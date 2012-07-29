Черниговская спортсменка Елена Костевич принесла в копилку сборной Украины первую медаль.
Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх в Лондоне: в финале стрельбы из пневматического пистолета Елена Костевич набрала 99,6 балла.
В сумме с полученным в квалификации показателем это принесло ей 486,6 балла - как и у француженки Селин Гобервилль, которая продемонстрировала такой же результат.
В перестрелке за серебряную награду Селин попала в 10,6, а наша спортсменка - в 9,7.
"Я чувствую, что могла больше", - рассказала Елена корреспонденту "Главреда" после церемонии награждения.
Интервью Елены Костевич корреспонденту Главреда из Лондоне читайте ЗДЕСЬ.
Золото, как и на Играх в Пекине-2008, получила китянка Веньюн Гоу.
Для воспитанницы Игоря Черединова это уже вторая олимпийская награда: восемь лет назад в Афинах украинка завоевала золото, и также в перестрелке.
Со второй олимпийской наградой Елену поздравили глава Госкомспорта Равиль Сафиуллин и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.
Олимпийская призерка Елена Костевич со своим наставником Игорем Черединовым
фото: НОК Украины
Эксклюзив «Главреда» из Лондона:
Тяжелая атлетика. Мировой рекорд от казашки и пятерка от Паратовой
Дзюдо продолжает дарить сенсации
Елена Костевич: «У меня такая судьба, что медали легко не даются»
Новости по теме:
Украина "выстрелила" первой наградой на Олимпиаде. Фото и видеообзор
Олимпиада-2012. Итальянский «дракон» перечеркнул олимпийские надежды Зантараи
Виталий Дуброва: «Обещаю, что мы исправимся и еще обязательно выиграем» первой наградой на Олимпиаде. Фото и видеообзор
Украинцы одержали первую победу на Олимпиаде