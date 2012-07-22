Хореограф Татьяна Денисова: не вижу пользы от тусовок и ненавижу шоппинг

На сайте «Главред» состоялся чат с хореографом, судьей шоу «Танцуют все» Татьяной Денисовой. Общаясь с читателями, она рассказала о танцах, планах на лето и взаимоотношениях с родителями, супругом, певцом Александром Кривошапко, и поклонниками. Также Татьяна рассказала, почему не любит «тусовок», какие нелепые слухи распускают о ней СМИ, как побороть страх перед сценой, почему для нее неприемлема съемка в фото-сессии для мужского журнала, а также как муж оценивает ее пение. Кроме того, «дама с характером», как сама себя охарактеризовала Татьяна Денисова, поведала поклонникам много фактов о собственных вкусах, предпочтениях, взглядах и ценностях.

Представляем стенограмму чата с Татьяной Денисовой.

Дарья Эдуардовна: Бываете ли вы в таком городе как Запорожье? Как побороть в себе чувство страха, и как добиться успеха в сфере танцев? Спасибо за внимание! Вы самая классная. Всего Вам самого лучшего!

Татьяна Денисова: В Запорожье не бываю. Лучший инструмент для борьбы со страхом – опыт. Боитесь сцены – выходите на нее чаще или не уходите с нее вообще.

joker: Татьяна, здравствуйте. «По долгу службы» Вам часто приходится бывать на светских тусовках и вечеринках... Доставляет ли Вам удовольствие такое времяпровождение? Или Вы все же больше домашний, а не светский человек?

Татьяна Денисова: Я не светский человек. Не вижу никакой пользы от посещения тусовок – только опустошение. Если бываю на таких мероприятиях, то исключительно по необходимости.

Карина: Танечка, ты просто восхитительная! Спасибо тебе за творчество! Какая модель у твоего автомобиля?

Татьяна Денисова: Спасибо. У меня красный спортивный автомобиль.

joker: 1) Какую самую нелепую сплетню распространяли о Вас СМИ? 2) Никогда не жалели, что слишком часто впускали журналистов в свою личную жизнь?

Татьяна Денисова: 1) СМИ уже полтора года хотят, чтобы я наконец забеременела.

2) Порой это играло с нами злую шутку.

perlovka: 1. Жизнь какой актрисы вас вдохновляет?

2. Что вы можете сказать о Рудольфе Нуриеве?

3. Было ли бы в вашей жизни все проще и легче, если бы в ней не было Кривошапко?

Татьяна Денисова: 1. Великих актрис много. Для меня одним из эталонов женственности является Одри Хепберн.

2. Рудольф Нуриев всегда был кумиром для меня. Это человек с невероятной харизмой, который был одержим своей профессией. Он велик.

3. А зачем проще и легче..?

Анисия: Татьяна, здравствуйте. Последний сезон «Танцуют все» был логическим завершением, где победили лучшие танцоры всех сезонов! Как вы сами относитесь к тому, что сейчас будет 5-ый сезон, и так далее.? Ведь все должно быть в меру. Заранее спасибо за ответ.

Татьяна Денисова: Растет новое поколение танцоров. Как мы можем лишить их такой возможности развиваться и подавать пример следующим поколениям.

Иванна: Здравствуйте, Танечка. Вы невероятно красивая, эффектная и талантливая женщина, я вас просто обожаю! У меня такой вопрос: любите ли вы петь, и обучает ли вас вокалу ваш супруг Александр? Спасибо за ответ! П.С. Вы лучшая!

Татьяна Денисова: Когда я пою, Саша прислушивается, хвалит меня, говорит, что у меня есть способности. Спасибо Вам.

Liza: Танечка, а вы думали когда-нибудь сняться вместе с Сашей в клипе? Вы непревзойденные. Удачи вам и невероятного чувства радости всегда.

Татьяна Денисова: Спасибо. Мне бы этого хотелось.

наталия: Уважаемая Танюша, здравствуйте. Хочется задать Вам такое огромное количество вопросов, ведь так здорово открывать в Вас что-то новое, но сейчас просто хочу пожелать Вам терпения, сил и вдохновения, а еще крепкого-крепкого здоровья Вам и Вашей семье. Хочу еще раз сказать Вам или, вернее, напомнить, что Вас многие любят, ценят, уважают и всегда поддерживают, и, к огромной радости, я в этом числе. Все только хорошее и только для Вас.

Татьяна Денисова: Спасибо Вам большое.

С архивом предыдущих чатов «Главреда» вы можете ознакомиться здесь.

anna18: Танюшка, вы очень общительная в социальных сетях и много общаетесь с поклонниками. Не жалеете, что вы так близки друг с другом?

Татьяна Денисова: Общение в социальных сетях с поклонникам очень вдохновляет. Жалею лишь о том, что уделяю им мало времени.

Ekaterina6331: Здравствуйте, Татьяна. Я сама хореограф, семь лет работаю с группой танцоров. Сейчас мне предложили взять группу новичков. Хочу спросить Вашего совета. С чего лучше начать работу с ними? И еще, я начинала с балета, в Москве. И хотела бы использовать некоторые элементы в будущих постановках. Но сомневаюсь, будет ли это интересно зрителю. Как Вы относитесь к балету? И, как считаете, стоит ли рискнуть? С уважением, Екатерина.

Татьяна Денисова: Гораздо важнее профессиональных начал отчаянный энтузиазм. Нужно уметь заразить идеей коллектив и направить его на общее дело, а все остальное приложится само собой.

Считаю, что элементы балета лишь украсят любую постановку, это, так сказать, мазок искусства. Зрителю всегда интересна талантливо преподнесенная идея. Балет – начало всех начал. Кто не рискует, тот, как говорится... Успехов Вам!

rudorka: Татьяна, как вы считаете, обладаете ли вы такой способностью, как с первого взгляда понять, хороший ли перед вами человек, искренний, добрый? Умеете ли вы сканировать человека? Легко ли вы доверяете людям? Не ошибались ли вы в людях? Если вас предавали – как заставляли себя подняться и идти дальше?

Татьяна Денисова: У меня есть такая черта: доверяю людям, даже если они оступились. Хотя предавший однажды, предаст дважды. Но ничего не могу с собой поделать.

Хорошо разбираюсь в танцорах, но плохо разбираюсь в людях.

Людям доверяю, иногда даже слишком легкомысленна.

Машенька: Добрый день, Татьяна. Очень люблю ваши постановки. Будет ли у зрителей возможность насладиться вашими постановками в пятом сезоне «Танцуют все», или вы будете лишь членом жюри? Хотелось бы видеть вас и в роли хореографа.

Татьяна Денисова: Спасибо. Да, я буду работать и над постановками.

maryjane: Танечка. Будь счастлива. Здоровья тебе и твоей семье. Не знай тревог и живи каждый день преисполнено. Люблю.

Татьяна Денисова: Спасибо.

kristen987: Здравствуйте, Танечка! Вы мой кумир! Восхищаюсь не только Вашим талантом, но и Вашей мудростью и умением быть настоящей женщиной! Вопрос (хотя это, скорее, просьба о совете): как научиться быть уверенной в себе и избавиться от комплексов?

Татьяна Денисова: Чтобы быть уверенной в себе, нужно стремиться к самостоятельности. Комплексы можно умело маскировать. Ищите пути.

Дмитрий126: Вы очень красивая и сексуальная женщина! Вы никогда не задумывались о фото-сессии для мужского журнала? Если нет, то почему?

Татьяна Денисова: Такие предложения поступали, но для меня это неприемлемо по морально-этическим соображениям.

Liza: Здравствуйте, Танюша. Какая у вас самая любимая песня, слушая которую, вы забываете обо всем на свете и просто наслаждаетесь ею? Спасибо.

Татьяна Денисова: Песня Элтона Джона «The One».

kristen987: 1. Как там Дымка поживает? Откуда взялась идея завести котенка?

2. Вы когда-нибудь влюблялись в женатых мужчин?

3. Вы часто бываете на Западной Украине? Например, во Львове?

4. Какой комплимент вы чаще всего слышите от мужчин?

5. У Вас есть недостатки? (В чем я очень сомневаюсь.)

Татьяна Денисова: 1. Дымка вышла замуж и переехала на соседнюю улицу. Мы редко бывали дома – она очень скучала, а сейчас ей не одиноко.

2. Нет, не влюблялась.

3. На Западной Украине была два дня назад. Во Львове были зимой, особенно запомнился ресторан «Краївка».

4. Что я – богиня.

5. Недостатки! Разве у богинь бывают недостатки? Шучу.

Alexash: Татьяна, добрый день! Скажите, бываете ли Вы в России? Тула вас любит.

Татьяна Денисова: Иногда бываю в Москве. Туле – привет.

олькин крыжовник: Танечка, вы меня вдохновляете на занятия танцами! Глядя на ваши танцы, хочется танцевать! Хотелось бы побывать у вас на мастер-классе, если это возможно. Очень уж хочется прикоснуться к прекрасному с величайшим хореографом – самой Татьяной Денисовой! А ещё по возможности приезжайте в Днепропетровск – устроим вам наилучший приём. Спасибо за ответ.

Татьяна Денисова: Спасибо, Днепропетровск. С удовольствием приеду.

Скорпіо: Бачив Вас випадково «в живу». Ви красуня (справжня), але в зачарованому (з Вашої волі, але не на Вашу користь) царстві! Ваш вибір підсвідомий, зупиніться, подумайте, можливо, карма підказує Вам, що треба нарешті розрізняти не тільки напівтони, але й день від сутінків!

Татьяна Денисова: Я стараюсь не обманывать окружающих, а больше всего ненавижу обманывать себя. Я живу сердцем и только им.

Алла:): Здравствуйте, Танечка. Очень многое хочется вам сказать и пожелать. Оставайтесь всегда такой милой и доброй. Улыбайтесь почаще и дарите свою улыбку нам! Надеемся в ближайшее время увидеть танец в вашем исполнении. Это ведь возможно, правда? Удачи вам. Мы вас очень любим!

Татьяна Денисова: Спасибо, я Вас тоже люблю. И постараюсь Вас порадовать.

Main: Добрый день! Скажите, пожалуйста, 1) как Вы относитесь к бальным танцам, пробовали ли танцевать? 2) есть ли у Вас кумир среди танцоров или хореографов? 3) какой самый дикий, неожиданный поступок Вы совершили в жизни?

Татьяна Денисова: 1. К бальным танцам отношусь с восхищением. Этот вид танцевального искусства пронизан шиком, стилем, силой. Это аристократия.

2. Всех не перечислишь. Кумиры, они очевидны.

3. Вся моя жизнь полна неожиданных поступков, даже для меня самой. Люблю непредсказуемый исход событий, прагматизм мне скучен.

екатерина вторая: 1. Считаете ли Вы, что реализовываете себя и свой безусловный талант на все 100%, являясь членом жюри «Танцуют все»? Думаю, Вы способны на гораздо большее, какой-то собственный проект, школа танцев, балет типа JB, но не в Германии, а в Украине. Желаю творческих успехов!

2. Как Вам удаётся поддерживать прекрасную форму, это специальная диета, тренировки, фитнес или что другое?

3. Ещё половина лета впереди, как планируете проводить время до осени? Поездки, путешествия, чем собираетесь заниматься в июле-августе?

Татьяна Денисова: 1. Спасибо. Очень хочется себя реализовывать на все 100%. Я уже ощущаю в этом потребность.

2. Моя форма – это, скорее, гены. И желание нравиться не позволяет расслабиться.

3. Август я посвящу своей семье. Мы будем в Киеве.

Влада, Белоруссия: В Белоруссии смотрят «Танцуют все» и уважают Татьяну Денисову! Мы с подружками мечтаем попасть на мастер-класс. Может, наша мечта сбудется? Минск ждёт! Только мы немножко обиделись, что победил не Родиошка, неужели Вася танцевал лучше? Не лично на Вас обиделись, а на выбор победителя. Чего не хватило Родику для победы, не того, что он не с Украины?

Татьяна Денисова: Спасибо, Белоруссия. Разница в голосах была мизерной. Оба финалиста были достойны победы.

СергейSS: Каким должен быть танцор, чтобы понравится жюри на кастинге танцев?

Может ли замужняя женщина влюбиться в другого?

Мечтаю иметь жену Татьяну Денисову. Знаю, что я дурак, но всё равно.

Татьяна Денисова: Он должен танцевать талантливо.

Я – не могу.

Юляшка: Танечка, знаете, как без вас плохо, сколько это ждать, когда будут показывать пятый сезон «Танцуют все»! В каких других телепередачах можно вас увидеть? Если написать вам в личку, можно ождать ответа? Моя мама вас любит и бабушка, и я тоже, и все мои подружки. Приезжайте в Донецк!

Татьяна Денисова: Спасибо, Юляшка! Обязательно приеду. Маме и бабушке – привет. Пятый сезон уже скоро.

Вера-вера: Какого цвета у Вас глаза? Кажется, то голубые, то серые, то зелёные. Самое любимою блюдо и самое нелюбимое? Чем любите заниматься в свободное время по вечерам? Умеете кататься на велосипеде, коньках и роликах? Какие любите фильмы смотреть? Любите смотреть футбол? Смотрели Евро? За кого болели? Пристают ли к Вам люди на улице? Чего они хотят? Самые удивительные желания прохожих? Помните хоть одно? Где можно увидеть Вас в Киеве, в каких местах?

Татьяна Денисова: 1. Серо-голубые.

2. Люблю еду с нежным вкусом. Не люблю острое неполезное.

3. По вечерам я люблю полежать.

4. Да, у меня есть велосипед. Я на нем катаюсь. На коньках и роликах не катаюсь – это опасно: ноги – мой хлеб.

5. Больше всего люблю драмы и комедийные сериалы («Теория большого взрыва», «Друзья»).

6. Евро смотрела, футбол люблю. Особенно люблю смотреть разминку перед матчем. Во время финала мы как раз были на земле чемпионов, поэтому в спорт-барах не могли болеть за кого-то другого – там бы мы и остались. Хотя мы не против, нам там понравилось.

7. Люди вежливо подходят, просят сфотографироваться, взять автограф и всегда говорят приятные слова.

8. В супермаркетах, кинотеатрах, торговых центрах. Все, как у людей.

nadyhka: Давно хочу задать вопросики Татьяне Денисовой!

Таня, любите ли вы собак? Хотели б иметь собаку и какой породы, маленькую или большую?

Вы любите людей за что-то или просто так?

Если есть у вас вредные привычки, то – какие?

Какие черты характера вам не нравятся в себе?

Что хорошего произошло с вами за последний месяц?

Вам нравятся лысые мужчины?

Вы любите сладкое, торты, пирожные, варения-печения?

Самое любимое блюдо, которое любите готовить?

Кто вам нравится из популярных певцов? Украинских и зарубежных?

В каких странах были, в каких ещё мечтаете побывать?

Если ответите хоть на какой-то мой вопрос, тогда большое спасибо!

Татьяна Денисова: Я больше люблю кошек.

Люблю своих близких людей.

Вредных привычек много, боюсь Вас разочаровать.

Опять же боюсь Вас разочаровать...

Главное хорошее – ничего плохого.

Я не гурман. :)

В моем понимании сладкое – это нечто другое. :)

Банановый коктейль.

Я люблю талантливых исполнителей, а их очень много.

Была в Европе, Америке, не была – в Азии.

Олена!: Здравствуйте, Татьяна! Я вредная и противная, достаю всегда всех своими вопросами. Каверзные вопросы приходят по ночам после двух. Если что, простите, Вас лично я уважаю и восхищаюсь!

1. Зачем Вам с Вашим талантом и популярностью в мире танцев говорить о личной жизни в различных интервью в прессе, на передачках типа «Пикник», «Светская жизнь» и прочих, можно же деликатно промолчать или ответить «без комментариев», «о личном ни слова»?

2. Почему среди множества настоящих мужчин Вас угораздило влюбиться именно в Сашу Кривошапко? Такое что-то, зелёный мальчик с кучей проблем. Раньше о Вас ничего плохого нигде не писали и не говорили, а теперь – вот за что это всё Вам?

3. Что Вы хорошего можете сказать о Кривошапко? Всё плохое о нём и так везде написано и показано.

4. Давно мучает вопрос: что было раньше, курица или яйцо?

5. Вы употребляете в своей речи матерные слова?

Пожалуй, хватит. Пока. Желаю Вам быть счастливой и любимой, пусть даже и с Кривошапко.

Татьяна Денисова: 1. Вы не поверите, вопросы задают разные, а в монтаж идет только «интересненькое», то есть о личной жизни.

2. Среди «множества настоящих мужчин» Саша Кривошапко оказался номером один.

3. Он дает мне тепло. Когда мы вместе, мы – одно целое.

4. Все сложно.

5. Я – женщина, но, прежде всего, я режиссер. А где Вы видели режиссера, который не употребляет матерные слова? Есть такие таланты, которые включаются только после этих «волшебных слов».

Спасибо Вам большое. Простите, что не разрешила Ваши мучения из-за курицы с яйцом...:)

Frutta: Танечка, ну, какая же ты хорошенькая, как я тобой восхищаюсь! У тебя такая классная мамочка, она тебе как подруга, во всем помогает, поддерживает. Расскажи немножко про маму, как она тебя поддерживает в трудные минуты? Какие у вас семейные традиции? Передаю большую благодарность твоей маме, что воспитала такую замечательную дочку. Огромного счастья всей вашей семье!

Татьяна Денисова: Самая главная поддержка моей мамы – это ее самозабвенная помощь в воспитании моего сына. За что ей низкий поклон. Семейные традиции как таковые не сложились, потому что с 10 лет я живу отдельно.

Моя мама воспитывалась в детском доме без родителей, поэтому все трудности она встречает без сантиментов. Тому же научила и меня.

Спасибо, и Вам тоже счастья.

vikusia: Вас наказывали в детстве родители? Били или что-то не разрешали?

Татьяна Денисова: Не помню, чтобы меня наказывали. Я была очень своенравным ребенком, ко мне нужен был особый подход. И этот «особый подход» только я к себе и могла найти.

С 10 лет я жила одна и сама себе все разрешала. А наказывала меня жизнь... :) Но «врагу не сдается наш гордый Варяг»!

vikusia: У Вас в сумочке идеальный порядок или творческий кавардак?

Татьяна Денисова: Творческий кавардак – это мягко сказано. Он даже умудряется выпирать за пределы сумочки.

vikusia: Как Вы относитесь к алкоголю? Все же люди пьют на праздники, или если есть повод. Я люблю пиво, а мама говорит, что девушке пить пиво вульгарно.

Татьяна Денисова: Девушке, конечно же, лучше не пить! И слушать маму.

Evangelina: Татьяна, очень Вас люблю как хореографа, плюс танцуете Вы божественно! Так хочется видеть Вас на сцене! Мои вопросы:

1) Как Вы читаете, сопоставимы ли женщины и политика? Если бы было возможно, какие реформы и преобразования предложили бы Вы?

2) Можете подробнее рассказать про Ваш отдых на Канарах? Что запомнилось необычного, что было смешного?

Я восхищаюсь Вашим талантом, терпением и добротой! Спасибо, что Вы есть! Много вопросов не задаю, все хотят спросить и получить ответ.

Татьяна Денисова: 1) Буду откровенна. Я – абсолютно аполитична. Реформы и преобразования – это очень сложно, простите... :) Я вся в искусстве, я – человек мира.

Я восхищаюсь многими женщинами в политике – пусть их будет больше.

2) Отдых был сказочным. Невозможно забыть океан, так и хочется, чтобы он шумел за окном.

«Смешного было», но об этом нельзя. :) Спасибо.

Zаra: Танюша, пожалуста, заходите почаще «В контакт». Вас там все очень любят и ждут! Мы вас всегда поддержим, и никому не дадим в обиду! Знайте все, что у Танечки настоящие друзья, добрые, искренние, культурные, впрочем, как и сама Танечка!

Татьяна Денисова: Вы – действительно моя поддержка в тяжелые минуты. Очень вас всех люблю.

Mariya: Здравствуйте, Танюша! У меня немножко нескромный вопрос, но я все-таки должна его задать. Вы можете прямо сейчас подтвердить или отвергнуть домыслы о том, вы беременны или нет? Пишут много разного, не знаешь чему верить, хочется услышать неперекрученную информацию. Спасибо!

Татьяна Денисова: Оставим интригу. :)

stas: Вы научились набивать мяч, а Саша – лепить вареники?

Татьяна Денисова: Хорошо, что напомнили, сегодня же начнем! :)

stas: Хочу стать Сашей Кривошапко, любить вас и носить на руках. Чего это всё ему?

Татьяна Денисова: Потому что это его... :)

Барби: Танечка, такой статус у тебя сейчас прикольный стоит. Можешь его расшифровать, так интересно.

Татьяна Денисова: Это наша семейная песенка про зайку. Статус – это припев. :) (Для тех, кто не знает – статус такой: «Зяказяказяка...».)

Оле4ка: Когда Вы приедете ещё в Харьков, ждём мастер-класс Татьяны Денисовой! Очень огорчились, что не будет в жюри Алексея Литвинова? Вы очень мало общаетесь в соцсетях, а нам хотелось бы больше!

Татьяна Денисова: Я также огорчилась, что в жюри не будет моего дружочка Алексея Игоревича. Мы с ним здорово понимали друг друга и всегда находили поводы повеселиться.

По возможности буду больше общаться. Люблю вас...

igoriok: Привет! У меня вопросы такие. Делаете вы зарядку по утрам? Таня, вы танцуете дома или только на работе? Какие любите украшения?

Татьяна Денисова: Дома не танцую, вместо зарядки – иногда тренажерный зал.

Из украшений люблю громоздкие серьги.

Ирина Павловна: Татьяна, мне очень нравится Ваш балет JB, почему так мало видео можно найти с их выступлениями? Украина хочет видеть такие танцы!

Татьяна Денисова: Украина хочет – Украина получит. Всему свое время. Дайте отлежаться.

Ирина Павловна: Часто ли Вам приходится говорить не то, что думаете на самом деле, а чтобы угодить окружающим?

Татьяна Денисова: Я лучше промолчу, чем буду кому-то угождать. А вот вещать правду-матку умею. :)

Ирина Павловна: Как Вы относитесь к благотворительности, делаете ли в своей жизни что-либо в таком роде?

Татьяна Денисова: Не буду лукавить, до благотворительности пока дело не дошло.

Ирина Павловна: Вы считаете себя добрым человеком или злым? Может Вас растрогать фильм, песня или стихи?

Татьяна Денисова: Растрогать меня не составляет труда, я очень сентиментальна, тонка и чувствительна.

Скажем так, я дама с характером: могу быть и хладнокровной, и чрезмерно доброй.

Ирина Павловна: Часто ли Вы посещаете театр? Что предпочтительнее – пьеса, опера или балет?

Татьяна Денисова: Театр посещаю редко. Предпочтительнее – хорошая пьеса.

Ирина Павловна: Как Вы относитесь ко всякого рода «Поющим трусам»?

Татьяна Денисова: К «Поющим трусам» отношусь спокойно. Не все же способны обуздать порыв к творчеству. Тем более, многие стояли в другой очереди, когда Господь раздавал талант. :) Если на этот продукт есть спрос, значит, его существование оправдано. В добрый путь!

Karolina: Были ли вы в Мариуполе? Ведь это родной город Саши. Если были, то скажите, вам понравился Мариуполь? Когда еще собираетесь там побывать?

Татьяна Денисова: В Мариуполе была. Родной город Саши не мог мне не понравиться. Возможно, в ближайшем будущем побываем.

Karolina: А где вы любите отдыхать?

Татьяна Денисова: Очень часто мы садимся в машину и едем в Крым – Севастополь, Ялта...

GaboG: Танечка, здравствуйте. Вопросы такие: вы с Сашей носите те футболки, которые вам подарили на съемках передачи «Пикник», или они вам не понравились? И еще, хотите сделать себе еще какую-нибудь татуировку? Спасибо заранее за ответы, желаю счастья, вдохновения и сил!

Татьяна Денисова: Футболки понравились, мы их поносили... :)

Иногда возникает желание что-нибудь изобразить на своем теле, но пока это лишь порывы. Спасибо.

maryjane: Танюша, скажите спасибо от меня своим мамуле и папуле, за то, что вырастили такую прекрасную девушку, очень доброго, искреннего, нежного и незабываемого человека. Которого я действительно не могу забыть… (Море.)

Татьяна Денисова: Обязательно передам. Я Вас тоже люблю.

kristen987: Танечка, Львов Вас ждет! Причем, уже давно! И еще, Вы не очень будете смеяться, если к Вам на мастер-класс придет человек, который не очень умеет танцевать (точнее вообще не умеет), с чудовищной фигурой, без харизмы и таланта, но который очень хочет чему-то научиться, а еще просто посмотреть на Вас вживую, взять автограф? (Я могу просто постоять в уголке и посмотреть, как Вы танцуете.) Если Вы не против.

Татьяна Денисова: Боже, что за чудовище собралось ко мне на мастер-класс! :) Еще и без харизмы и таланта... :) За что ж Вы так себя не любите? Каждый человек прекрасен. А если придете ко мне потанцевать, я Вас научу себя любить. В уголке стоять не разрешу. До встречи. :)

Гамзатти: Нашлось ли в сотне этого года и 20-ке прошлого пополнение для Вашего балета? И если не секрет, кто это?

Татьяна Денисова: Пополнение нашлось и из прошлой 20-ки, и из нынешней сотни.

Бум: Танюш, не жалеете ли Вы иногда, что так и не стали балериной? Посещаете ли балетные спектакли, и есть ли среди них самый любимый? Очень хотелось бы увидеть Вас в классике.

Татьяна Денисова: Увидеть меня в классике, боюсь, уже не суждено. Навыки утрачены много лет назад. В балетных рамках мне бы было тесно, прежде всего, из-за моего темперамента. Балетные спектакли посещаю нечасто, делаю это за границей. Люблю живые балеты, например, «Дон Кихот».

Ирина Павловна: Если бы стоял вопрос что выбрать, карьеру или семью, какое решение Вы бы приняли?

Татьяна Денисова: Долгое время я выбирала карьеру, пока не ощутила отчаянного одиночества. В последнее время с огромным трудом пытаюсь сохранять баланс между двумя важными аспектами жизни. Это нелегко.

Алеся: Какой ваш любимый цвет?

Татьяна Денисова: В разные периоды жизни цветовые предпочтения менялись. Сейчас нравятся яркие цвета.

Алеся: Как относитесь к курению? А сами курите?

Татьяна Денисова: Я курю в двух случаях: когда работаю над сложными постановками (это расслабляет в перерывах) и когда сильно нервничаю. Очень не люблю, когда курят в машине!

Алеся: С каким животным себя ассоциируете? С деревом? С цветком?

Татьяна Денисова: Ни с кем себя не ассоциирую. Но меня всегда завораживают картины льва и львицы, а еще лучше – если там есть маленький львенок.

Алеся: Вы поёте на кухне, в душе? Или танцуете?

Татьяна Денисова: В душе танцевать тесновато, а песня порой вырывается... В повседневной жизни не танцую – работа остается на работе. Очень любим петь в машине всей семьей.

Karolina: В какую жаркую страну мечтаете поехать?

Татьяна Денисова: Я бы хотела посетить ЮАР, Кейптаун.

Алеся: Любите вы петь в караоке?

Татьяна Денисова: Петь не очень люблю. С гораздо большим удовольствием слушаю хорошее исполнение. А также люблю посмеяться над очевидным бездарями, желающими блеснуть «вокальным талантом». По-доброму, ха-ха-ха. :) Ничто так не умиляет, как вырвавшаяся в мир песня истерзанной души.

Karolina: Как долго вы занимались гимнастикой?

Татьяна Денисова: Художественной гимнастикой я занималась пять лет, с 5 до 10.

Ванесса: Неоднократно видела на эфирах, как Вы общаетесь с Сиско. Вы что, так хорошо знаете английский язык? Специально учили дополнительно или осталось со школьной программы?

Татьяна Денисова: В школе я изучала французский язык, а на английском долго общалась в Германии, потому что состав артистов у нас был интернациональный.

Карина12: Танечка, мне самой так приятно читать вопросы – сколько людей тебя любят и ждут, душа радуется за тебя. Не секрет, что есть небольшая группка людей, которые пытаются тебе пакостить, писать гадости о тебе. Танечка, скажи, как ты справляешься со всем негативом в свой адрес, я имею ввиду, ты закрываешься в себе, плачешь, впадаешь в депрессию, и как ты находишь силы в себе все это пережить, и поддерживает ли тебя Саша? Спасибо! Люблю тебя, моя девочка!

Татьяна Денисова: Вы правильно сказали – «группка людей, очень небольшая». Да и делают они это в неведении. Лично у меня никогда не возникает желания кого-то «обгадить» – это малодушие. Саша меня поддерживает. Спасибо.

Ванесса: Когда шоппингуете, Вы ищете что-то конкретное из одежды, что хотели бы купить заранее? Или покупаете то, что понравилось невзначай? Кстати, мне очень нравится Ваш стиль в одежде и вкус тоже!

Татьяна Денисова: Ненавижу шоппинг, меня это очень утомляет. Занимаюсь им по необходимости. Как правило, знаю, что мне нужно. Спасибо...

Ванесса: Жалеете ли Вы о сказанных ранее словах и о каких-то сделанных поступках?

Татьяна Денисова: Не в моих правилах о чем-то сожалеть.

Ванесса: Какие Вам нравятся мужские и женские имена?

Татьяна Денисова: Не обращаю внимания на имена, для меня важен духовный стержень человека.

Katyusha: Танечка, с какого возраста Вы обеспечиваете себя сами?

Татьяна Денисова: Обеспечиваю себя сама с 17 лет.

GaboG: Танюш, на кого из родителей вы больше похожи внешне? Мнение родителей важно для вас при принятии какого-то важного решения или уже давно нет, насколько вы близки? Вот уже несколько лет вы живете постоянно в Украине, в Киеве, есть желание в будущем все-таки переехать куда-то или хочется постоянно жить все же здесь? Понятно, что планировать ничего нельзя и бесполезно, но чего хочется? P.S. Прекрасно выглядите, очень красиво танцуете и ставите шикарные танцы, за это вам спасибо, побольше бы таких людей как вы! И не обращайте внимания на всех недалеких, пишущих всякие гадости, что с них взять.

Татьяна Денисова: Внешне я похожа на папу.

С 10 лет все решения принимаю сама, но это не ослабило нашей близости. Я благодарна родителям за то, что позволили мне быть самостоятельной и не навязывали собственных планов. У меня очень развита интуиция, я всегда знала, чего хотела.

Киев очень нравится, пока мне здесь комфортно. Я много путешествую, и потому не испытываю желания куда-то переезжать, и разнообразия мне хватает.

Лис Микита: Уважаемая госпожа Денисова, зачем хлеборобской и казачьей стране нужны иудейские выдумки типа всяких балетов и танцев? Лучше бы иудеи научились работать, а не занимались дармоедством.

Татьяна Денисова: С удовольствием констатирую, что наш зритель не обделен свободой выбора. Есть много других каналов, где «иудейские выдумки» не заключаются только в пении и танцах. Уверяю Вас, огромное количество людей благодарят с горящими глазами за то, что, возвращаясь домой после тяжкой «хлеборобской» работы, они имеют возможность отдохнуть морально и получить эстетическое наслаждение, просматривая «всякие балеты и танцы». Наши шоу вдохновляют людей, отвлекая их от повседневной суеты и серости.

Что касается дармоедства – здесь Вы очень заблуждаетесь. Многим создателям этих шоу, работая над проектами, приходится отказываться от личной жизни, сна, а кому-то это стоит седых волос – настолько велика ответственность.

Капитошка88: Чем был обусловлен Ваш выбор стиля на утреннюю хореографию на отборе в топ-20? Остались ли Вы довольны результатом?

Татьяна Денисова: Участники должны пройти испытание разными стилями. За контемп по праву отвечает Константин Томильченко, бальный танец – прерогатива Влада Ямы, ну, а мне, как хореографу-универсалу, пришлось давать джаз-фанк. Хотя я бы с большим удовольствием поставила бы, например, лирический джаз. Результатом удовлетворена.

Лемниската: Как Вы оцениваете 20 лучших танцоров этого года? Были ли в сотне те, кто, по Вашему мнению, был достоин попасть в 20-ку, но так и не попал? И чем было это обосновано?

Татьяна Денисова: В сотне было очень много достойных сильных танцовщиков. В 20-ку мы выбираем не только по профессиональным качествам. Это должны быть разные персонажи, не похожие друг на друга. Также мы выбираем людей, за развитием которых интересно было бы наблюдать. Людей, способных вызывать эмоции и сопереживание у зрителей.

Дашутка: Вы бы могли подстричься на лысо, как Даша Астафьева? Делаете ли вы зарядку по утрам? Какие песни слушаете чаще других? Какие города Украины посетили в последнее время и куда хотели бы поехать?

Татьяна Денисова: Я не против, чтобы кто-то стригся налысо, однако сама не планирую. Не было необходимости.

Люблю бегать по утрам и прыгать на скакалке.

Я слушаю Queen, Элтона Джона уже много лет. Эта музыка всегда меня вдохновляет. Совсем недавно была на Западной Украине – в Трускавце и Моршине. Была поражена красотой этих мест. Даже захотелось провести несколько дней в деревеньке, полежать в поле с книжкой.

Елена80: С какого возраста можно отдавать ребёнка на танцы? Моей дочке пять лет, она Вас обожает, всегда смотрим «Танцуют все», и её не уложишь спать до окончания эфира. Когда её спрашивают, кого ты больше любишь, маму или папу, она говорит, что Татьяну Денисову, и муж даже обижается. Так что будущие танцоры растут. Проводите ли Вы занятия с маленькими детьми?

Татьяна Денисова: Пять лет – самое время начинать танцевать. Моя танцевальная карьера началась именно с такого возраста.

С маленькими детками не занимаюсь, так как очень строга, требовательна и серьезна, а в этом деле нужно иметь более мягкий характер.

Ирина Киев: Как часто Вы ездите в Германию, и как получается руководить балетом JB, издалека? Почему не создать подобный балет в Украине?

Татьяна Денисова: В Германии бываю редко. Балетом руководят мои последователи, люди, которым я доверяю уже много лет. Есть желание создать балет в Украине, но не в ближайшее время. Чтобы создать качественный продукт, нужно заниматься только этим.

Ирина Киев: Любите читать книги, газеты или некогда? Как относитесь к поэзии? Кто Ваш любимый писатель, поэт?

Татьяна Денисова: Я читаю. Любимые писатели – Достоевский, Толстой, Солженицын. Проза мне ближе поэзии.

Galina33: Добрый день Танюша, можно узнать как вы относитесь к юмору? Любите шутить, кого-нибудь разыграть? Можете вспомнить такой случай? Вы не обижаетесь, когда вас пародируют в «Большой разнице»?

Татьяна Денисова: Добрый день. Я несколько флегматично-пессимистичный человек и рассмешить меня нелегко. Но тем, кому это удается, становятся для меня близкими людьми. Скажем так, я не шутница, в профессии – скорее, саркастична. Над пародиями смеюсь с удовольствием.

rodnya2012@ukr.net: Быть терпимой и прощать – это сильная или слабая черта характера? Какие для Вас самые ценные черты характера в человеке? Что позитивное появилось в Вашем характере и отношении к людям за последние годы? Считаете ли Вы, что с неординарными людьми (в хорошем понимании) Вам интереснее общаться? Считаю Вас таким человеком и глубоко уважаю за талант, харизму и искренность. Спасибо!

Татьяна Денисова: Для того, чтобы быть терпимой и прощать, нужно многое пережить и смотреть на человеческие отношения с высоко духовной стороны. Это не сила и не слабость, это – мудрость.

В человеке есть и хорошее, и плохое. И если по-настоящему его любишь, то принимаешь все его черты. Я ценю интересных и неординарных людей, а характер, как правило, у таких личностей непростой.

Ксюшка: 1. Делаете Вы то, чего нельзя или вредно? Я очень люблю кока-колу и чипсы, хоть знаю что это вредно. Как себя заставить не покупать такое?

2. Вы любите носить мини-юбки? У Вас такие красивые ножки!

3. Почему Вы предпочли жить в пригороде, ведь всё равно добираться каждый раз в Киев надо?

4. Почему перенесли конференцию с понедельника на пятницу? Не понравились какие-то вопросы или по другой причине?

Татьяна Денисова: 1. Очень редко позволяю себе вредные продукты.

2. Я не ношу мини-юбок. Наверное, уже вышла из этого возраста. За ножки – спасибо.

3. В пригороде я получаю умиротворение после рабочей суеты. Главный фактор – свежий воздух. Дорога до Киева стала привычной и незаметной.

4. У моего супруга был концерт на Западной Украине, и я его сопровождала.

Настя1995: Здравствуйте Татьяна, наша семья Вас очень любит, даже дедушка с бабушкой, мы всегда смотрим все передачи с Вашим участием. Скажите, в новом сезоне в каких телепередачах Вы будете сниматься? И ещё. Как Вы относитесь к Богу? Часто ли посещаете церковь, молитесь, исповедуетесь? Приучаете ли к вере Лёвушку? Спасибо Вам, что вы есть, наша семья желает Вам здоровья и счастья!

Татьяна Денисова: Спасибо. Передаю привет всей Вашей семье.

Пока что я снимаюсь в шоу «Танцуют все-5».

Я в меру религиозна, без фанатизма. С Лёвушкой на эти темы пока не говорим.

ilonka: Таня, как вы себя чувствуете в окружении мужчин в жюри? Они же все поедают Вас глазами, Вы это ощущаете? Как Вам удаётся держать мужчин на расстоянии? Как Вы относитесь к проявлениям нетрадиционной ориентации? Простите за нескромный вопрос, могли бы Вы полюбить девушку?

Татьяна Денисова: В жюри я чувствую себя в окружении, прежде всего, коллег, а потом уже – мужчин.

Поедают глазами... Вы преувеличиваете, у нас профессионально-дружеские отношения.

Я приверженец традиционной ориентации и отношений, ведущих к продолжению человечества. Девушку полюбить не смогу.

ilonka: Если не секрет, какие у Вас планы на ближайшую неделю, месяц? Чем занимаетесь в настоящее время?

Татьяна Денисова: Здравствуйте. Ближайший месяц я посвящу своей семье, ребенку. Также поддержу супруга, так как у него начинается новый проект.

Sofiya: Откуда Вы берёте идеи для создания новых необычных постановок? Я в восхищении от поставленных Вами танцев! Желаю творческих успехов! Когда Вы будете сами танцевать на сцене, мы этого дождёмся или нет?

Татьяна Денисова: Спасибо. Идеи – это результат пережитых эмоций. Они рождаются внезапно...

Alenka15: Танечка, можно вас с Сашей пригласить к нам в гости? У нас большой дом, лес, речка, красивая природа и тишина. Мы очень вас обоих любим. Могли бы вы приехать в гости?

Татьяна Денисова: Приглашайте. :)

ksunya28: Танюш, где Вы находите силы так стойко переносить потоки грязи которые льются в Ваш адрес и при этом так потрясно выглядеть?

Татьяна Денисова: Меня тешит лишь одно – достойные люди, даже имея негативное отношение, высказывать его не будут. Все, что льется, льется из уст людей слабых и дурно воспитанных.

пожелание: Никогда не читайте «Дуси», «Гламурчики» и всякие блоги! Вы красивая, успешная и вместе с Кривошапко, вот люди и завидуют, своими комментариями хотят сделать Вам больно.

Татьяна Денисова: Спасибо. Мы уже и не читаем. Можно поседеть от таких «участливых».

пожелание: Танечка, Ваши танцы и постановки несут нам радость, чувство прекрасного и учат видеть мир цветным и добрым! Спасибо Вам за Ваш талант!

Татьяна Денисова: Спасибо.

Тамара44: Как Вы относитесь к мнению, что творческий человек должен быть свободен? Ведь многим добиться вершин мешает семья, дети, муж, какие-то обязательства.

Татьяна Денисова: Это действительно так. Но многие творческие люди на закате лет остаются глубоко одиноки и несчастны. Я это понимаю и хочу избежать такой участи.

Амапола: Когда у Александра концерт в другом городе, и Вы едете с ним вместе, то сидите в зале на концерте, ждёте в гримёрке или гуляете по городу, пока идёт концерт?

Татьяна Денисова: Я всегда нахожусь за кулисами.

НА ЗАХІД: Після повернення з Європи Ви відчували культурний шок від реальності в Україні?

Татьяна Денисова: Разница бросается в глаза после возвращения, но я очень быстро адаптируюсь. И некоторый момент неопределенности и романтики мне сейчас даже ближе, чем немецкий прагматизм.