Концерт Мадонны в Киеве: грязные танцы, «дякую» по-украински и «ох*енно» по-русски

Американская певица Мадонна, которая в субботу, 4 августа, дала концерт в Киеве, начала свое шоу с опозданием в более чем 3 часа. Однако возмущавшаяся дотоле публика с воодушевлением восприняла ее всемирно известные боевики - Papa Don't Preach, Celebrate и неувядающий Vogue.

А когда она затянула свою Erotic, подкрепив «грязными танцами» с темнокожим возлюбленным Заибатом, народ простил ей и две закрытые из-за концерта станции метро, и позднее окончание шоу.

В ответ Мадонна поблагодарила публику по-украински: «Дякую!»

Кроме того, Мадонна порадовала зрителей познаниями в русской ненормативной лексике – заявив со сцены, что все «пиз*» и «ох*енно».

Напомним, что на саундчек поп-звезда прибыла около 16:00 вместо запланированных ранее 13:00.

А уже с 6:00 субботы под НСК «Олимпийский» более ста самых преданных фанатов ждали возможности первыми попасть на танцпол и занять удобные места. Поклонников певицы не пугал ни дождь, ни жара.

Среди публики много было гостей из России и Казахстана, которые прибыли в Киев специально на концерт Мадонны. Тем временем киевляне встречали днем поп-королеву у выдающихся исторических памятников столицы и поражались конспирации, которую устраивала охрана.

Концертное действо должно было начаться «разогревом» в 19:00, однако старт отложили на три с половиной часа. На «Олимпийском» организаторы собрали не менее 30 тысяч поклонников певицы.

Любопытно, что в Киеве Мадонна вела себя немного странно – то она 15 часов не показывалась из отеля, то гуляла по городу не по погоде одетая в джинсы и завязав на бедрах кофту. Суперстар в сопровождении 24-летнего французского танцора Брахима Заибата и двух дочерей – родной 15-летней Лурдес и приемной 6-летней Мерси Джеймс посетила храмы - Софию Киевскую и Михайловский Златоверхий собор.

фото, видео blameitonmadonna.blogspot.com, vk.com, youtube.com

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