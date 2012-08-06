Дневник Олимпиады. Третье золото и шестая бронза Украины

Понедельник, 6 августа, оказался, можно сказать, урожайным днем для украинских олимпийцев. Третью золотую медаль для нашей страны выиграл тяжелоатлет Алексей Торохтий. Он состязался в категории до 105 килограммов, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

А гимнаст Игорь Радивилов принес команде шестую бронзовую медаль ХХХ летних Олимпийских игр – в опорном прыжке.



В финале соревнований он был третьим, уступив корейцу Ян Хак Сеонгу, который взял "золото" и россиянину Денису Аблязину, который стал серебряным призером.



Теперь в активе Украины 3 золотых и 6 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Украина поднялась с 25-го на 17-е место.

Главный тренер мужской сборной Украины Юлий Куксенков доволен работой судейского корпуса, который обслуживал финальные соревнования по опорному прыжку. «В призовую тройку попали действительно сильнейшие гимнасты, - считает он. - Корейский спортсмен заслужил победу, поскольку имел высокую базу прыжков. Мастерство россиянина тоже на высоком уровне. Поэтому никаких вопросов к судейству нет».

А в боксе в весовой категории 91 кг Александр Усик со счетом 17:13 обыграл россиянина Артура Бетербиева и прошел в полуфинал. По регламенту соревнований эта победа уже гарантирует Александру уже минимум бронзовую медаль,

Напомним, 5 августа копилка украинской сборной пополнилась еще одной медалью – бронзу в тройном прыжке завоевала Ольга Саладуха.

Отметим, что ей не хватило одного сантиметра до серебряной медали.

В последней, шестой попытке, Саладуха прыгнула на 14,79 метра, однако следовавшая сразу за ней колумбийка Катерин Ибаргуен показала результат в 14,80.

В то же время, многие наши соотечественники продолжают сохранять хорошие шансы на продолжение борьбы.

В женских соревнованиях по многоборью наша Людмила Есипенко сумела метнуть копье на 49,63, что является лучшим ее результатом в сезоне. Еще одна наша представительница Анна Мальниченко, тоже установила свой лучший результат в сезоне - 43,86 м.

Перед последним видом программы – бег на 800м Людмила Есипенко замкнула тройку лучших с суммой 5701 очков, а Анна Мельниченко – десятку (5469).

А в Гринвичском парке представители конного спорта продолжают борьбу за 6 комплектов наград.

В число 15 стран, вошли и спортсмены из Украины. Наши конники участвуют в выездке (Светлана Киселева) и конкуре (Борн Нагель, Александр Онищенко, Касио Риветт и Екатерина Оффель).

{6-}

Начали индивидуальные соревнования прыгуны в воду.

За выход в финал на 3-х метровой вышке боролась Елена Федорова. В полуфинале украинка набрала 314,70 балла и с 12-м результатом проходит дальше.

Эксклюзивные материалы корреспондента "Главреда" из Лондона читайте ЗДЕСЬ

Новости по теме:

Украина завоевала шестую "бронзу" на Олимпиаде

Украинские легкоатлеты сохраняют надежду на олимпийские награды

Украинская триатлонистка сошла с олимпийской дистанции

Украинские шпажистки проиграли россиянкам

Наталия Семенова: «Пройти дальше было реальностью, а не невозможностью»

Виктор Кузнецов: «Надеюсь, теперь буду прыгать тройной и в длину не вернусь никогда»