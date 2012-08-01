Олимпиада-2012: безмедальный день и 17-е место Украины

После 5 дней Олимпиады в Лондоне сборная Украины опустилась на 17-е место. В ее активе по прежнему три медали – одно золото и две бронзы.

Лидирует здесь по-прежнему олимпийская команда Китая, на счету которой уже 23 медали - 13 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. На втором месте также с 23 медалями располагается команда США (9-8-6). На третьем месте с 11 медалями находится команда Франции (4-3-4).

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки украинки Юлия Прокопчук и Виктория Потехина показали худший результат, заняв последнее место.

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Представительницы академической гребли Елена Буряк и Анна Кравченко в утешительном заезде парных двоек показали шестой результат – 7.23,02. В пятницу, 3 августа, они посоревнуются в финале В.

Напомним, что сегодня, 1 августа, состоится финал по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина у мужчин. Украину в данной дисциплине представят Алексей Пирогов и Илья Кваша.

Общий медальный зачет выглядит следующим образом:

Фото: НОК Украины, sovsport.ru

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