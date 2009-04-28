Квиткову касу в кожне село

28 апреля 2009, 13:05

Відтепер квиток на потяг чи на літак можна придбати у кожному відділенні зв’язку. Нова система купівлі квитків повинна зекономити людям гроші та час, а ще – допомогти у боротьбі з корупцією

Біля поштового відділення №1 у с. Ставище, що на Житомирщині, жінки у вишиваних блузках з короваєм на рушнику чекають на гостя зі столиці – міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського. За кілька хвилин під’їжджає кортеж машин з міністром. Мета візиту міністра – презентація нової системи, яка зробить купівлю квитків більш доступною. Відтепер квитки на авіаційний та залізничний транспорт можна буде купити у кожному з 15 800 відділень Укрпошти по всій країні. «Персонал підготовлено на 100%, відпрацьована технологія продажу квитків – як на автоматизованому, так і на неавтоматизованому місці. Всі поштові відділення України вже задіяні в цій системі», – як назубок відчеканює кожне слово генеральний директор Укрпошти Таїсія Замкова.

У Ставищенському поштовому відділенні, як і у більшості подібних поштових відділень у малих населених пунктах, цей механізм придбання квитків поки що неавтоматизований. Тому для купівлі квитка оператор телефонує у районне автоматизоване відділення поштового зв’язку на центральний сервер та замовляє необхідний квиток по телефону. Передбачається, що згодом система пропонуватиме різні варіанти сполучення між двома пунктами, дозволяючи вибрати найшвидший, найдешевший або найкоротший маршрут. Це ноу-хау вигідне ще й тим, що, крім різних маршрутів, воно автоматично підбиратиме варіанти пересадок на різні види транспорту між двома населеними пунктами, якщо між ними немає прямого сполучення. Якщо хочете, можете діставатись зі Львова до, скажімо, Дніпродзержинська напряму літаком, або ж з пересадками – потягом та автобусом. Коли вибір зроблено, оператор Укрпошти видає квитанцію про купівлю квитка, а наступного дня поштар приносить його вам додому.

За кожен квиток доведеться сплатити комісію – 5 гривень. «Навіть така додаткова плата за ці послуги буде вигіднішою, аніж їхати в районний чи обласний центр, витрачати час та гроші, аби придбати такий самий квиток», – пояснює міністр. Для демонстрації роботи системи гості купили авіаквиток із Києва до Донецька. Менше десяти хвилин – і квитанція про купівлю квитка у тебе в руках.(!)У гостей одразу ж виникла ідея продемонструвати механізм відмови від придбаного квитка, що часто трапляється на практиці, але потім передумали. Вирішили залишити його собі на щастя.

Нововведення для ставищан не буденне. Раніше для придбання квитка на авіапереліт чи на потяг доводилось їхати в районний чи обласний центр, а це не менше 30 кілометрів. Чи стануть через нововведення ставищани більше подорожувати літаками, наразі не відомо. Але черги по залізничні квитки у цьому населеному пункті мають побільшати. Міністр зізнається, що усе робиться задля одного – наближення послуги до людей і надання можливості продажу квитків навіть у найвіддаленішому населеному пункті. «Щоб бабусі будь-кого з нас не доводилося їхати до міста і стояти в чергах, а вона мала можливість спокійно придбати квиток на пошті у своєму селі», – сказав Йосип Вінський. Бабусі, які прийшли подивитись на столичну компанію, лише захоплено кивали головами на слова міністра.

Наступна зупинка Коростишів – районний центр у Житомирській області. Цього разу в одному з відділень Укрпошти журналістам продемонстрували механізм купівлі квитка в уже автоматизованому режимі: з виведенням інформації про маршрут на операційне вікно. Незважаючи на прискіпливість телеоператорів та спалахи фотокамер, коростишівські операціоністки орієнтувались у новій системі досить вільно та жваво, навіть сам міністр не завжди поспівав спостерігати за їхніми діями на моніторі. За словами Вінського, після того, як буде повністю впроваджено можливість придбання квитків на літак, поїзд і автобус у відділеннях Укрпошти, наступним етапом буде продаж єдиного електронного квитка через Інтернет.

Для демонстрації можливості автоматизованої системи гості вирішили поцікавитися, які авіаквитки є за маршрутом Київ–Одеса. Окрім прямих рейсів, система видала кілька екзотичних варіантів, як-от Київ–Стамбул–Одеса, що помітно пожвавило лави журналістів. Як кажуть, і тут вибір на будь-який смак.

Цього разу міністр, урешті-решт, і сам наважився придбати квиток на переліт із Києва до Донецька. Операціоністка ввела дані пасажира і роздрукувала електронний квиток. За все це міністр заплатив 1260 гривень. Проста роздруківка з ім’ям подорожуючого, номером рейсу, часом і датою відправлення та номером місця відразу насторожила журналістів – а чи не підроблятимуть такі квитки? Але міністр тут же усіх заспокоїв, мовляв, електронний квиток тим і вигідний, що його ані загубити, ані вкрасти неможливо. Він іменний, і інформація про його купівлю міститься в загальній базі даних. А роздруківка – то лише для забудькуватих пасажирів, аби пам’ятали маршрут і час відправлення. Найважливіше у такому квитку – індивідуальний, присвоєний вам особисто код із цифр та літер. «Так, ми продемонстрували, що придбати електрон­ний квиток можливо як через автоматизоване, так і через неавтоматизоване поштове відділення: будь-хто бажаючий зможе купити квиток навіть у тому відділенні, де немає Інтернету», – підсумував тестування системи міністр.

Як розповів кореспонденту «Главреда» Михайло Фішбейн, радник директора держпідприємства «Розрахунковий центр Міністерства транспорту та зв’язку України», котре займається впровадженням даної системи, з одного боку, люди, можливо, менше їздитимуть до великих міст за квитками, а з іншого – навпаки – таким чином можна буде збільшити пасажиропотік. «Через наявність електронної системи купівлі квитків у нас на руках буде більш точна статистика щодо переміщення пасажирів. Так, за необхідності ми зможемо оптимально коригувати маршрути за різними напрямками», – каже Фішбейн.

Після цієї демонстрації усіх, звісно ж, зацікавило, а як же з квитками на автобуси. Міністр гордо повідомив, що невдовзі і до автостанцій дійдуть: уже наприкінці місяця в поштових відділеннях почнуть продавати квитки на перші автобусні маршрути. Уже є угоди зі 120-ма автостанціями, і наказ міністра транспорту та зв’язку щодо цього повинен найближчим часом пройти через Мін’юст. Загалом переконати приєднатись до цієї системи планують сім сотень автостанцій. Затримка лише у тому, що багато з них у приватній власності, а є ще й приватні перевізники. Тому домовлятись потрібно з кожним власником окремо.

Виявляється, ця система буде не лише економити людям час і гроші, але й – о, диво! – боротись з корупцією і тіньовим обігом грошей, що обертаються у сфері пасажирських перевезень. «Ця новація вирішує два питання. Перше – ця ініціатива спрощує громадянам можливість придбання квитків. Друге – це одна з головних складових антикорупційної діяльності в Україні, бо значна частина коштів у цій системі в готівковій формі або взагалі ніяк не контрольована. Ця форма безготівкових прозорих розрахунків виведе величезну кількість грошей із тіні. Ціна питання сумарно приблизно 40 млрд гривень щорічного обороту», – розповів Вінський.

Незважаючи на певне новаторство у реалізації цієї системи в Україні (адже аналогів їй у нас немає), у Мінтрансі зупинятись на досягнутому не збираються. Урешті-решт, за 2–3 роки більшість відділень Укрпошти будуть автоматизовані, а квитки на автобуси, потяги та повітряний транспорт можна буде придбати як через пошту, так і самостійно через мережу Інтернет. І економічна криза в цьому на заваді не стала.

Для роз’яснення механізму придбання, оформлення квитка та його оплати через відділення Укрпошти Міністерство транспорту та зв’язку, як годиться, також подбало і про відкриття безкоштовної телефонної «гарячої лінії» – 8 800 304 00 00. Вочевидь, за цим номером також можна буде висловити свої скарги та конструктивні пропозиції щодо роботи нової системи.

На прес-конференції в Коростишеві Вінський заявив, що для розвитку пунктів продажу єдиного електронного квитка Укрпош­та має намір залучити 50 млн гривень кредитних коштів, і додав: «Для цього буде вибрано того кредитора, який запропонує найкращі умови». Щоправда, ще в листопаді минулого року в Мінтрансі розраховували, що завдяки використанню ресурсів Укрпош­ти та інших підрозділів Мінтрансу для запуску системи продажу єдиного електрон­ного квитка достатньо буде меншої суми. Але причиною її збільшення стала криза та стрибки курсів валют.

Ще півроку тому мало хто вірив у здійсненність цього проекту. Проте тепер після презентації роботи системи перед журналістами критиків цієї ініціативи має поменшати. Утім, аби довести виправданість впровадження системи єдиного електронного квитка, потрібно не кількість її критиків зменшувати, а збільшувати ряди прихильників, про що судити наразі зарано.

У маленьких містечках новини поширюються швидко. Не встиг зранку поділитись якоюсь маленькою новиною з сусідкою, як до вечора про це знають уже всі сусіди. Що вже й казати про таку непересічну подію, як візит міністра та, більше того, можливість купувати або замовляти квитки на рідному поштовому відділенні. Уже після прес-конференції гендиректор Укрпошти особливо допитливим журналістам розповіла, що у перші 4–5 днів, коли система працювала в тестовому режимі та не було жодної реклами її послуг, через неї вже встигли купити 78 квитків. Тепер у поштових відділеннях охочих без черг купити квитки має побільшати. Ще б пак – попереду сезон літніх відпусток.

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