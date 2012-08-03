Абитуриенты-льготники: каких специалистов получит Украина

Первый этап вступительной кампании-2012 – подача документов в вузы – завершился 31 июля. На следующий день были обнародованы первые списки рекомендованных для зачисления абитуриентов, впереди – еще две «волны зачисления».

При этом согласно правилам поступления в вузы, отдельные категории абитуриентов могут зачисляться в высшие учебные заведения вне конкурса. К ним относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, инвалиды І и ІІ групп, определенная категория детей-«чернобыльцев», дети, чьи родители погибли на шахте им. Засядько и другие.

В этом году список льготников расширился в результате принятия Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Данный закон закрепляет право 18-летних детей шахтеров на льготы при поступлении вузы. Так, право на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение теперь получили лица, чьи родители имеют стаж подземной работы не менее 15 лет, либо погибли в результате несчастного случая на производстве, либо стали инвалидами І и ІІ групп.

Эксперты рассказали «Главреду», кто и какие льготы имеет в Украине при поступлении в вузы, как они реализуются, а также каких специалистов в итоге получает государство.

Льготы – «взятка от государства»

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Льготы при поступлении в вузы бывший директор Центра оценивания качества образования, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук считает «рудиментом эпохи развитого социализма», а также результатом неспособности государства предоставить какие-либо материальные преференции тем людям, которым это необходимо в силу их социального положения. «Когда я слышу разговоры о льготах, всегда задаюсь вопросом: тот, кто принимал это решение, он бы хотел лечь под нож хирурга, который не знает школьного курса биологии или химии, или сесть в самолет к пилоту, который окончил школу с «тройками» по математике и физике?», – отметил эксперт.

По официальным данным, на которые сослался Ликарчук, на сегодняшний день больше всего абитуриентов в Донецкой области. Однако, по его мнению, это вовсе не потому, что в Донецкой области все выпускники школ вдруг почувствовали стремление учиться в университетах. Это – результат начала действия новой льготы (дети шахтеров имеют право на зачисление вне конкурса). «Я сочувствую своим коллегам, профессорам из донецких и днепропетровских университетов, к которым придут такие абитуриенты. Как рассказывал один профессор математики: «Я ему говорю «а в квадрате», а он пишет букву «а» и обводит ее квадратиком». И университетские профессора его должны же чему-то научить! А чему же его можно научить, если для него «а в квадрате» – это геометрическая фигура?» – сокрушается Игорь Ликарчук.

По мнению эксперта, все льготы при поступлении в высшие учебные заведения можно назвать «большой системной взяткой отдельным категориям абитуриентов от государства». «Насколько я информирован, эта система льгот осталась лишь в нескольких постсоветских странах. В цивилизованном мире льгота одна – знания», – подчеркнул он. При этом добавил, что в итоге существования такой системы льгот государство получает и «льготных специалистов».

Единственная льгота – знания

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По мнению координатора образовательных программ Гражданской сети «Опора» Ольги Стрелюк, единственной льготой для поступления в вуз должны быть знания. Однако в Украине сохраняется множество категорий социально незащищенных слоев населения и их детей, которые могут претендовать на льготы, в том числе и на внеконкурсное поступление в вуз, отметила она.

Увеличение категорий абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное поступление, а именно предоставление льгот детям шахтеров, эксперт отчасти связывает с началом избирательной кампании в Украине. Это нововведение было рассчитано на электорат восточного региона. «Фактически это было своеобразным пиар-меседжем. Потому что дети шахтеров и так имели право на поступление вне конкурса. Правда, ограничивалось право тех, кому было больше 18 лет. Были абитуриенты, которые воспользовались изменениями в законодательстве и реализовали свою возможность на поступление вне конкурса», – отметила она.

По словам Стрелюк, правилами приема каждого высшего учебного заведения предусмотрена квота для льготников – не более 25% мест госзаказа. «Можно проанализировать уже существующие списки на стендах приемных комиссий или в информационной системе «Конкурс» и увидеть, что льготники не идут на технические направления подготовки, отдавая предпочтение менеджменту, учету и аудиту, издательскому делу, журналистике, юриспруденции и IT-технологиям. То есть фактически именно льготники заполняют 25% мест госзаказа, и именно в престижных высших учебных заведениях, например, в киевских вузах и областных (Львов, Харьков, Днепропетровск и Одесса)», – рассказала она.

Единственным вузом, который не установил квоты для льготников на большинство специальностей, – Киевский политехнический институт (КПИ): только на 15 из 80 направлений подготовки квота установлена, отметил эксперт. «В КПИ берут абсолютно всех льготников, которые подали документы. Если следовать логике это вуза, то в «первую волну» рекомендованных для зачисления на 80% будут составлять льготники – люди, с гораздо более низкими баллами, чем у других, которые поступают по общему конкурсу. Нам звонили родители, чьи дети были победителями всеукраинских олимпиад по математике, то есть имеют дополнительные 40 баллов, проходили курсы довузовской подготовки, имеют хороший балл сертификата ВНО, но они в первой волне не попадают в КПИ. Разве что льготники не принесут оригиналы документов», – рассказала Ольга Стрелюк.

«Однако если Украине нужны хорошие технари, нужно набирать их из числа тех, у кого по 200 баллов за ВНО по физике и математике, кто побеждал на всеукраинских олимпиадах, и кто действительно сможет повлиять на развитие науки. Мы спрашивали у администрации КПИ, не возникает ли потом в учебе проблем у этих абитуриентов-льготников. Они ответили, что возникают. Я не верю, что в КПИ может быть недобор. Возможно – на технические специальности, но точно не на компьютерную или программную инженерию», – подытожила эксперт.

«Вредные» льготы

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Глава правления Центра образовательного мониторинга, экс-заместитель министра образования и науки Павел Полянский отметил, что большинство льгот установлены законами Украины, однако есть и другая их категория – те, что появились за последние несколько лет.

Самой существенной новацией в этой сфере за последние годы эксперт считает изменение универсальной нормы, по которой все, независимо от льгот, чтобы поступить в вуз, обязаны были пройти внешнее независимое оценивание (ВНО). В частности, теперь те, кто окончил школу до внедрения практики тестирования, не обязаны это делать. Также уравниваются сертификаты разных лет. Кроме того, создали лазейку, которая с годами только расширяется: если человек окончил школу в другой стране, то он может поступать в вуз в Украине, не сдавая ВНО, рассказал Полянский. «Потому, закончив 10 классов, много детей обеспеченных родителей едут на год или даже на семестр учиться, например, в соседнюю Россию или Молдову, чтобы получить аттестат о среднем образовании этой страны (а он в Украине признается). По возвращении в Украину они уже не сдавали внешнее тестирование», – уточнил эксперт. То есть со временем увеличивается количество путей, позволяющих обойти внешнее тестирование.

Несмотря на единогласную критику экспертной среды, сохранилась плохо скрытая коррупция в виде льгот для тех, кто обучался на платных подготовительных курсах по естественным наукам, подчеркнул Павел Полянский. Аргументируют существование таких льгот тем, что якобы они увеличивают конкурс в технические вузы.

«Нелепо говорить так – ведь сегодня почти во всех технических вузах создана масса гуманитарных специальностей. И когда говорят о росте числа заявлений в технические вузы, речь идет именно о гуманитарных специальностях», – подчеркнул Полянский.

По мнению эксперта, вышеперечисленными льготами, как правило, пользуются те, кто не планирует работать по специальности, а просто хочет окончить хоть какой-нибудь вуз, чтобы иметь формальный диплом.

В результате такой реализации льгот в лучшем случае государство получит специалистов, которые никогда не будут пытаться работать по специальности, считает Полянский. «Потому что люди, поступившие по таким преференциям, как правило, так же и учатся», – уточнил он. А в худшем случае, по его мнению, будут специалисты крайне низкой квалификации.