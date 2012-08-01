Олимпиада-2012. Урожайный день для Украины

На проходящей в Лондоне Олимпиаде украинская сборная взяла уже второе золото. Победу в академической гребле завоевала женская четверка. Олимпийскими чемпионками стали Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко.

Это уже второе золото в копилке сборной Украины на XXX Олимпийских Играх. Люборытно, что награда высшей пробы стала первой в истории украинской академической гребли.

Наши девушки с первых же метров вышли вперед и постепенно только наращивали свое преимущество над соперницами. Победное время украинок - 6.35,93. «Серебро» досталось немецкому экипажу, а «бронза» - американкам.

Ранее первое золото Украине принесла шпажистка Яна Шемякина - в финале турнира она победила немецкую фехтовальщицу Бригитту Хайдерманн.

Еще две "бронзы" в актив нашей сборной 1 августа принесли саблистка Ольга Харлан и Елена Костевич которая в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров завоевала вторую медаль Олимпиады.

Предыдущая награда досталась ей в финале стрельбы из пневматического пистолета, когда Елена набрала 99,6 балла.

А тяжелоатлетка Юлия Калина по сумме двоеборья подняла 235 кг и стала третьей в своей дисциплине.

В общем зачете Украина поднялась с 17-го места на 10-е, однако позже соперники потеснили нашу сборную на 13-е место.

фото: noc-ukr.org, sport-xl.net, london2012.com youtube.com

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