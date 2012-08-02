Анатолій Матвійчук: попса в Україні панує над усім

На сайті «Главред» відбувся чат із Народним артистом України, лауреатом Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Анатолієм Матвійчуком. Спілкуючись із читачами, він розповів про масову музику для внутрішнього споживача та музику «на експорт», про брак естетичної елітарної музики в Україні, про «молот і ковадло», між якими знаходиться українська естрада, про подібність середовища артистів і політиків, а також про примхи «зірок».

Подаємо стенограму чату з Анатолієм Матвійчуком.

yaro50: 1. Где можно приобрести или скачать песни в Вашем исполнении начала 90-х? Помню, Вы тогда писали хорошие танцевальные вещи, такие как «Чуже весілля», «НЛО»...

Анатолій Матвійчук: Да, это было очень давно. Тогда еще в полной мере не существовал цифровой формат, и все записывалось на магнитную ленту. Многие из этих песен, к сожалению, утеряны. Хотя «НЛО» – это супер-хит, который будет жить еще не одно десятилетие. Потому что это уже стало крылатой фразой: «Що це було? Мабуть, НЛО».

А если серьезно, в Интернете я находил свои старые песни.

yaro50: Ходили слухи, что в своё время Вы питали романтические чувства к популярной в конце 80-х украинской певице Русе, но она в итоге выбрала в мужья Вашего соавтора, с которым вы писали для неё в то время песни, ставшие супер-хитами (моя любимая Ваша песня для Руси «Зачароване коло»). Так ли это всё было на самом деле? И каковы сейчас ваши отношения с семьёй Асауленко...

Анатолій Матвійчук: В то время, когда я познакомился с семьей Асауленко, они уже были мужем и женой. Костя был музыкантом группы «Мираж». Однажды он предложил мне сделать проект для его жены. Она закончила музыкальное училище, зовут ее Ира, но мы называем ее Русей. И я в течение недели сделал текстов для нее на целый альбом. Это был первый украинский поп-проект.

Сейчас она живет в Америке вместе с мужем. Костя работает на большой студии, а Руся поет в свое удовольствие.

yaro50: Дайте характеристику нынешней украинской эстраде. Нужны ли ей такие шоу, как «Х-фактор», «Фабрика звёзд» и т.д. или это неправильный путь?

Анатолій Матвійчук: Наша эстрада – это что-то, что находится между молотом и наковальней. Причем молот – это западная поп-музыка, а наковальня – российская попса. Выстоять в таких условиях очень сложно. То, что сейчас мы видим на наших телеэкранах, не отражает суть и уровень нашей культуры. Проще говоря, должна быть массовая культура для внутреннего потребления, т.е. основанная на украинском фольклоре, хорошей поэзии, народной традиции, и музыка «на экспорт», та, что придерживается канонов мирового шоу-бизнеса.

Что касается популярных шоу – они нужны, но они не должны отнимать у зрителя любимых известных и почитаемых исполнителей. У нас в стране около 50 заслуженных артистов и около 40 народных, которые активно работают, записывают песни, альбомы, много гастролируют, но мы не видим их на наших телеэкранах. И это очень печально. Наша культура – это поезд, который движется по рельсам, которые он вынимает из-под себя же, не оставляя ничего в памяти людей. И в этом главная проблема.

В чем же причина такой ситуации? Где-то в середине 90-х практически все народные артисты и те, кто нес в своем творчестве культурные традиции, были массово отлучены от эфиров, их перестали крутить на телевидении, а на FM-станции доступ для них был закрыт изначально. Получили доступ на FM-ы только те молодые артисты, которые впитали в себя принципы шоу-бизнесовой культуры, принципы шоу-бизнеса. Вот и выходит, что в нашей стране существует две культуры: одна – основанная на традициях нашего народа, другая – идущая в русле мирового шоу-бизнеса. Первой вы в эфире практически не слышите, но она существует!

yaro50: Когда мы увидим очередной Ваш творческий вечер «Полустанок любові»?

Анатолій Матвійчук: У меня было четыре «Полустанка любові», причем три на сцене НД «Украина». «Полустанок любові» – это синтетическое шоу, где переплетены поэзия, музыка, хореография и главное – моя душа. И мне очень приятно, что люди помнят их по немногим телетрансляциям и непосредственно по самим концертам. В следующем году у меня юбилей – 55 лет. Надеюсь, что мне удастся провести очередной «Полустанок любові», где я соберу всех своих талантливых друзей, исполняющих мои песни.

shahmatist09: Які українські пісні і музику Ви любите? Хто сьогодні найкращі український композитор і поет, на вірші якого можна скласти пісню?

Анатолій Матвійчук: В сьогоднішній українській естраді відчувається суттєвий брак інтелектуальної естетичної елітарної музики. Якось сам собою акцент зробився на простих доступних демократичних зразках. Особисто мені надзвичайно подобається одна виконавиця – Ілларія. Я відкрив її для себе минулого року, вона подарувала мені диск на конкурсі «Коронація слова», і відтоді він їздить зі мною в машині. Загалом, головна проблема української музики – відсутність душевності і глибокої поезії. за виключенням двох-трьох виконавців, таких як, приміром, «Бумбокс», «Океан Ельзи», «Антитіла»...

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

shahmatist09: Ваше ставлення до Богдана Ступки?

Анатолій Матвійчук: Богдан Ступка – один із великих українських акторів, якому вдалося вирватися за межі рідної культури і стати надбанням світовогу кінематографу, причому заслужено, завдяки своєму величезному таланту. І при тому він все одно залишився харизматичним ментальним українцем. Таких зразків в Україні поки що немає. Сподіваюся, поки що.

opera: Навіщо Вам, людині зі званнями та великими досягненнями, була участь у «Коронації слова»? Чому вирішили податися на цей конкурс? Чи залишилися задоволені?

Анатолій Матвійчук: Так склалося, що я був запрошений на «Коронацію слова» п’ять років тому курувати нову номінацію, яка утворилася там – «Пісенна лірика». Засновники конкурсу Тетяна і Юрій Логуші вибрали мене, як людину авторитетну в цій галузі. За час роботи було прочитано десятки тисяч поезій. Кожен фінальний відбір супроводжувався бурхливими обговореннями членів журі. Потім ми вирішили, що мені треба зробити перепочинок, тому що кожен вірш, який читаєш, пропускаєш через своє серце, душу, що надзвичайно важко психологічно. Тож я зробив перерву, і мені запропонували взяти участь у самому конкурсі. Я сприйняв це як жарт, а моя дружина Люба взяла десяток віршів на свій смак, запечатала їх у конверт і надіслала на адресу конкурсу. У підсумку я отримав перше місце, причому, кажуть, що мій стиль відчутно відрізнявся від стилю інших авторів. А переміг твір «Колискова ненародженому сину» – сповідь перед дитиною, яка, можливо, ніколи не з’явиться у цей жахливий і несправедливий світ... Конкурс надзвичайно важливий для авторів, які хочуть професійно займатися творчістю у будь-якому жанрі.

жанна_: Як журналіст, як оцінюєте якість сучасної української журналістики? За роки незалежності вона прогресувала чи навпаки, на ваш погляд? Чим ви пояснюєте її тяжіння до скандальності, «жовтухи», а також любов до смакування побробиць якихось побутових злочинів?

Анатолій Матвійчук: Я є членом Спілки журналістів вже 20 років і лауреатом найвищої журналістської премії імені Івана Франка. За останні два десятиліття все перевернулося з ніг на голову, або з голови на ноги, як хочете. Якщо серед принципів колишньої журналістики головним був принцип об’єктивності висвітлення життя, в центрі якого стояла людина з її характером і внутрішнім світом, то в останній час, знову ж таки наближаючись до західних стандартів, нас почали «цікавити» зовсім інші речі: секс, насильство, скандали, життя «селебрітіс» і поп-зірок, але аж ніяк не людина з її справжніми турботами й проблемами. Преса стала виконувати конкретні завдання конкретних замовників. З’явилися спеціалісти з «джинси», «журналістського кіллерства», і це практично нівелювало нашу журналістику.

Особисто я перестав читати газети і отримую інформацію виключно з Інтернету, а телевізор використовую, лише коли йдуть футбольні матчі.

жанна_: Ви писали пісні для багатьох відомих артистів. Скажіть, для кого писалося найважче і навпаки? І ще... Коли ви пишете вірші, Ви одразу знаєте, хто виконкуватиме цю пісню, чи це з’ясовується вже згодом?

Анатолій Матвійчук: Найпростіше писалося для Народної артистки України Алли Кудлай. Харизматична українка з відкритим щирим характером, вона дуже добре втілила такі речі, як «Красива жінка незаміжня», «Коханка», «Син». Багато писав для Світлани і Віталія Білоножків, Назарія Яремчука та інших виконавців. Мені приємно, що пісня «Рідня» у виконанні Надії Кадишевої буквально збурила Росію. Український текст примушує людей підніматися зі своїх місць і аплодувати їй стоячи. Мені приємно, що деякі мої пісні («Ми українці», «Чумацький шлях») вже десятки років живуть в українських серцях практично по всьому світу. Пісня «Эта женщина» розлетілася по світу і виконується і в західній, і в східній півкулі світу, хоча майже ніхто не знає, хто її автор. Але не це важливо...

Щодо написання творів для конкретних виконавців, то це кожен раз відбувається по-різному.

polit_ua: Пане Анатолію, як Ви ставитесь до того, що відомі артисти, письменники та спортсмени братимуть участь у виборах? Самі не планували податися в нардепи?

Анатолій Матвійчук: Середовище артистів чимось подібне до середовища політиків: і ті, і інші шукають фінансової підтримки своїх проектів. Але в деяких випадках артисти завдають суспільству меншої шкоди, аніж політики. Серед артистів не так багато інтелектуалів, які здатні справді займатися політикою. Але політикам це зовсім і не потрібно – вони використовують імідж, оболонку, зовнішність для того, щоб приваблювати людей. Нічого поганого не бачу в тому, що артисти виступають в тандемі з політиками. Головне, щоб ці політики були справжніми, позитивними і яскравими особистостями. Я давно перестав зважати на партійну приналежність політиків і звертаю увагу на особисті якості людини, оскільки саме вони відіграють важливу роль у багатьох критичних ситуаціях.

Більшість політиків, з якими я знайомий, знають, що я аполітична людина. Моя політика – це культура.

гримм: Среди ваших хобби значится футбол... Какие впечатления у вас остались от Евро? В чем была конкретная польза от него для страны, по-вашему?

Анатолій Матвійчук: Евро-2012 для украинцев было очень яркой и очень дорогой игрушкой, которая на время помогла забыть о наших неурядицах. Я с удовольствием смотрел практически все матчи, но странное дело – по окончанию Евро в душе осталась какая-то пустота. Я пытаюсь понять ее причины.

гримм: Что считаете своей главной наградой в жизни?

Анатолій Матвійчук: Главной наградой в своей жизни считаю возможность жить и заниматься своим любимым делом. А мое любимое дело – это творчество. Кто-то сказал: самое большое приобретение, которое может сделать человек за свои деньги – это свобода. Свобода – это возможность делать то, что я считаю нужным, общаться с тем, с кем считаю нужным, свободно передвигаться по земле и спать столько и когда хочется.

гримм: Наши «звезды» – капризный народ? Самый забавный каприз, который вам приходилось от них слышать? А вы сами очень требовательны? Когда едете с концертом, о чем обязательно должны позаботиться организаторы (требования к жилью, питанию, приему)?

Анатолій Матвійчук: Звезды, действительно, капризный народ. Но многие капризы объяснимы. Сужу по себе: я никогда не стану спать в гостинице, где прокурены обои и гардины – я сразу же закатываю скандал. Я всегда прошу организаторов о возможности пообедать в ресторане или кафе, где есть диетическая пища. Это продиктовано особенностями моего организма. Я всегда прошу оградить меня от почитателей в самый неподходящий момент, особенно когда я в гримерке переодеваюсь, а кто-то ломится с целью взять автограф. Единственное, что мне не нравится в некоторых моих коллегах, это высокомерие и хамство по отношению к людям. Они забывают, что слава проходит, а отношение к тебе остается.

columbina: Выживет ли украинская песня, если учесть, что все большее предпочтение отдается российским исполнителям и их творчеству?

Анатолій Матвійчук: Без поддержки государства, без понимания того, что песня, традиционная песня – это душа народа, мы обречены на культурное вымирание. Необходимо создавать информационную инфраструктуру, где украинская душа могла бы реализовать себя во всех жанрах культуры. Пока такого понимания не видно. Попса царит над всем. Где народная музыка? Где камерное искусство? Где джаз? Где хоровое искусство? Вместо этого гниющий гламур, дурные манеры, кривляние на сцене, которые возведены в норму.

columbina: Интересует также ваша позиция в «языковом вопросе»?

Анатолій Матвійчук: Однозначно я за українську мову як єдину державну. Хоча, як корінний киянин, досконало володію і російською. Але відчуваю, що у великому боргу перед своїм народом. Тому останнім часом перестав навіть записувати нові пісні російською мовою. Хоча це трагедія для творчої людини наступати на горло власній пісні. Але вважаю, час такий: будь-які твої дії сприймаються у політичному розрізі. Гадаю, що політики беруть на себе величезний гріх, роздуваючи це питання і маніпулюючи свідомістю простих людей.

полл___173: Добрый день, Анатолий Николаевич!

Преподаете на кафедре шоу-бизнеса, значит, можете считаться экспертом в вопросах шоу-бизнеса.

1) Как вы считаете, что и почему необходимо изменить в правилах украинского шоу-биза?

2) Нужно ли и зачем Украине такое количество талант-шоу, выпускающих массу артистов-однодневок?

3) Имеют ли право на существование политические туры артистов? Вы сами будете за кого-то агитировать перед грядущими выборами?

Благодарю за ответы.

Анатолій Матвійчук: Я действительно преподаю в Университете культуры, защитил диссертацию и считаю себя аналитиком в области песенной культуры Украины. Также я преподаю студентам основы манипулятивных технологий, хотя сам не пользуюсь этими технологиями. Иными словами, продающий наркоту сам не должен ее употреблять (извините за циничное сравнение). Я к тому, что в нашем шоу-бизнсе действительно существуют проблемы. И главная проблема в том, что шоу-бизнес вытеснил культуру. Я хорошо помню, когда это случилось. На одной из пресс-конференций продюсер неславянского происхождения встал и на ломанном русском изрек: «На Украина култура закончился и началься шоу-бизнес». К сожалению, меня коробит, когда кто-то из студентов говорит, что он хочет заниматься шоу-бизнесом, имея в виду культуру. Шоу-бизнес – это сумма технологий, которые учат человека, как проводить яркие зрелищные мероприятия, и как зарабатывать деньги. Но это никак не цель. Цель – в другом: как обогатить культуру, как сделать людей лучше, добрее, тоньше. В этом суть культуры, искусства, и об этом так мало говорят сегодня.

По поводу талант-шоу мы говорили раньше. Считаю, что все имеет право на существование, в том числе и традиционное народное хоровое и другое искусство, которого сегодня нет в информационном пространстве.



О тандемах артистов и политиков мы тоже уже говорили выше. Если существует такая потребность, ее никто не сможет запретить. Все зависит от конкретных людей, друзья.

Я никогда в своей жизни ни за кого не агитировал, хотя принимал участие в различных акциях. Считаю, что не артист должен агитировать за политика, а политик должен гордиться сотрудничеством с некоторыми артистами и подчеркивать это. Если, конечно, артист достойный.

poljovasv: Дякую за Вашу глибоку, образну, філософську поезію, за чудові пісні, за те, що Ви працюєте для України. Є думки, що таких митців, хто працює для України, вважають «не форматом». Чи можна змінити ситуацію, чи це утопічні бажання?

Анатолій Матвійчук: Я колись написав такі рядки:

«До біса всі розклади і позиції!

Поет завжди в духовній опозиції».

У поетів критичний погляд на все і всіх, інакше це не поезія.

Що стосується української пісні і всього, що пов’язане з українською культурою, то це свідомий вибір, який прирікає таких, як я, на інформаційну блокаду, на неучасть у всіляких розважальних шоу, на обережність редакторів і менеджерів у спілкуванні, оскільки вони знають, що маніпулювати і використовувати таких людей, як я, дуже складно. Але я знаю, що будь-яка поява в радіо чи телеефірі завжди викликає величезну цікавість з боку публіки, яка шукає глибоких думок, чесних і неупереджених суджень і чистоти душі. І за це я дуже вдячний всім моїм друзям, яких у мене багато по цілому світу завдяки Інтернету.

kelt: С кем из украинских артистов вы сейчас сотрудничаете, для кого пишете песни?

Анатолій Матвійчук: Сьогодні я більше співпрацюю з авторами. Я або віддаю вірші, або пишу музику і просто показую багатьом виконавцям. Сьогодні дуже важко з кимось співпрацювати постійно, оскільки ринок надзвичайно насичений.

oleg: Анатолію, доброго дня. Ви – народний атист. Але чим ви займаетеся – співаєте чи танцюєте? У більшості сміх викликає ця кількість народних.

Анатолій Матвійчук: Відштовхуючись від Монтеня, хочу сказати, що в суспільстві завжди цінувалися звання, які не можна купити за гроші. Оскільки сьогодні все купується і продається, то звання теж нівелювалися, але я отримував звання народного артиста ще у 2000 році.

Що для мене є звання? Це моя громадянська позиція, моя відповідальність за кожне слово і моя приналежність до рідної культури. Якщо ви бачите, що артист не відповідає цим критеріям, ви можете вважати його народність недійсною або фальшивою. Ось і все...

альтернатива: Анатолію Миколайовичу, чия філософія Вам близька, якою Ви керуєтесь по життю? Чи могли б Ви бути депутатом Верховної Ради?

Анатолій Матвійчук: Мені дуже подобається французький філософ Монтень, якого цікаво читати як белетриста. Тому що, починаючи з простих речей, він йде вглиб психології, соціології, і це завжди виводить його на реальний світ із його конкретними ситуаціями.

Чи міг би я бути депутатом? Напевно, міг би. Але заради цього довелося б відмовитися від самого себе. Не знаю, чи варто...