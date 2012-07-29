Украина "выстрелила" первой наградой на Олимпиаде. Фото и видеообзор

Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх в Лондоне: в финале стрельбы из пневматического пистолета Елена Костевич набрала 99,6 балла.

В сумме с полученным в квалификации показателем это принесло ей 486,6 балла - как и у француженки Селин Гобервилль, которая продемонстрировала такой же результат.

В перестрелке за серебряную награду Селин попала в 10,6, а наша спортсменка - в 9,7.

"Я чувствую, что могла больше", - рассказала Елена корреспонденту "Главреда" после церемонии награждения.

Интервью Елены Костевич корреспонденту Главреда из Лондоне читайте ЗДЕСЬ.

Золото, как и на Играх в Пекине-2008, получила китянка Веньюн Гоу.



Для воспитанницы Игоря Черединова это уже вторая олимпийская награда: восемь лет назад в Афинах украинка завоевала золото, и также в перестрелке.

Со второй олимпийской наградой Елену поздравили глава Госкомспорта Равиль Сафиуллин и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Олимпийская призерка Елена Костевич со своим наставником Игорем Черединовым

фото: НОК Украины

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