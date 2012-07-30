Ужасная авария с украинцами в Польше: все подробности

Рано утром в понедельник, 30 июля, как писал Главред, в окрестностях поселка Братошевице в центральной Польше на железнодорожном переезде поезд сбил микроавтобус с украинскими заробитчанами. Восемь человек погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице, угрозы жизни еще одной пострадавшей, по словам пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанны Концки, нет.

В украинском МИДе озвучили новые подробности ужасной аварии. В частности, стало известно, что все 9 человек, погибших в ДТП в Польше, - граждане Украины. «По последней уточненной информации, в микроавтобусе, который попал в аварию на территории Польши, находилось 10 человек, в том числе водитель. Все - граждане Украины, жители Тернопольской области, находились на территории Польши с целью трудоустройства», - сказал пресс-секретарь МИДа Александр Дикусаров.

По словам Дикусарова, всего в автобусе было трое мужчин и 7 женщин. «Девять человек в результате ДТП погибли, одна гражданка Украины находится в больнице. На месте происшествия работает консул Украины: выясняет обстоятельства инцидента и занимается вопросами идентификации тел погибших и дальнейшим отправлением тел на родину», - добавил представитель МИД.

По данным полиции, микроавтобус Форд-Транзит, перевозивший 10 человек, въехал на нерегулируемый переезд, и в него врезался пригородный поезд. Автобус был оборудован для перевозки только шести человек. Остальные пассажиры не были должным образом размещены и пристегнуты ремнями. Польские СМИ сообщили также, что водитель микроавтобуса проигнорировал знак «STOP» на железнодорожном переезде.

Почти сразу появилось сообщение, что украинцы, находившиеся в микроавтобусе, - сезонные рабочие.

По последним данным, польские врачи ведут борьбу за жизнь выжившей в ДТП украинки.

фото, видео: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl, youtube.com