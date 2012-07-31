Слава из «НеАнгелов»: шоу-бизнес – большая помойная яма

На сайте «Главред» состоялся чат со Славой, участницей группы «НеАнгелы», которая вскоре примет участие в фестивале «Крым Мьюзик Фест», запланированном на 29-30 августа. Общаясь с читателями, артистка рассказала, об участии в фестивале и песне, которая будет там исполнена, о своей первой награде за артистизм в виде кока-колы и сникерса, о более чем лояльном отношении к скандалам как способу пиара и съемках в откровенных фото-сессиях. Представляем стенограмму чата с «неангелом» Славой.

shahmatist09: Які українські пісні і музику Ви любите? Хто сьогодні найкращий український композитор і поет, на вірші якого можна скласти пісню?

Слава: Талантливых людей очень много. Мне нравятся песни молодых авторов, но, к сожалению, мы их не исполняем.

shahmatist09: Чи можливо в Україні провести гастрольний тур з умовою, щоб квитки на концерт були доступними для всіх?

Слава: При наличии спонсоров – конечно, возможно.

shahmatist09: Як ви ставитеся до фізкультури? Зокрема, гри в шахмати?

Слава: К физкультуре отношусь точно так же, как и к игре в шахматы. В шахматы не играю, а физкультура закончилась в школе.

tatank2008: Как часто вам снятся цветные сны?

Слава: Вот только сегодня снился как раз такой сон... Я убегала от каких-то итальянцев, швырялась жвачкой в охранников... Моими глазами это все выглядело очень красочно и цветно. И так, в принципе, всегда. Я не представляю, как могут сниться не цветные сны – у меня современная операционная система.

tatank2008: Часто ли вы бываете в родном Харькове?

Слава: Я редко бываю в родной Одессе. Поэтому в «родной Харьков» добираюсь еще реже – только по работе.

Malina: Как вы познакомились с Юрием Никитиным?

Слава: В ресторане «Космополит». Но перед этим я пришла на кастинг и, судя по происходящим сейчас событиям, прошла его. Юра пригласил меня на встречу и задал мне судьбоносный вопрос: согласна ли я с ним работать. И я, не ломаясь, ответила «да».

Red: Почему все таки решили сменить оригинальное имя на псевдоним?

Слава: Это было не мое решение, а решение моего любимого продюсера. Меня это вполне устраивает, я ему за это благодарна. Меняя имя, мы меняем судьбу. Моя судьба меня устраивает.

Malina: Слава, был ли у вас другой цвет волос?

Слава: Был, конечно. Я в школе много экспериментировала: была и черной, и баклажановой, и с африканскими косичками непонятного цвета. А однажды «перекрасилась» в белый: поскольку рыжий пигмент не вытравишь ничем, была похожа на цыпленка.

Red: Будет ли у вас изменение в музыкальном формате? Будет ли омоднится музыка «НеАнгелов»?

Слава: Мы сводим нашу музыку в модный бутик – пусть немножко «омоднится».

Malina: Самый безбашенный поступок?

Слава: Моя жизнь – это один сплошной обезбашенный поступок.

romka: Какие у вас отношения с Викой в быту? Проводите вы вместе время, кроме работы?

Слава: Раньше были никакие, и об этом знала вся страна. Мы почему такие злые были? Потому что мужа у нас не было. А теперь у нас появился один, одна нянька на двоих. Сейчас мы вместе отдыхали и ни разу не поругались, что, в принципе, не характерно для нашего коллектива. Как ни крути, все равно Вика остается, наверное, одним из самых близких мне людей. Уж слишком много времени мы проводим вместе – почти как жена и жена.

С архивом предыдущих чатов «Главреда» вы можете ознакомиться здесь.

lomaka: Слушаете ли dub step? Почему бы не сделать несколько ремиксов для молодой аудитории?

Слава: Мы сделали ремикс на композицию «Твоя». Этот трек немного замешан с «dub step»-ом. Скачала себе в машину такой вот музычки: пока не совсем понимаю – надеюсь, скоро помолодею и начну понимать.

alenko: А каких заведениях часто бываете в Киеве? Какую кухню любите?

Слава: Заведения, где бывает меньше народу. Очень люблю в летний период бывать за городом: на людей посмотреть, воздухом подышать, комаров покормить.

Люблю съедобную кухню. Я вообще люблю поесть...

Malina: Есть ли у вас животное? Если да, то – какое? Какие животные были в детстве?

Слава: У меня было одно, теперь – три: приемный шарпей Бак (черный, добрый и слюнявый) и моя родненькая кровиночка собака Жужа (маленький йоркширкский терьер весом 900 грамм). Еще у меня есть кошка Зюзя. Это белая турецкая ангора весом 13 кг.

egorkush: Будут ли изменения в стиле, если да – в каком направлении?

Слава: Мы постоянно что-то пытаемся менять, чтобы не приедался наш образ. Но на лысо я стричься не собираюсь, Вика пока тоже. Если что-то произойдет, то вы увидите это первыми.

матрешкина: С кем из англоязычных исполнителей ты хотела бы спеть дуэтом? Или, может быть, ты предпочитаешь трио?

Слава: Хотела бы спеть в дуэте Mr. President, который пел «Кокоджамбо». Ностальгия какая-то, видимо, поэтому мой выбор пал именно на него. :)))

Neo: Вы довольны успехами видеоклипа «Твоя»? Ведь его уже посмотрели 1,5 миллиона человек со всего мира.

Слава: Конечно, довольна. Когда-то мне позвонил муж и сказал: «Рыжая, у вас уже миллион с чем-то просмотров!». Для меня это было неожиданной новостью. Но, в принципе, этого и следовало ожидать, так как клип снимался на Пасху: то, чего мы хотели (чтобы песня была популярной), случилось.

sobol: Слава, день добрый.

1. Грядут выборы... Скажите, Вы уже определились, какую политическую силу будет поддерживать Ваш коллектив?

2. Ваше отношение к нынешней власти, как Вам при ней работается?

3. Как считаете, искусство должно быть выше политике? Или артист все-таки имеет право агитировать за кого-то, высказывать открыто свои политические взгляды?

Благодарю за ответы.

Слава: 1. Я даже на выборы никогда не ходила. Поэтому мы еще не принимали таких решений. Этот вопрос для меня до последнего останется загадкой.

2. Власти песне не помеха. Песню не убьешь.

3. Искусство должно быть выше политики.

щек: Скажіть, будь ласка, якою ви бачите аудиторію вашого колективу, яким є ваш слухач? І друге – чи пишаєтесь ви тим, чим ви займаєтеся, чи пишатиметесь, коли розповідатимете власним дітям про це? Дякую.

Слава: Аудитория у нас абсолютно разноплановая (что касается возраста и социальных статусов). Когда песня идет от души, она нравится многим. А мы поем не только ртом, но и душой.

Конечно, буду гордиться: все девочки хотят стать артистками, а мальчики космонавтами.

Григорий_: Скандалы для вас приемлемый способ пиара? Допустимы ли для вас съемки в эротических фото-сессиях?

Слава: Конечно, допустимы. Мне нравится, когда женщина не стесняется своего красивого тела. И когда мужчина, который находится рядом с ней, не пытается спрятать это под балахонами и слоями одежды.

Что касается скандалов – к сожалению, нашему народу как всегда нужен хлеб и зрелища. А если все хорошо, то это никого не интересует. Должно быть что-то плохо, чтобы заинтересовать публику. Поэтому приемлемо. Я пришла к вам не с пустыми руками, а с полным ртом скандалов.

Хмелько С.: Слава, что бы вы хотели изменить в украинском шоу-бизе, в его правилах?

Слава: А в украинском шоу-бизнесе разве есть правила? Шоу-бизнес везде один – одна большая помойная яма. Единственное – если бы были гонорары побольше, это было бы приятней.

Хмелько С.: Какие надежды возлагаете на «Крым Мьюзик Фест»?

Слава: Мы выступаем на фестивале в качестве гостей, будем исполнять песню «Твоя». Песня стала одной из самых любимых моих песен. Мы должны были петь песню «Юра, прощай!» с немного измененным текстом: вместо этих слов мы должны были петь «Лето, прощай!», поскольку фестиваль проходит под эгидой прощания с летом. Потом решили, что уместнее будет выступить с песней «Твоя», поскольку она очень популярна.

Также будет небольшой сюрприз – будем петь вместе с коллективом «Никита». Прежде всего, хочется изнутри увидеть, как такие фестивали происходят. С Аллой Борисовной не знакома. София Михайловна – очень позитивный человек, хочется увидеть ее.

Хмелько С.: Как ваш супруг относится к вашей шоу-бизовой карьере? Вы считаете, что то, чем вы занимаетесь сейчас, – это дело жизни или временное занятие, заработок?

Слава: Нормально. Как он может относиться... Он познакомился со мной, когда я уже была тем, кем я есть. Поэтому запрещать что-либо глупо, так как работа является для меня очень важной частью моей жизни. Как бы банально не звучало, я живу на сцене. А запретить мне работать – это все равно, что лишить меня возможности жить на этом свете, дышать и существовать.

матрешкина: Как ты относишься к тем, кто лобает под фанеру?

Слава: Каждому – свое. Если я умею петь, то я это делаю без фонограммы. Если бы я не умела танцевать, то танцевала бы под фонограмму. Если песня хорошая, нравится народу, то люди, прежде всего, хотят увидеть своих кумиров, и им все равно, как поют – под фонограмму или нет.

Рена: Чи планують «НеАнгели» створення пісень українською мовою? Чому вирішили просуватися на російський ринок?

Слава: Возможно...

Наши песни в России любят. Российские радиостанции сами начали крутить их. Это расширяет нашу аудиторию: артисты люди амбициозные, поэтому, чем больше зрителей и стран, тем лучше.

укр: Добрый день. Извините за неудобный вопрос. Могли бы вы сниматься в фильмах для взрослых? Как к этому отнеслись бы ваши близкие?

Слава: Разве что в хоум-видео. И я не думаю, что мои родственники об этом бы узнали. Так как мой муж тоже считается моим родственником, я думаю, он был бы не против.

Натали__: «Крым Мьюзик Фест» задумывался, как конкурс молодых исполнителей. А вы когда-либо участвовали в конкурсах молодых исполнителей (либо сольно, либо дуэтом)?

Слава: Когда-то в лагере на конкурсе песни и пляски я заняла первое место. И выиграла банку кока-колы и два сникерса. Сейчас, может, и хотелось бы принять участие в каких-то конкурсах или фестивалях, но, к сожалению, мы уже староваты для этого.

Но иногда сидим в жюри на детских конкурсах, и, глядя на них, мне хочется оказаться на их месте.