Грандиозное шоу открытия XXX летней Олимпиады в Лондоне

В столице Великобритании прошла торжественная церемония открытия летних Олимпийских Игр.
В пятницу, 27 июля, в столице Великобритании Лондоне на Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия юбилейных, тридцатых летних Олимпийских игр.
Открыл церемонию трехкратный олимпийский чемпион, победитель веломногодневки "Тур де Франс"-2012 Брэдли Уиггинс, который ударил в специальный 27-тонный колокол, установленный на стадионе.
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В главном спортивном событии четырехлетия примут участие десять с половиной тысяч спортсменов из 204 стран.
По словам организаторов, церемонию открытия в прямом эфире смогли наблюдать четыре миллиарда человек.
Перед открытием Олимпиады королева Великобритании Елизавета II в своей лондонской резиденции встретилась почти со ста главами государств и правительств разных стран, приехавших в Лондон на открытие игр.
Среди них был премьр-министр Украины Николай Азаров, первая леди США Мишель Обама и президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге.
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Британская столица – первый в мире город, в котором Игры проходят уже в третий раз. Впервые Лондон принял Олимпиаду в 1908 году, второй раз – в тяжелом послевоенном 1948-м.
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Нынешние Олимпийские игры, несмотря на длительную и тщательную подготовку, уже ознаменовались несколькими конфузами. Делегация Украины обратилась в Оргкомитет Олимпиады в связи с ошибками на сайте, где в биографиях некоторых российских спортсменов нашу страну назвали регионом России.
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Регионами России на официальном сайте соревнований нарекли также Абхазию и Южную Осетию.
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А перед началом футбольного матча, представляя игрока сборной КНДР, организаторы перепутали флаг КНДР с флагом Южной Кореи.
Еще одним скандалом игр в Лондоне стал отказ в аккредитации президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Будем, однако, надеяться, что никакие конфузы не омрачат праздник спорта, которым должна стать лондонская Олимпиада. Украинским же спортсменам пожелаем реализовать все свои шансы, - а они у нас есть: по прогнозам экспертов, Украина на XXX Олимпийских играх может рассчитывать почти на три десятка наград!..
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Подробно о летней Олимпиаде читайте в эксклюзивных репортажах корреспондента "Главреда" из Лондона.
Фото: видео: youtube.com ; sport.segodnya.ua; 1tv.com.ua/; london2012.com
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