – отметил он.

«Проблему должно решать государство. Оно создано для того, чтобы защищать жизнь и здоровье людей, а не проводить Евро и выкачивать деньги из бюджета. Когда государство будет заниматься тем, ради чего оно создано, тогда подобных катастроф не будет», – резюмировал Борейко.

Заведующая сектором прогнозирования гидрологического режима отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Лидия Петренко также отметила, что трагедии, подобные российской, возможны и в Украине. «Такое не исключено в горах – Карпатах и в Крыму. И там, и там есть водохранилища, которые представляют собой угрозу: чрезмерные осадки, которые могут там выпасть, способны привести к стихийным бедствиям. В результате возможны сели и оползни», – считает эксперт. При этом она подчеркнула, что такие природные явления крайне сложно спрогнозировать, потому чаще всего предупредить людей получается не раньше, чем за 12 часов до начала.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, до 23 июля опасных природных сюрпризов не ожидается. «Однако летний период – это период ливней и паводков. И природа далеко не всегда предсказуема, ведь может выпасть и 100 миллиметров осадков. А их количество спрогнозировать очень сложно», – отметила Лидия Петренко.

Когда возможны затопления?

По мнению заместителя председателя Национального экологического центра Украины Алексея Василюка, объекты, представляющие угрозу наводнений в Украине – каскад водохранилищ, расположенных по Днепру. С них сливают воду перед периодами, когда вероятны наводнения, например, весной, когда тает снег. «Воду в водохранилищах спускают, снег тает – они наполняются, и соответственно все вокруг не затапливается», – уточнил эксперт.

Однако на севере Киева, где сливаются Днепр и Десна, возможен резкий подъём уровня воды. Это возможно, когда одновременно прибывает вода в обе реки. Последние наводнения, по словам эколога, были в 1969 и 1979 годах, тогда одновременно большое количество воды было в Припяти, Днепре и Десне. «В 1969 году воды в Днепре было в 30 раз больше, чем сейчас, то есть уровень на несколько метров выше обычного. Но тогда еще не был застроен левый берег Днепра, и не было намывов в Конча-Заспе», – подчеркнул он. Если же сейчас повысится уровень воды в Днепре, вода будет разливаться по естественной пойме.

«Но разливаться-то будет некуда – все застроено. В результате вода не будет успевать пройти и, вероятно, может произойти резкий скачок уровня воды именно в границах Киева. Ведь эти намывы – южная граница города, и достигают от 4 до 8 метров. Потому можно предположить, что уровень воды в Днепре может подняться на 6 метров. Выше точно не будет, потому что иначе все перельется через намывы в Конча-Заспе и потечёт так. Но другое дело, что и меньшего уровня хватит, чтобы на левом берегу затопить коммуникации. Киев к этому не готов», – рассказал Василюк.

Однако столь масштабного потопа, как на Кубани, нет причин ожидать, поскольку слишком различны географические условия. Потому, по мнению эколога, единственное сходство, которое возможно, – это неготовность людей к такому развитию событий. Так, на Кубани никто не ожидал, что среди засушливого лета случится наводнение. И у нас ни в Киеве, ни на Западной Украине также к такому не будут готовы. «Сейчас, например, в Карпатах собираются строить много гидроэлектростанций и для них сооружать водохранилища. Местное население категорически против, инвесторы, желающие заработать, – за. Никто не думает о том, что в случае минимального землетрясения все эти водохранилища будут разрушены и будут смыты сёла. Ведь сёла затапливаются и сейчас, однако никто ничего не делает. Это свидетельствует о том, что у нас никто ни к чему не готов», – отметил Алексей Василюк.

Оптимистичный прогноз

Водохранилища на Днепре вряд ли могут преподнести столь неприятное испытание украинцам, с каким столкнулись жители Крымска, считает заведующий отделом экологии водоёмов Института гидробиологии НАН Украины Владимир Якушин. «Спускание воды регулируется специальной комиссией на протяжении года, отслеживается гидрометеорологическая ситуация, потому функционирование водохранилищ под постоянным контролем. Сброс воды и объёмы сброса строго регулируются», – объяснил эксперт.

Однако наводнения возможны на Закарпатье. В этой местности паводки – обычное явление, считает Якушин. «Поскольку осадков там значительно больше, нежели на остальной территории Украины. Кроме того, там быстро вырубаются леса (а лесные массивы способны удерживать много влаги), это способствует большим паводками и негативным последствиям. Однако настолько масштабная катастрофа, как на Кубани, и тут маловероятна», – заверил он.

Владимир Якушин также подчеркнул, что техническое состояние водохранилищ постоянно проверяется специальными комиссиями, отвечающими за сохранение дамб. И всего несколько лет назад государственная комиссия проверяла состояние дамб всех водохранилищ в Украине. «Если бы были большие проблемы, они были бы учтены и ликвидированы», – отметил специалист.

Так ли страшна дамба на Киевском море, как ее малюют?

Больше всего «страшилок» связано с вероятным прорывом дамбы на Киевском море. Так, недавно говорилось, что запаса прочности дамбы хватит не более, чем на 50 лет. Владимир Якушин убежден, что эти опасения напрасны, поскольку, когда строятся подобные сооружения, учитываются разные факторы (вероятность землетрясения и т.д.). «Дамба Киевской ГЭС – самая новая из всех, построенная около 45 лет назад. Все другие дамбы на других водохранилищах построены раньше, однако стоят, всё нормально. Будем надеяться, что так и будет», – добавил он.

Не верит в разрушение дамбы Киевского моря и Алексей Василюк. «Достаточно на неё съездить и посмотреть. И сравнить с фотографиями, к примеру, самой большой в мире дамбы в мире. У нас совершенно другая конструкция водохранилища: оно построено на равнине. Фактически дамба – это огромный бетонный вал, который невозможно разрушить. Если воды будет больше, то она просто перетечёт через неё через верх», – отметил эколог.

Кроме того, он считает, что в Киевском море не настолько много воды, чтобы она перелилась. «Площадь Киевского моря составляет 900 квадратных километров – сколько же это нужно воды, чтобы всё наполнилось настолько, чтобы перелиться через верх?! Это невозможно. Единственное что, могут быть проблемы на шлюзах. Но это не разрушение дамбы. Просто шлюзы нужно содержать в порядке. Однако даже если со шлюзами будут какие-то проблемы, то всё равно в результате не увидим то, что сейчас запечатлено на фотографиях и видео с Кубани», – заверил эксперт.

Однако, отвлекаясь на вероятное разрушение дамбы, люди не замечают другой проблемы, которую таит в себе Киевское море. И она, по мнению Василюка, более страшная.

«В апреле после Чернобыльской катастрофы на Припяти как раз был паводок. Паводок залил в пойме реки радиационные отходы, попавшие туда вследствие взрыва. И все это перенеслось в Киевское море. Советские инженеры быстро сориентировались и вырыли так называемые «ловушки» для радиационного ила – специальные траншеи на дне Киевского моря, где осел весь ил и не дошёл до Киева», – рассказал эколог. Сегодня на дне Киевского моря – засыпанные песком слои радиационного ила. Средняя глубина Киевского моря 2 метра, и там нет течения, добавил он. Если сейчас по какой-то причине начнёт резко падать уровень воды (или будут спускать воду, или что-то случится на шлюзах), какие-то участки дна начнут оголяться, образуется течение, способное размыть этот радиационный ил и принести его в Киев, предостерёг эксперт.

«В разрушение дамбы я не верю. Однако проблема с илом более серьёзная, нежели затопление кварталов и районов Киева. Ну, подтопит, исчезнет электричество, но в результате это всё отремонтируют. Это же не какое-то там цунами. А вот что будет, если в Киев притечёт масса радиоактивного ила – будет страшнее. Сейчас, чтобы этого избежать, важно не проводить никаких работ в Киевском море. А то были «гениальные» идеи Броварского района намыть острова и построить на них город или проложить через Киевское море кольцевую дорогу. Если там начать рыться, то угроза может стать очень актуальной», – подытожил Алексей Власюк.

фото: yugopolis.ru