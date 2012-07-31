Украина на Олимпиаде. Первое золото и отобранная награда

Четвертый день Олимпиады принес Украине и радость - "золото" Яны Шемякиной и "бронзу" Юлии Калины, и огорчение - отобранную награду в спортивной гимнастике.
Украинская шпажистка Яна Шемякина стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Золотая медаль стала для сборной Украины первой наградой высшего достоинства на Олимпиаде.
После ничьей в основное время, дополнительный период завершился победой украинки - 9:8.
В финале Яна победила немку Бритту Хайдеманн, и серебро также оказалось для сборной Германии первой медалью Олимпиады.
Ранее в матче за бронзу победу одержала китайская шпажистка Cунь Юйцзе, соперницей Cунь Юйцзе которой была представительница Южной Кореи Шин А Лам.
Отметим, что после завершения полуфинала Хайдеманн – Шин А Лам, кореянка отказалась покидать дорожку, протестуя против решения судей, засчитавших ей поражение.
Тем не менее, ее протест был отклонен.
Другая олимпийская радость Украины произошла на помосте для тяжелоатлетов: бронзовую медаль завоевала Юлия Калина.
Соревнования украинка начала со 101 кг. Увеличив вес на три, а затем ещё на два килограмма, Юлия с результатом 106 кг шла второй перед толчком.
Выше Калины была только китаянка Сюэин Ли, которая со второго раза подняла 105 кг, а в заключительном подходе установила олимпийский рекорд — 108 кг.
Заявленный вес украинки в толчке давал понять, что подняться выше будет сложно – в заключительном подходе Калина подняла 129 кг, а Сюэн Ли ещё даже не подошла к штанге.
Это касалось и бронзовой медалистки чемпионата мира-2011 Пимсири Серикаев. В рывке тайская спортсменка допустила две ошибки и в итоге подняла лишь 100 кг. Но в толчке сразу заявила 131 кг.
Справившись с ними, Серикаев подняла 136 кг и выиграла «серебро». Украинку она обошла всего на один килограмм.
Как заявила спортсменка после церемонии награждения, «главная задача, которую ставил передо мной тренер - сработать на 6 подходов, что я и сделала. Когда стало известно, что мне покорилась сумма в 235 кг, даже не могла в это поверить, начала пересчитывать с журналистами. Это порядка 8-10 кг больше той суммы, которую я обычно поднимаю».
В то же время, она уверена, что за победу бороться можно и нужно. Только «не с соперницей, а со штангой», - сказала медалистка Олимпиады.
Сюэн Ли одного рекорда было мало. 138 кг в толчке позволили ей к двум победам на чемпионатах мира добавить ещё и олимпийское «золото» а также рекорд Игр по сумме двоеборья (246 кг). Результат китаянки мог быть и выше, но 144 кг, заявленные ею на последний подход, не покорились.
А огорчением дня стала отобранная медаль мужской команды по спортивной гимнастике.
Командный финал украинцы Николай Куксенков, Виталия Наконечный, Игорь Радивилов, Олег Степок и Олег Верняев закончили с результатом в 271,526 балла.
Такой исход означал третье место и бронзовую медаль.
Однако сборная Японии, не согласившись с четвертым местом, подала апелляцию, которая была удовлетворена.: японцам добавил семь десятых балла – они получили «серебро».
Победителем стал Китай, третье место досталось Британии. Украинцы – четвертые.
Фото: НОК Украины, london2012.com
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