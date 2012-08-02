Олимпиада-2012. Новые подробности скандала вокруг украинца

На Олимпиаде-2012 произошел громкий скандал, в центре которого оказался украинский спортсмен - боксер Евгений Хитров. Действующего чемпиона мира фактически засудили и признали проигравшим в бою с британцем Энтони Огого, хотя он провел поединок лучше соперника.

Отобранная победа украинца: эксклюзивный репортаж из Лондона и комментарии Евгения Хитрова

В 1/8 финала Олимпийского турнира по боксу Хитров великолепно провел бой против Огого, дважды отправив соперника в нокдаун. Тем не менее, судьи увидели в бое ничью, а после отдали победу британцу.

По регламенту соревнований, во время поединка судьи ведут подсчет точных ударов. После окончания боя, в случае равенства очков, проводится подсчет «грязных» - неакцентированных ударов.В случае равенства и этого показателя, арбитры просто называют того, кто, по их мнению, был достоин победы.

Судьи на Олимпиаде "украли" победу украинца из-за простой ошибки

Как свидетельствуют данные официального сайта Олимпиады, во время подсчета "грязных" ударов судьи банально ошиблись и из-за арифметической ошибки вывели в четвертьфинал британца.

Огого: 5+5+5+6+5+6+7+6+7 = 52,

Хитров: 2+3+3+7+6+7+10+8+7 = 53.

Поединок судили Мариуш Горны (Польша), Альбино Фоти (Италия), Херардо Погги (Аргентина), Франсуа Бюше (Франция) и Хассан Зубид (Марокко).

Украинская сторона подала протест на скандальный результат.

"В бою с Энтони Огого украинцу Евгению Хитрову было объявлено поражение. По результатам поединка оба боксера получили по 18 очков, а украинец даже послал своего соперника дважды в нокдаун, однако арбитры почему-то присудили победу представителю хозяйки Олимпиады", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы молодежи и спорта.

Несмотря на все обстоятельства скандала, протест был официально отклонен.

После официального ответ Международной ассоциации любительского бокса, которая разбирала апелляцию президент НОК Украины Сергей Бубка заявил о намерении передать документы в спортивный арбитражный суд Лозанны по поводу результата Евгения Хитрова.

В то же время, в четверг, 2 августа, украинцы не выиграли ни одной медали на Олимпиаде. С чем были связаны наши медальные надежды, и какие из них еще остались, читайте здесь.

фото, видео: sport.segodnya.ua, sport.1tv.com.ua

Новости по теме:

Скандал на Олимпиаде: Украина подает в спортивный арбитражный суд в Лозанне

Украинский боксер начал олимпийские бои с победы

Украинский боксер вышел в 1/16 олимпийских состязаний

Олимпиада-2012: 15-е место Украины и шансы на новые медали