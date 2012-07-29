Дневник Олимпиады. Сенсационное поражение украинца

Прошел первый день ХХХ летних Олимпийский игр. Лидер украинской сборной по дзюдо Георгий Зантарая выбыл из борьбы в первой же схватке. Лидирует Китай
В первый день Олимпиады Украина осталась без медалей.
Самым досадным стало поражение обладателя полного комплекта медалей чемпионатов мира по дзюдо украинца Георгия Зантарая, который в весовой категории до 60 кг в своей первой схватке на стадии 1/16 финала уступил бронзовому призеру чемпионата мира-2009 итальянцу Элио Верде.
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"Что есть, то есть. Была установка выигрывать, но я проиграл. Обидно, ожидал другого результата. Значит (!), не такой уж я и сильный. Но ничего страшного. Хотя так я себя только убеждаю. На самом деле всё очень страшно. Потратил сколько времени для того, чтобы выступить на этих соревнованиях. И сам понимаю, что должен был выигрывать. Я к этому стремился всю жизнь" – прокомментировал случившееся Зантария.
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Есть и хорошие новости. 28 июля в поединке 1/8 финала наша сборная по стрельбе из лука в составе Маркияна Ивашко, Виктора Рубана и Дмитрия Грачева со счетом 223:212 обошла британскую команду и вышла в четвертьфинал.
А лидирует после первого соревновательного дня лондонской Олимпиады в неофициальном общекомандном медальном зачете команда Китая – четыре золотые и две бронзовые награды.
Вторыми идут итальянцы – два «золота», два «серебра», одна «бронза».
Третью строчку занимает сборная США – одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
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Общекомандный зачет после первого соревновательного дня
1. Китай – 4-0-2 (6);
2. Италия – 2-2-1 (5);
3. США – 1-2-2 (5);
4. Южная Корея – 1-1-1 (3);
5. Бразилия – 1-1-1 (3);
6. Казахстан – 1-0-0 (1);
7. Россия – 1-0-0 (1);
8. Австралии – 1-0-0 (1);
9. Япония – 0-2-1 (3);
10. Колумбия – 0- 1-0 (1);
11. Румыния - 0-1-0 (1);
12. Нидерланды – 0-1-0 (1);
13. Польша - 0-1-0 (1);
14. Венгрия - 0-0-1 (1);
15. Сербия – 0-0-1 (1);
16. Норвегия – 0-0-1 (1);
17. КНДР – 0-0-1 (1);
18. Бельгия – 0-0-1 (1);
19. Узбекистан – 0-0-1 (1).
Напомним, 28 июля на Олимпиаде в Лондоне разыгрывали первые 12 комплектов наград.
А в 8:30 утра по лондонскому времени (10:30 по Киеву) 29 июля начнутся соревнования второго дня Олимпийских Игр. Борьба пойдет за 14 комплектов медалей.
фото: noc-ukr.org
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