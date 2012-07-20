Режиссер-постановщик Михаил Крупиевский: Пугачева для меня миф, а не человек

На сайте «Главред» состоялся чат с украинским режиссером-постановщиком, представителем «Крым Мьюзик Феста» Михаилом Крупиевским, который также работал над «Евровидением-2005», концертом Элтона Джона в Украине, новогодними телепроектами (в частности, шоу «Очень новогоднее кино, или Ночь в музее»). Общаясь с читателями, он рассказал о предстоящем грандиозном событии – «Крым Мьюзик Фесте», который состоится в Ялте в последние дни августа: о масштабности и ноу-хау этого фестиваля, перспективах участия в нем рок-коллективов, его важности для молодых исполнителей, ранее заявивших о себе в талант-шоу, а также о том, чем фестиваль его вдохновляет.

Представляем стенограмму чата с Михаилом Крупиевским.

Nusha: 1. Будут ли применены на фестивале какие-то ноу-хау?

2. В прошлом году в фестивале не участвовали популярные, как в Украине, так и в России, рок-коллективы «Океан Эльзы», «ВВ», «Бумбокс», «Тик». Будет ли исправлена эта ситуация в нынешнем году? Хотелось бы видеть и «Скрябина», «Другу ріку»...

Михаил Крупиевский: 1) Фестиваль «Крым Мьюзик Фест» на сегодняшний день является самым сложным и масштабным технологическим проектом в Украине, во многом благодаря таланту и профессионализму Станислава Кушпитовского (руководителя компании «Зинтеко»). Сценография фестиваля предполагает самые неожиданные сценические трансформации, визуализацию каждого отдельного концертного номера. Каждый день фестиваля – это работа отдельного режиссера-постановщика. Среди таковых – Олег Боднарчук, который работал раньше над грандиозным шоу Киркорова «Другой» и над «Фактором А» в Москве, и Мигель, режиссер из Москвы, который работал над «Майдансом».

Специально для фестиваля сцена концертного зала «Юбилейный» практически строится заново. Также приглашены в проект постановщики из Франции и Германии, которые занимаются разработкой спецэффектов для шоу.

2) «Крым Мьюзик Фест» – это не застывшая форма, но постоянно изменяющийся формат. Поэтому у меня нет сомнений, что все, названные вами команды, появятся уже в следующем году у нас на фестивале. И поскольку это отдельное музыкальное направление, возможно, в будущем его необходимо выделить в отдельный фестивальный день.

сергей п.: Какие украинские артисты будут на фестивале?

Пригласите ли Аллу Пугачеву, как в прошлом году?

Какой приз получат молодые артисты?

Как вы относитесь к политической деятельности своей жены Ирины Ванниковой?

Михаил Крупиевский: 1) Мы уже их назвали, но будут и другие – Могилевская, Андрей Данилко, молодежные украинские группы.

2) Организаторы «Крым Мьюзик Фест» не просто приглашают Аллу Борисовну, они считают ее вдохновителем этого проекта, его путеводной звездой. Поэтому все надеются, что Алла Борисовна приедет на фестиваль. Но подобное решение может принять только она сама.

3) Приз молодым исполнителям обсуждается. Это отдельный сенсационный момент фестиваля. Следите за информацией на сайте нашего проекта.

4) Отношусь с сочувствием и пониманием. Желаю ей творческих успехов на ее политическом поприще.

николай39: Очень люблю смотреть талант-шоу – такие талантливые ребята поют. А вы будете приглашать такую молодежь? А то как-то одни старые артисты, хочется новизны.

Михаил Крупиевский: Еще раз подчеркну, что второй день, который называется «Звезды зажигают», примут участие молодые украинские исполнители, прежде всего, заявившие о себе в талант-шоу, в частности «Голосе страны». Уже известны некоторые имена – Наталья Гордиенко, Павел Табаков, Арсен Мирзоян.

С архивом предыдущих чатов «Главреда» вы можете ознакомиться здесь.

Егор Васильев: Чего, на ваш взгляд, не хватает современной украинской эстраде? Почему наши артисты должны уехать куда-то, чтобы получить признание на Родине? И рассчитываете ли вы, что «Крым Мьюзик Фест» станет заметным событием не только на постсоветском пространстве, но и на дальнем зарубежье?

Михаил Крупиевский: Это старая украинская традиция – сначала нужно было добиться успеха за пределами Украины и только потом рассчитывать на признание у себя на родине. У меня такая же история: уехал в Лондон снимать документальное кино, и только по возвращении с удивлением обнаружил, что отношение ко мне изменилось.

А фестиваль уже стал заметным событием. Он взбудоражил музыкальное сообщество России и Украины. Его видели зрители разных стран. Сегодня фестиваль уже получает предложения различных телекомпаний из-за рубежа. Это единственный фестиваль Украины, который имеет такие предложения, потому что остальные – местного значения. Он продлится три дня, 29-31 августа – последние три дня лета. Собственно, это и легло в основу его концепции. Этот фестиваль – яркие проводы лета и прелюдия бархатного сезона в Крыму. Во время фестиваля лето будет «догорать» в прямом эфире. Телезрители, которые внимательно будут следить за событиями на этом мероприятии, станут тому свидетелями.

Нелли: Михаил, почему нигде нет молодых артистов? Старые уже надоели! Дайте показаться на фестивале молодым!

Михаил Крупиевский: Поющих молодых артистов, которые показываются на всевозможных талант-шоу, в Украине хватает с избытком. Для меня артист – это человек, который не только обладает физическими и физиологическими данными, а это в первую очередь личность, которая сама формирует свой репертуар и, самое главное, имеет мировоззрение.

Нелли: В прошлом году на фестивале не было украинских песен. В этом году все будет так же?

Михаил Крупиевский: Не хотелось бы открывать все репертуарные секреты. Но в наших планах значится следующее – исполнение украинских песен зарубежными артистами. Надеюсь, что эти планы осуществятся.

Нелли: Планируется ли трансляция фестивальных концертов на другие страны? Если да, то – на какие?

Михаил Крупиевский: Фестиваль будет транслироваться в Украине на телеканале «1+1». И сейчас ведутся переговоры с несколькими зарубежными каналами, в том числе российскими.

Игорь В.: А Киркоров приедет со своими детьми? В прошлом году Лорак свою дочку привозила на «Крым Мюзик Фест». Они будут что-то петь вместе.

Михаил Крупиевский: Подобный вопрос, скорее, стоило бы задать Филиппу Бедросовичу. Я не имею права комментировать подобные личные планы столь известных артистов. Но, в принципе, насколько мне известно, если у артистов есть желание приехать семьями, им будут только рады.

Zoui: Михаил, какие артисты нравятся лично вам? Будут ли они на фестивале?

Михаил Крупиевский: Будут люди, которых я очень люблю: Таисия Повалий, Александр Пономарёв, Ира Билык и многие другие.

Лиам: Михаил, над какими проектами до «Крым Мьюзик Фест» вы еще работали? Вдохновляет ли «Крым Мьюзик Фест»?

Михаил Крупиевский: Очень много проектов. Даже не знаю, с какого начать... Назову те, которые мне нравятся самому: концерт Повалий 1997 года «Я вас люблю». Безусловно, телевизионная постановка концерта Элтона Джона. Очень важным считаю телевизионную постановку инаугурации Президента Ющенко в 2005 году. Самая главная работа – мой фестиваль «Наше Різдво». Их было три: во Дворце спорта и дважды во Львове. В нем участвовали и музыканты, и драматические артисты. Это постмодернистский взгляд на вертеп. Был также удивительный концерт Тараса Чубая и группы «Плач Єремії» – первый постановочный большой концерт в Украине. Тогда возникло желание визуализировать «співану поезію» на большой аудитории во Дворце Украины. В прошлом году состоялся, на мой взгляд, очень важный для меня проект – концерт памяти Сергея Кузьминского, лидера группы «Брати Гадюкіни». Это был концерт-трибьют.

Конечно, вдохновляет. Объясню – почему. Это, безусловно, не тот проект, на котором я реализую свои мировоззренческие амбиции. Но это проект, который позволяет мне с удовольствием окунуться в собственные рефлексии и воспоминания о своем детстве, Ялте и музыке, которая звучала в то время. Как ни странно, вдохновляет и сама Ялта – место проведения фестиваля. Для меня это город, который связан с моей мамой, детством, и ничто не может разрушить мое романтическое восприятие этого места.

кузьма_: Знакомы ли вы с Аллой Борисовной? Какие впечатления у вас от нее, как от человека? Нужен ли Украине, по-вашему, такой фестиваль, как «Крым Мьюзик Фест», и почему?

Михаил Крупиевский: 1) С Аллой Борисовной я знаком с самого детства – с тех пор, когда начал осознавать звуки, ритмы, мелодии вселенной. Поэтому Алла Борисовна для меня была и остается мифом, а не человеком. Именно поэтому она полностью вписывается в концепцию моей работы – мифологию.

2) А почему нет? Сейчас Украина поглощена талант-шоу. Но это чисто телевизионная специфика, а не общение с живой аудиторией. Такие форматы абсолютны стерильные. Правда, они всегда дают шанс сильным, выносливым и одержимым. А фестивали – это другой уровень взаимоотношений артиста и аудитории. Уверен, что серьезные украинские музыкальные фестивали должны иметь государственную поддержку. Потому что это – имидж страны. Фестиваль «Крым Мьюзик Фест» – не исключение. Плюс ко всему подобные фестивали – это формирование сознания украинцев.

меломАнна: Надоели эти Киркоровы и Басковы! Хотим свежие лица! Они у вас будут?

Михаил Крупиевский: Надоели или не надоели, но других у нас нет. Как Сталин сказал: «Других писателей у нас для вас нет». В том и задача фестиваля, чтобы известных артистов раскрыть с новой стороны. Надеемся, что у нас это получится.

Второй день фестиваля предполагает участие молодых украинских артистов. Это будет еще один шанс для артистов, заявивших о себе в талант-шоу, доказать свою состоятельность на большой сцене, при живой двухтысячной аудитории. Это очень серьезный экзамен. Примут участие артисты, которые выступали на различных талант-шоу, в частности «Голосе страны».

щек: Михаил, удалось ли вам познакомиться с Элтоном Джоном? Что думаете о результате Гайтаны на «Евровидении»? Был ли номер достоин победы, или в чем-то недоработали?

Михаил Крупиевский: 1) С Элтоном Джоном не познакомился. Но если говорить о нем, то очень остался доволен самим концертом и телетрансляцией, которую я сделал.

В чем суть мифологизации? Когда я был маленьким и не имел семитской внешности, никогда не мог предположить, что Элтон Джон будет выступать у нас на Майдане. Поэтому в основе концепции телевизионной трансляции лежало именно объединение Элтона Джона с Крещатиком. Я старался все планы снимать таким образом, чтобы его связать с нашим городом, потому что даже во время концерта меня не покидало ощущение нереальности происходящего. А-ля телевизионное фэнтези... И с такими ощущениями я делаю все свои работы.

2) Я не смотрел «Евровидение» вообще. Потому что в этот вечер был чем-то занят. Сам проект «Евровидение» для меня представляет интерес с профессиональной точки зрения. Во время «Евровидения» в Киеве я работал на этом проекте исполнительным продюсером и режиссером-постановщиком.

Самое сложное и интересное, что такие проекты, как «Евровидение» и «Крым Мьюзик Фест», имеют большее отношение к ювелирному искусству. Потому что технология построения самого проекта настолько сложная и настолько должна быть выверенной, что когда думаешь об этом, возникают исключительно ювелирные ассоциации.

укр: Михаил, у вас такая броская семитская внешность... Сложно вам было в школьные годы ?

Михаил Крупиевский: Я с возрастом приобрел семитскую внешность. В юности я имел совершенно другую внешность, и окружающие никак не могли заподозрить во мне еврейское происхождение. Главное, что интернациональное окружение того времени полностью стирало острые углы в подобном разделении.

joker: Зачем Украине столько талант-шоу? И где в итоге их участники-победители?

Михаил Крупиевский: Это вопрос к топ-менеджерам украинских каналов. Считаю, что в Украине может и не быть талант-шоу вообще. Но тогда должно быть что-то другое. Но другого ничего нет. Видимо, поэтому они и остаются на телевидении.

Жужа: Михаил, сколько лет вы работаете в шоу-бизнесе? Не устаете от общения с нашими «звездами», от их капризов и сумасшедших «забаганок»?

Михаил Крупиевский: То, чем я занимаюсь, не считаю «работой в шоу-бизнесе». Когда-то пришел работать на телевидение оператором. Потом постепенно переквалифицировался в режиссера, затем в продюсера. В общем, не считаю, что я занимаюсь или когда-либо занимался шоу-бизнесом. Скорее, я мифологизирую окружающее меня пространство.

Со «звездами» не общаюсь вообще. Моим близким другом считаю Тараса Чубая, группу «Пиккардийская терция» – с ними общаюсь регулярно и с удовольствием.

Алехандро: Здравствуйте, Михаил! Скажите, пожалуйста, какое будет, по Вашему мнению, в скором времени ярчайшее событие, куда можно попасть?

Михаил Крупиевский: В ближайшее время свое внимание рекомендую сосредоточить на концерте Мадонны в начале августа, а в конце месяца – наш фестиваль.