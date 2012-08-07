«Динамо» - «Фейеноорд»: киевляне побеждают дважды

7 августа 2012, 23:30

Киевское «Динамо» смогло огорчить подопечных легендарного Кумана и дома, и на выезде. Несмотря на победы, игра динамовцев вызывает массу нареканий экспертов.

Киевское «Динамо» в Роттердаме на последних секундах вырвало победу у «Фейеноорда».

Подопечные Юрия Семина, большую часть игры отбивая атаки соперника, в конце концов смогли добыть победу в самом конце встречи.

Многие поклонники команды ждали от киевлян уверенной и острой игры, которую динамовцы показывали во втором тайме первой встречи соперников в Киеве, отмечает football.ua.

При этом специалисты предсказывали, что свои условия будут диктовать именно голландцы.

С первых минут встречи, помня о выездном проигрыше, «Фейеноорд» бросился в атаку. Интересно, что перед матчем голландцы не стеснялись называть проблемные места в игре «Динамо», и стали акцентировать свою игру именно на них.

Рональд Куман изменил схему игры с 4-4-2 на 4-3-3, добавив активности на флангах, с которой не справлялись Данило Силва и особенно Горан Попов.

Первым голевым шансом стал дальний удар от Схакена после подбора перед штрафной площадью, Коваль в невероятном прыжке перевел мяч в штангу.

Еще один шикарный сейв голкипер «Динамо» совершил ближе к середине первого тайма, когда после образцовой комбинации Янмаат подал справа на дальнюю штангу, а все тот же Схакен пробивал головой в нижний угол.

Отметим, что голевые моменты и постоянное давление голландцев не заставило «Динамо» думать только о защите: при любой возможности киевляне старались идти вперед.

Нередко возникали ситуации с длинными передачами в сторону Идейе, но ему всегда спешили на помощь игравший на позиции плеймейкера Нинкович и крайние хавбеки (хотя Гусев и Ярмоленко провели далеко не лучший матч).

Хороший матч провел Нинкович: умение придержать мяч и сохранить для контроля стало важным фактором, чтобы подольше задерживаться на чужой половине поля.

Именно с участием серба были созданы два хороших ответа атакам голландцев. После его удара из пределов штрафной и рикошета Мюльдера перевел мяч выше перекладины.

А потом Нинкович хорошим пасом нашел в штрафной Идейе, удар с носка нигерийца был неожиданным для всех, кроме вратаря «Фейенорда», который выручил свою команду.

Автором одного из опаснейших моментов у ворот «Динамо» стал Горан Попов, который вбрасыванием из-за боковой линии в сторону своих ворот вывел на Коваля сразу двух форвардов «Фейеноорда», которые, не ожидая такого подарка, в убийственно голевой ситуации не смогли разобраться с мячом.

После этого момента основные события переместились в центр поля, где нередко возникали настоящие схватки. У роттердамцев традиционно отмечался Йорди Класи, молодого центрального хавбека можно было встретить на любом участке поля.

Лидер середины поля киевлян Мигел Велозу действовал с меньшим разбросом и менее эффективно. Хотя если и хозяева поля переигрывали соперника во многих эпизодах, контроль над общим ходом противостояния «Динамо» удерживало. 

Серьезным испытанием стало и начало второго тайма. «Фейеноорд» действовал не менее активно, нежели в стартовые минуты первой половины. Апогеем стал момент Иммерса, после очередной передачи с правого фланга он буквально расстреливал с пяти метров Коваля, но попал прямо в грудь вратарю «Динамо».

Стартовое давление во втором тайме закончилось к 60-й минуте. Еще после первой игры Куман говорил, что его команда имеет физические проблемы в связи со стартом сезона.

Более 70-ти минут на высоком уровне «Фейенорд» банально не готов играть.

Однако, в отличие от киевского матча, результат устраивал соперника, поэтому хозяева вынуждены были идти вперед.

Динамовцы не прочувствовали момента, чтобы взять полноценно игру под свой контроль. Наверняка они боялись ошибиться, да и без этих сверхусилий киевляне спокойно удерживали нужный счет.

«Фейеноорд» продолжал регулярно атаковать, однако реальных голевых моментов после того самого удара Иммерса создать больше не удалось: игра в обороне нынешнего «Динамо» - одна из сильных сторон команды.

И традиционный победный мяч в конце игры киевляне провели после хорошей перепасовки Гармаша с Идейе и мощного выстрела нигерийца под перекладину.

Фейенорд: Мюльдер, Янмаат (Вормер, 76), де Врей, Мартинс Инди, Нелом (Сингх, 86), Леердам, Иммерс, Фернандес (Кабрал, 67), Класи, Схакен, Сиссе

Динамо: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Велозу, Ярмоленко, Нинкович (Гармаш, 90+1), Гусев (Милевский, 81), Идейе

Фейенорд – Динамо 0:1

Гол: Идейе, 90+6

Предупреждения: Мартинс Инди, Леердам, Сиссе, Класи– Вукоевич, Нинкович, Коваль

Статистика матча: 

 

«Фейеноорд»

« Динамо »

1 тайм

2 тайм

За матч

1 тайм

2 тайм

За матч

Удары

7

7

14

3

4

7

Удары в створ

4

2

6

2

4

6

Угловые

2

5

7

3

2

5

Офсайды

0

3

3

0

0

0

Подкаты

2

7

9

6

10

16

Нарушения правил

12

7

19

8

7

15

Жёлтые карточки

1

3

4

1

2

3

Красные карточки

0

0

0

0

0

0

Владение мячом (%)

50

49

49

50

51

51

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в первом матче усилиями того же Брауна Идейе киевляне смогли переломить ход поединка и, пропустив гол во втором тайме, все же добыли волевую победу - 2:1.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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