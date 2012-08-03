Дневник Олимпиады. Надежды и поражения Украины

3 августа 2012, 22:37

В пятницу, 3 августа, Украина потеряла сразу несколько надежд на Олимпиаде - на медали и на пересмотр результата скандального боя нашего боксера Евгения Хитрова.

В пятницу, 3 августа, украинские спортсмены на лондонской Олимпиаде не добились медалей сразу в нескольких дисциплинах, в которых имели на них шансы. В то же время, весьма обнадеживающиее результаты показали в квалификации украинские легкоатлеты.

Так, покинул соревнования украинский лучник, триумфатор Пекинской Олимпиады-2008, Виктор Рубан. Украинец вылетел на стадии четвертьфинала соревнований, потерпев сокрушительное поражение от корейца Ох Джин Хека. Рубан проиграл со счетом 1:7.

Не смогла добиться медали и украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская. Спортсменка, выступающая в категории свыше 78 кг, проиграла поединок за "бронзу" британке Карине Брайант.

21-летняя украинка проиграла соревнование, фактически не дотерпев полторы минуты до бронзовой медали, Ирина не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на татами.

Кроме того, в пятницу не оправдались надежды украинской стороны на пересмотр результатов скандального боя чемпиона мира, боксера Евгения Хитрова, с британцем Энтони Огого. Напомним, в четверг, 2 августа, украинскому спортсмену из-за ошибок судей по всеобщему мнению, несправедливо, присудили поражение, и наша сторона опротестовала этот результат.

В пятницу о своем решении отклонить обращение украинской стороны заявили в Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA). О подробностях скандального боя и том, какие ошибки были допушены судьями, читайте здесь.

В то же время, серьезные шансы на олимпийские награды сохраняют украинские легкоатлеты.

Чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха квалифицировалась в финал Игр ХХХ Олимпиады, который состоится в воскресенье, 5 августа. Из трех зачетных попытках лучший результат наша спортсменка показала во второй - 14.35 м. Это - пятый показатель среди тех, кто пробился к главному раунд соревнований.



Компанию Ольге в финале составит соотечественница Анна Князева, которая в первой попытке прыгнула на 14.33 м.

Алексей Сокирский вышел в финал состязаний по метанию молота с третьим показателем – 77,65м. Розыгрыш медалей в этой дисциплине также состоится в воскресенье, 5 августа.

Станислав Мельников, финишировав в своем забеге на 400 м с / б третьим – 50,13, вышел в полуфинал, который состоится завтра, 4 августа. Отметим, что личный рекорд двукратного бронзового призера чемпионатов Европы составляет 49,09.

Алина Логвиненко и Наталья Пигида завтра тоже поборются за право выступить в олимпийском финале бега на 400 м. Сегодня обе украинский финишировали в своих забегах вторыми, а Наталья даже установила личный рекорд - 51,09. Время Алины в предварительном забеге - 52,08.

Напомним сейчас у украинцев остается 6 наград. Это два "золота" - квартета Яны Дементьевой, Анастасии Коженковой, Натальи Довгодько и Екатерины Тарасенко в академической гребле и шпажистки Яны Шемякиной.

Также это четыре "бронзовые" медали. Две у Елены Костевич, завоевавшей награды в стрельба из пистолета с 25-ти метров и стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров, и по одной у саблистки Ольги Харлан и тяжелоатлетки Юлии Калины.

фото: НОК Украины

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