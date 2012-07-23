"Играть - это мука". Памяти Богдана Ступки

22 июля после продолжительной болезни умер Богдан Ступка. Коллеги по театру уважительно называли великого актера "наш патрон", а, говоря о его смерти, с трудом сдерживали слезы. Наталья Сумская, актриса Театра им. И. Франко, говоря "Главреду" о смерти Богдана Сильвестровича, сказала: "Безграничная скорбь..." И утрата действительно велика. Мы хотим еще раз вспомнить великого украинского актера - каким он был в своих ролях и жизни, и каким остался в воспоминаниях коллег, тех, кто был с ним знаком.

Воспоминания коллег

"Безграничная скорбь. Пока еще переживаем, он еще с нами, наш Богдан Сильвестрович, безграничная боль. Это уже во вторник, когда будем прощаться, я думаю, еще обострится это", - сказала "Главреду" актриса Наталья Сумская. Она вспоминает актера с огромным уважением.



"Нужно пережить эти дни. Они очень болезненны, конечно. А дальше будет грусть. А потом - как во всех больших семьях, которые теряют своего патрона, - конечно, будем переживать. Хотя у нас сейчас и нет работы в театре, все немного грустит по нему. Нужно только с этим побыть, ничего не поделаешь. Всем нам он отдал эту силу, этот отрезок времени. Он как-то тактично отошел от нас - когда закончился сезон. Как будто дал нам завершить все дела театральные. А потом оставил нас", - рассказала она.

Со смертью Богдана Ступки многие актеры украинского театра и кино потеряли своего отца, заявил актер Владимир Горянский в комментариях «Главреду».

«Я потерял прекрасного человека, отца. Театр потерял замечательного актера. В кино тоже многое еще было им не сыграно», - заявил он.

Названа причина смерти Богдана Ступки

«Я считаю, что эта потеря случилась в самый пик его творчества. Все произошло совершенно неожиданно и непонятно. Поэтому я выражаю свои сожаления и соболезнования всем близким, а также людям, которые его любили, любят и будут любить как кумира», - уверен актер.

«Мы сталкивались в рабочей обстановке и пересекались часто на всевозможных мероприятиях, общались о театре. Я бывал у него в кабинете – мы сидели, разговаривали, делились театральными впечатлениями. У нас были прекрасные отношения. Он был из того поколения актеров, которое умеет работать, знает, что такое слава. И я думаю, что он сумел передать этот опыт своим студентам. Богдан Ступка очень любил свое дело. Это видно по его ролям, по его работоспособности», - рассказал Горянский.

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая играла с Богданом Ступкой в спектакле "Старосветская любовь", вспомнила его, как жизнелюбивого, веселого и гениального человека. "Он был прекрасным актером и потрясающим человеком. Мы поддерживали отношения, дружили. Два месяца назад я видела его в театре Франко, мы играли там спектакль. Он пришел, подарил мне книжку, рассказал про свою операцию в Германии. У него часто поднималась температура, он выпивал "Фервекс" и шел в театр. Он каждый день приходил в театр, не мог без него жить. Настоящий артист", - цитируют знаменитую актрису РИА Новости.





"У меня много было в жизни хороших партнеров, но, пожалуй, так, как он умел любить на сцене, никто не может... Он жадно играл и играл замечательно... Он был очень жизнерадостным человеком, без конца рассказывал украинские анекдоты, вокруг него всегда все хохотали. В нем была какая-то особенная нежность к людям. Помню, как наш театр "Современник" приехал на гастроли и играл в театре Франко. Богдан пришел, устроил нам невероятный банкет, это был самый веселый, самый счастливый банкет из тех, которые я помню в "Современнике". Он пел, у него был оперный голос, хохотал, рассказывал театральные истории, анекдоты, всех завел. Гениальный был человек. Мы с ним работали вместе только один раз, но потом дружили до самого конца", - вспомнила Лия Ахеджакова.



Российский актер Игорь Петренко, игравший вместе с Богданом Ступкой в фильмах "Водитель для Веры" и "Тарас Бульба", считает, что он был "невероятным партнером". "Ушел из жизни хранитель великих актерских традиций, человек старой закалки, невероятный партнер, тонко чувствующий человек. Богдан Сильвестрович всегда был в центре съемочной группы. С нами - молодыми актерами - он делился своим опытом. Даже если ему было больно, он продолжал не только играть, но и жить с улыбкой на лице, рассказывал анекдоты, чтобы как-то подбодрить нас", - поделился воспоминаниями Петренко.



Знаменитый режиссер Владимир Бортко, в фильме которого "Тарас Бульба" Ступка сыграл главную роль, считает смерть актера огромной потерей для всей культуры. "Он имел большое значение для нашей культуры. В последнее время Богдан Ступка много снимался в России. Это наша - общая - культура. И Николай Васильевич Гоголь писал как представитель именно нашей общей культуры. Мы потеряли великого артиста, не только наша культура. Он был одним из лучших актеров Европы", - подчеркнул режиссер.



"Я глубоко скорблю, так как ушел мой товарищ по работе. Над "Тарасом Бульбой" мы работали целый год. Съемки иногда проходили в крайне тяжелых условиях, но с Богданом Сильвестровичем всегда было замечательно легко общаться. Он подбадривал и своих молодых товарищей, показывал, что есть еще порох в пороховницах. И съемочная группа, глядя на его энергетику, жила", - поделился воспоминаниями Бортко.

А актриса Ольга Сумская рассказала, что Богдан Сильвестрович должен был получить премию "Оскар" за вклад в мировой кинематограф, но так ее и не дождался. "Осиротела украинская культура и утрата эта — чрезвычайна. Мне посчастливилось быть партнершей Богдана Сильвестровича в нескольких фильмах. Говоришь такие слова и как-то страшно становится – неужели я это говорю про Ступку? Эту утрату воспринимаешь как смерть родственника, близкого человека. Он был как отец для всей творческой труппы. Даже в голове не укладывается", - сказала Сумская в комментарии "Голос.UA".

Весь день в воскресенье, 22 июля, люди шли с цветами к Театру им. Ивана Франко. Во вторник Богдана Ступку проводят оттуда в последний путь.

Биография Богдана Ступки

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1980). Герой Украины (2011).

Окончил драматическую студию при Львовском театре им. М.К. Заньковецкой (1961), учился на филологическом факультете Львовского государственного университета им. Ивана Франко (1963-1965), окончил театроведческий факультет Киевского театрального института им. И.К. Карпенко-Карого (1984).

В 1961-1978 годах — актер Львовского украинского театра драмы им. М.К. Заньковецкой. С 1978 года — артист Киевского академического украинского драматического театра им. Ивана Франко, с 2001 – его художественный руководитель.

Богдан Ступка занимал пост министра культуры и искусств Украины в 1999-2001 годах.

"У нас очень трудно быть министром. Потому что заведено у нас так: если ты артист — ты хороший, а если стал министром — ты уже плохой. Причем сразу, на следующий день", - говорил артист.

Киноработы

В кино Богдан Ступка дебютировал ролью украинского националиста в фильме Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» (1971). После этого снялся в более, чем сотне фильмов, получил множество кинопремий. Огромным успехом для Ступки признаны роли в лентах "Водитель для Веры" и "Свои".

В списке ролей Богдана Ступки – много исторических фигур: гетманы Иван Брюховецкий («Черная рада», 2000), Иван Мазепа («Молитва о гетмане Мазепе», 2002), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечем», 1999), а также Чингисхан )«Тайна Чингисхана», 2002) и многие другие. Никто не мог так сыграть великого украинского гетмана, легендарного казака, другие фигуры украинской истории, как Богдан Ступка.

Самые яркие роли Богдана Ступки в кино. Видео

Театр в жизни Богдана Ступки

Богдан Ступка запомнился ролями не только в кино, но и в театре. Одна из самых знаменитых его ролей - молочник Тевье-Тевель в родном для актера Театре им. Франко. Но было и множество других - "Король Лир", "Ричард ІІІ", "Старосветская любовь" и т.д.

Режиссер последнего спектакля, россиянин Валерий Фокин вспоминает актера, как уникального профессионала и человека редких душевных качеств. "Я хотел бы сказать, что это очень серьезная потеря. Это не пустые слова, это, правда, большая потеря и для украинской, и для российской культуры. Он был абсолютно уникальным артистом, который мог играть все. Просто все - в любых жанрах, любые роли, большие и маленькие, комедийные и трагические, какие угодно... Помимо этого, он был замечательным человеком", - рассказал Фокин РИА Новостям.

Богдан Ступка в лучших цитатах

Богдан Сильвестрович Ступка запомнился не только своими ролями и заботой об украинской культуре, а еще и множеством ярких цитат. "Делай дело честно, с душой — и твое к тебе придет", - говорил актер, и этот принцип вполне можно считаь девизом, под которым он прожил жизнь. "Играть - это мука", - также говорил Ступка.

Самые яркие цитаты знаменитого актера Вы можете прочитать здесь.

Фото, видео: фото:afisha.ru;kinopark.net, kino-teatr.ru youtube