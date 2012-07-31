Украина на Олимпиаде. Первое золото и отобранная награда

31 июля 2012, 00:00

Четвертый день Олимпиады принес Украине и радость - "золото" Яны Шемякиной и "бронзу" Юлии Калины, и огорчение - отобранную награду в спортивной гимнастике.

Украинская шпажистка Яна Шемякина стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012. Золотая медаль стала для сборной Украины первой наградой высшего достоинства на Олимпиаде

После ничьей в основное время, дополнительный период завершился победой украинки - 9:8.

В финале Яна победила немку Бритту Хайдеманн, и серебро также оказалось для сборной Германии первой медалью Олимпиады.

Ранее в матче за бронзу победу одержала китайская шпажистка Cунь Юйцзе, соперницей Cунь Юйцзе которой была представительница Южной Кореи Шин А Лам.

Отметим, что после завершения полуфинала Хайдеманн – Шин А Лам, кореянка отказалась покидать дорожку, протестуя против решения судей, засчитавших ей поражение.

Тем не менее, ее протест был отклонен.

Другая олимпийская радость Украины произошла на помосте для тяжелоатлетов: бронзовую медаль завоевала Юлия Калина.

Соревнования украинка начала со 101 кг. Увеличив вес на три, а затем ещё на два килограмма, Юлия с результатом 106 кг шла второй перед толчком.

Выше Калины была только китаянка Сюэин Ли, которая со второго раза подняла 105 кг, а в заключительном подходе установила олимпийский рекорд — 108 кг.

Заявленный вес украинки в толчке давал понять, что подняться выше будет сложно – в заключительном подходе Калина подняла 129 кг, а Сюэн Ли ещё даже не подошла к штанге.

Это касалось и бронзовой медалистки чемпионата мира-2011 Пимсири Серикаев. В рывке тайская спортсменка допустила две ошибки и в итоге подняла лишь 100 кг. Но в толчке сразу заявила 131 кг.

Справившись с ними, Серикаев подняла 136 кг и выиграла «серебро». Украинку она обошла всего на один килограмм.

Как заявила спортсменка после церемонии награждения, «главная задача, которую ставил передо мной тренер - сработать на 6 подходов, что я и сделала. Когда стало известно, что мне покорилась сумма в 235 кг, даже не могла в это поверить, начала пересчитывать с журналистами. Это порядка 8-10 кг больше той суммы, которую я обычно поднимаю».

В то же время, она уверена, что за победу бороться можно и нужно. Только «не с соперницей, а со штангой», - сказала медалистка Олимпиады. 

Сюэн Ли одного рекорда было мало. 138 кг в толчке позволили ей к двум победам на чемпионатах мира добавить ещё и олимпийское «золото» а также рекорд Игр по сумме двоеборья (246 кг). Результат китаянки мог быть и выше, но 144 кг, заявленные ею на последний подход, не покорились.

А огорчением дня стала отобранная медаль мужской команды по спортивной гимнастике.

Командный финал украинцы Николай Куксенков, Виталия Наконечный, Игорь Радивилов, Олег Степок и Олег Верняев закончили с результатом в 271,526 балла.

Такой исход означал третье место и бронзовую медаль.

Однако сборная Японии, не согласившись с четвертым местом, подала апелляцию, которая была удовлетворена.: японцам добавил семь десятых балла – они получили «серебро».

Победителем стал Китай, третье место досталось Британии. Украинцы – четвертые.

Фото:  НОК Украины, london2012.com

 

Вторая медаль Украины на Олимпиаде: ЭКСКЛЮЗИВ ИЗ ЛОНДОНА

Как у Украины отобрали олимпийскую медаль ЭКСКЛЮЗИВ ИЗ ЛОНДОНА

Первая медаль Украины на Олимпиаде: ФОТО, ВИДЕО, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Эксклюзивные репортажи корреспондента Главреда из Лондона ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять