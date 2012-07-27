Грандиозное шоу открытия XXX летней Олимпиады в Лондоне

В пятницу, 27 июля, в столице Великобритании Лондоне на Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия юбилейных, тридцатых летних Олимпийских игр.

Открыл церемонию трехкратный олимпийский чемпион, победитель веломногодневки "Тур де Франс"-2012 Брэдли Уиггинс, который ударил в специальный 27-тонный колокол, установленный на стадионе.

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В главном спортивном событии четырехлетия примут участие десять с половиной тысяч спортсменов из 204 стран.

По словам организаторов, церемонию открытия в прямом эфире смогли наблюдать четыре миллиарда человек.

Перед открытием Олимпиады королева Великобритании Елизавета II в своей лондонской резиденции встретилась почти со ста главами государств и правительств разных стран, приехавших в Лондон на открытие игр.

Среди них был премьр-министр Украины Николай Азаров, первая леди США Мишель Обама и президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге.

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Британская столица – первый в мире город, в котором Игры проходят уже в третий раз. Впервые Лондон принял Олимпиаду в 1908 году, второй раз – в тяжелом послевоенном 1948-м.

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Нынешние Олимпийские игры, несмотря на длительную и тщательную подготовку, уже ознаменовались несколькими конфузами. Делегация Украины обратилась в Оргкомитет Олимпиады в связи с ошибками на сайте, где в биографиях некоторых российских спортсменов нашу страну назвали регионом России.

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Регионами России на официальном сайте соревнований нарекли также Абхазию и Южную Осетию.

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А перед началом футбольного матча, представляя игрока сборной КНДР, организаторы перепутали флаг КНДР с флагом Южной Кореи.

Еще одним скандалом игр в Лондоне стал отказ в аккредитации президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Будем, однако, надеяться, что никакие конфузы не омрачат праздник спорта, которым должна стать лондонская Олимпиада. Украинским же спортсменам пожелаем реализовать все свои шансы, - а они у нас есть: по прогнозам экспертов, Украина на XXX Олимпийских играх может рассчитывать почти на три десятка наград!..

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Подробно о летней Олимпиаде читайте в эксклюзивных репортажах корреспондента "Главреда" из Лондона.

Фото: видео: youtube.com ; sport.segodnya.ua; 1tv.com.ua/; london2012.com

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