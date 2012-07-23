В Украину возвращается аномальная жара: как уберечься

Установившаяся несколько дней назад прохладная погода дала передохнуть украинцам от изнурительной жары, когда температура не падала ниже +32-35 градусов в тени. Засуха и палящее солнце заставили аграриев снизить прогнозы урожая в этом году, а также стали причиной лесных пожаров и привели к мору рыбы в водоемах. Кроме того, небывалая жара существенно отразилась на здоровье и самочувствии людей.

Всё жарче и жарче

Синоптики прогнозируют, что установившаяся прохлада в Украине ненадолго, и уже на ближайших выходных вновь вернётся зной. В целом, ожидается, что средняя температура за июль и август будет выше нормы, что метеорологи объясняют глобальным потеплением.

До нынешней пятницы, 20 июля, по словам заведующей сектором краткосрочного прогнозирования отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Натальи Голени, Украина сможет отдохнуть от жары. "В этот период погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения. Будет умеренно тепло, с температурным фоном днём +20-27 градусов, а на юге и востоке страны – до +29-30 градусов", – отметила метеоролог. Однако, по ее словам, после 20 июля в Киеве будет +30 градусов и выше, а на юге и востоке – +30-34 градуса. "Температурные максимумы в +35 градусов возможны на юге и востоке уже на следующей неделе", – добавила эксперт.

До конца лета будут сложные погодные условия, поскольку температурный фон будет и повышаться, и понижаться, прогнозирует Укргидрометцентр. "В ближайшие мы ожидаем более-менее спокойную погоду. Только в западных и северных областях будут небольшие кратковременные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду во время грозы", – рассказала Голеня.

В августе, по мнению синоптиков, общий температурный фон будет выше нормы. "Потому что сейчас такова тенденция: и в июне, и в июле температура в среднем за месяц была выше нормы. Это связано с глобальным потеплением. Это наблюдается по всей планете и на нашей территории", – отметила Наталья Голеня.

Как обезопасить себя в жару – советы докторов

Повышение температуры воздуха до +30 градусов и выше нынче не удивительно ни для Украины, ни для Европы, ни для Америки. Естественно, человеческому организму приходится адаптироваться к таким погодным условиям, и людям приходится соблюдать ряд мер предосторожности.

Здоровым людям, которые ничем не болеют и не жалуются на самочувствие, не следует находиться на открытом солнце более трёх-пяти минут в сильную жару, убеждён доктор медицинских наук, профессор, заместитель главврача по поликлинической работе ГУ ННЦ "Институт им. Стражевского" НАМНУ Анатолий Дорогой. По его словам, загара в такое время вообще необходимо избегать, поскольку он опасен – "вызывает воспаления кожи, которые неизвестно во что могут трансформироваться". Причем изменения в организме человек может почувствовать только через длительное время: так, загар, полученный на солнцепеке, через годы может вылиться в меланому.

Жажду, которая мучает в жару, многие предпочитают утолять холодной водой, пивом и так далее. "Кроме того, что это крайне нежелательно, так это и не утоляет жажду. Зато такие действия могут вызвать ангину, герпес, бронхит или даже воспаление легких. Один стакан воды из холодильника может стать причиной простудного заболевания, если у человека слабенькое горло, или если ранее он перенес бронхит", – отметил медик.

Дорогой подчеркнул, что питье должно быть комнатной температуры. При этом пить надо много, но не залпом, а глотками через короткие интервалы времени. "С потом выделяется значительно больше жидкости, чем через мочевыводящие пути. Недостаток ее надо своевременно восполнять. Желательно, чтобы вода была немного подкислена – долька лимона в стакане воды никогда не помешает", – рассказал врач. По его мнению, лучший напиток в жару есть компоты собственного приготовления: они вкуснее и полезнее воды, к тому же в содержат много натуральных витаминов и микроэлементов; сахар в них можно не добавлять – лучше положить в напиток ложечку меда.

Медик отметил, что в жару людям, страдающим каким-либо недугом, противопоказано находиться на открытом солнце, поскольку это может стать причиной обострения болезни. "Например, больные гипертонией. Их у нас в стране 12 миллионов, и две трети из них принимают лекарства для снижения давления. При высокой температуре окружающей среды лекарства могут действовать парадоксально и вызывать гипотонию, т.е. резкое падение давления вместо его нормализации. Потому люди, страдающие этим недугом, должны помнить об этом и постоянно контролировать артериальное давление. Гипертония часто сопровождается ишемической болезнью сердца. Таким больным можно дать те же рекомендации", – рассказал врач.

Давление выровнять можно и в домашних условиях, например, выпив чашку негорячего чая или кофе, а лучше – компота из фруктов. Последний благодаря присутствию в нем калия и магния способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, что снижает риск колебаний давления, отметил Анатолий Дорогой.

Также медик посоветовал всем, и особенно гипертоникам, не есть на ночь. "Жирная пища, животные жиры в такую погоду увеличивают вязкость крови, отчего возрастает склонность к образованию тромбов. Сало, жирные сорта мяса, сметана и молочные продукты, кроме обезжиренного творога, следует исключить. После захода солнца можно выпить стакан кефира, съесть яблочко или ягодку", – добавил врач.

Врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий поликлиникой для взрослых, заместитель главного врача по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности медицинской сети "Добробут" Александр Могила посоветовал в пик солнечной активности – с 12 до 15 часов – не выходить на улицу. А если выходить, то непременно с головным убором и в легкой проветриваемой одежде.

Кроме того, по словам врача, находясь на жаре, нельзя допускать ощущения выраженной жажды. Периодически, даже если нет желания пить, все равно каждый час нужно выпивать полстакана воды.

Медик подчеркнул, что больше остальных термальному фактору подвержены дети и старики. Потому в период солнцепека им надо исключить прогулки, детям – ограничить подвижные игры.

"Люди пожилые и страдающие хроническими заболеваниями должны в обязательном порядке соблюдать назначенную терапию. В это время могут быть обострения хронических патологий, что требует обязательного обращения к врачу для коррекции дозировки назначенного препарата", – отметил он.

У больных хронической недостаточностью щитовидной железы на фоне жары могут возникать состояния повышенной тревожности, возбудимости, изменение частоты сердечного ритма, слабости, предостерёг Александр Могила. "Это означает, что назначенная дозировка не соответствует состоянию организма. В этом случае иногда уменьшают дозировку, либо отменяют, но делает это непременно врач", – объяснил он.

Кроме того, он подчеркнул, что как нельзя в жару пить ледяные напитки, так нельзя, сев в машину или зайдя в помещение, сразу включать кондиционер на слишком низкую температуру. "Ее снижение должно происходить постепенно. Не стоит находиться под струей холодной воздуха. Пренебрежение этим правилом является частой причиной простудных заболеваний в разгар лета, когда, казалось бы, простуде просто неоткуда взяться", – отметил врач.

Как обезопасить в жару детей?

Участковый педиатр поликлиники №1 Святошинского района Юлия Кулик подчеркнула, что самое главное – детям до трёх лет ни в коем случае нельзя выходить на палящее солнце. "Особенность их организма такова, что они быстро теряют жидкость из организма и получают тепловые удары значительно быстрее, чем взрослые", – объяснила она.

Зато, по словам медика, в жаркое время года можно не опасаться вирусных заболеваний, потому что в такую погоду вирусы быстро гибнут. Поэтому заразиться можно только при очень тесном контакте или находясь в закрытом помещении.

"Все уже хорошо усвоили, что ребенка нельзя летом выпускать на улицу без панамки. Но кроме этого, надо знать, что и плечики малыша должны быть прикрыты", – также добавила врач.

Что касается питания, то еда в это время года должна быть легкой. "Белковую пищу – мясо, рыбу, молоко, бобовые – можно употреблять не более одного раза в день. Предпочтение нужно отдавать овощам и фруктам и пить большое количество жидкости. Непременно мамы должны позаботиться о питье для своего чада, отправляясь в поездку – бутылочка воды, компота, натурального сока всегда должна быть под рукой. В жару дневная норма жидкости в два раза больше, чем в другое время", – рассказала Юлия Кулик.

Еда на пляже, по словам врача, не противопоказана, если есть уверенность в ее качестве. "Употребляя еду с лотка случайного продавца, дети нередко получают "недетское" отравление. Так что с выбором надо быть очень осторожным и не забывать, что сваренные утром в абсолютно гигиеничных условиях креветки или кукуруза, к обеду на жаре +30 градусов и больше превращаются в отравляющее вещество", – предостерегла она.

"Фрукты, орешки, печенье, принесенные с собой, никакой угрозы для организма ни взрослого, ни ребенка не представляют. Не стоит есть соленого и перегружать организм белковой пищей", – добавила медик.

Кроме того, Кулик отметила, что не верна теория о том, что якобы нельзя есть на пляже, не вымыв руки после купания. "Если в море присутствует возбудитель какого-либо заболевания, он в любом случае проникнет в организм через слизистую рта, глаз, носа – не бывает так, чтобы человек купался и не глотнул случайно морской воды. В этом случае говорить о мытье рук даже смешно. Тогда надо человека мыть полностью", – считает врач.

Первые симптомы теплового удара – головная боль, головокружение, повышение температуры, сухость глаз и во рту. А главная причина такого состояния – потеря организмом жидкости под воздействием непривычно высокой температуры воздуха. "Первое, что надо сделать при появлении симптомов – занести ребенка в тень, расстегнуть одежду, чтобы дать доступ воздуху и одежда не пережимала тело, обязательно дать попить. К жаропонижающему сразу прибегать не нужно. Обычно бывает достаточно переместить пострадавшего от солнца в холодное помещение и напоить. При восполнении жидкости, температура сразу снижается и человек восстанавливается", – рассказала медик.

Однако, по словам врача, в тяжелых случаях перегрева организма, который выражается судорогами и рвотным рефлексом, помощь оказывается только в стационаре.

фото: Главред